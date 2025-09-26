Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

倒計時已經開始，只剩下 25天 就能參與今年規模最大的 Telegram 加密交易機器人早期融資之一：Snorter Bot Token (SNORT)。

目前，該專案已籌集超 400萬美元，隨著投資者爭相入場，預售繼續吸引新資本。SNORT 或許正處於交易所上線前的最低價階段，成為市場追逐的焦點。

作為生態核心，原生代幣 SNORT 解鎖了多項實用功能，包括每筆僅 0.85% 的行業最低交易手續費，這一設計不僅推動了代幣需求，還在長期內收緊了市場供給。

除了代幣本身，Snorter 正在被打造為市場上速度最快、成本最低、且最易用的交易應用之一，應用的廣泛採用本身也將成為推動 SNORT 需求的重要動力。

但隨著預售即將結束，投資者以 $0.1053 價格提前佈局的窗口也正在快速關閉。

Snorter 的核心優勢

對於關注此次預售的用戶，Snorter 的定位十分明確。基於 Solana 構建，它憑藉高速與高效，在眾多機器人專案中脫穎而出 —— 這是乙太坊生態的競爭者們即便跨鏈擴展，仍難以匹敵的優勢。

Snorter 的核心邏輯很簡單：在代幣暴漲前提前捕捉機會。它並不是等到某個幣種成為市場趨勢時才介入，而是直接監聽 Solana 與 Ethereum 的 mempool，在新流動性與新代幣合約上線的瞬間就完成捕捉。

但它並不會把所有新項目一股腦推送出來。在每天成千上萬的代幣上線中，Snorter 會通過合約驗證與反跑路檢測進行篩選，只呈現最具潛力的機會。

一旦通過篩選，使用 Snorter 的交易者便可提前佈局 —— 實現“資本湧入時已在場”，而不是淪為接盤資金。歷史已經證明，遲到的代價極高：例如在 2021 年高點才追入 Dogecoin (DOGE) 或 Shiba Inu (SHIB) 的投資者，至今仍可能處於虧損狀態。

How to trade like a pro with Snorter: Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation. Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

https://twitter.com/SnorterToken/status/1961066460668658028

簡而言之，當Snorter的機器人正式上線時，它將是一款易於使用的工具，旨在説明散戶交易者避免盲目追逐市場熱度，而是提前完成佈局。

但進入 Snorter 的唯一條件，就是必須持有其原生代幣 SNORT。

驅動 SNORT 需求的效用

SNORT 最強的需求驅動力之一在於它在降低交易手續費方面的作用，而這對於確保 Meme 幣交易獲利至關重要。在許多情況下，一筆交易是否最終盈利，取決於工具本身收取的費用多少。

市場上大多數機器人每筆交易抽取 1.5% 至 2% 的手續費，這樣的比例在交易金額更大或使用杠杆時，影響會被進一步放大。

Snorter 改變了這個公式 —— 只需持有 SNORT，即可將手續費降至 每筆僅 0.85% 的行業最低水準，為交易者爭取更多利潤空間。

除此之外，SNORT 還解鎖了多項額外功能：

無限制搶購：持有者可優先佈局潛在爆漲的 Meme 幣，而非持有者將受到限額。

高級分析功能：為專業交易者提供更深入的市場資料與決策工具。

未來還將有更多效用上線，例如：

治理權：持有者可參與專案未來關鍵決策投票。

質押協議：SNORT 代幣驅動的質押機制可為用戶提供最高 115% 動態 APY 的被動收益。

最重要的是，SNORT 代幣是整個生態系統的核心支柱。所有交易、手續費與集成都通過該代幣運行，鞏固了它既是功能型資產，也是需求驅動核心的地位。

為什麼一隻土豚 Meme 有望成為下一個百倍幣？

憑藉 SNORT 的功能設計，它有潛力成為一枚“功能型 + Meme 屬性”兼具的百倍代幣，這一點毫不令人意外。

一方面，SNORT 是解鎖 Snorter 全套功能的關鍵，這讓它在生態系統內不可或缺。

另一方面，它也大膽擁抱了自身的 Meme 身份 —— 不同於市場上鋪天蓋地的狗狗系或 Pepe 系代幣，SNORT 選擇了一條另類路線，其吉祥物竟是一隻 土豚。

或許它不是加密世界裡最可愛的吉祥物，但它卻精准詮釋了專案的精神內核：用長鼻子嗅出那些能改變命運的 Meme 幣。

這種 Meme 特質為 Snorter 增添了另一層需求 —— 來自那些不僅把它視為嚴肅工具，更是單純享受持有一枚“頂級腦洞 Meme 代幣”的交易者。

正是這種 功能性與 Meme 文化的結合，讓知名加密 KOL Apex Syndicate 直言：SNORT 有望成為下一個 100 倍潛力幣。

https://www.youtube.com/watch?v=fDBP4zHWoyM

別錯過參與 Snorter 這樣重量級項目的機會

交易者最常犯的錯誤，就是在信號就在眼前時卻選擇忽視。Snorter 的預售價格將在 25 天后結束，雖然它之後會在交易所上線，你依然可以買到 SNORT，但幾乎可以肯定，很難再見到如此低價。

要想現在鎖定 SNORT，只需訪問 Snorter Bot Token 官網，即可使用 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC，甚至信用卡完成購買。

Snorter 推薦使用 WalletConnect 認證的去託管錢包，例如 Best Wallet —— 這款錢包已被譽為當前最佳的加密與比特幣錢包之一。

在預售中購買的餘額會直接顯示在應用內，領取流程也十分簡便。持有者還能通過其 Upcoming Tokens 板塊，搶先獲得全新項目的獨家訪問權。

Best Wallet App 可通過Google Play與 Apple App Store下載。

加入充滿活力的 Snorter 社區，並參與他們在 X（推特）與Instagram上的討論。