PayPal je pravkar dodal podporo za dve novi kriptovaluti v ZDA in to bi lahko bila velika novica za alternativne kovance!

Razen če imate branje PayPalovega centra za pomoč za hobi, ste verjetno spregledali, da so na seznam podprtih kriptovalut v ZDA in njenih ozemljih dodali kriptovaluti Solana ($SOL) in Chainlink ($LINK).

Z dodatkom teh dveh kovancev se je razširil nabor kriptovalut digitalne plačilne platforme, ki vključuje tudi lasten PayPal USD ($PYUSD), Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Litecoin ($LTC) in Bitcoin Cash ($BCH).

Vendar pa zaenkrat še ne morete poslati $SOL in $LINK v podprte zunanje kripto denarnice.

Solana ostaja druga največja veriga, vendar jo lahko Solaxy še izboljša

Kar zadeva velikost, se z Ethereumu trenutno ne more primerjati nič. Vendar Solana postopoma napreduje.

V Messarijevem poročilu je BDP verige poskočil z 268 milijonov dolarjev v tretjem četrtletju leta 2024 na 840 milijonov dolarjev v naslednjem četrtletju, kar pomeni kar 212,8-odstotno rast.

Postala je tudi druga največja veriga po DeFi TVL, ki predstavlja skupni znesek sredstev, trenutno deponiranih v protokolu DeFi, z 8,6 milijarde dolarjev v četrtem četrtletju 2024.

Čeprav je Solana ena največjih verig blokov na svetu, ni popolna. Stranke se pogosto pritožujejo zaradi zamud pri transakcijah in motenj pri storitvah, kar negativno vpliva na uporabniško izkušnjo. Vendar pa želi en projekt to spremeniti.

Rešitev je Solaxy ($SOLX), blockchain Solana Layer 2. Katerega cilj je odpraviti pogoste napake Solane, kot so preobremenjenost omrežja, neuspešne transakcije in omejitve skalabilnosti.

Ta projekt poganja njegov lastni žeton $SOLX. To je večverižni žeton, ki bo na voljo tudi na Solani in Ethereumu, tako kot $PYUSD.

S tem je združeno najboljše iz obeh verig blokov. Ethereumov ekosistem DeFi in ekosistem žetonizacije sredstev ter Solanino hitrost in nizke pristojbine.

Projekt je trenutno v kripto predprodaji $SOLX. To je prva faza njegovega štirifaznega časovnega načrta, ki bo sčasoma prinesla kotiranje žetona na borzah DEX in CEX, popolno uvedbo omrežja Solaxy Layer 2 ter nadaljnjo širitev njegovega ekosistema.

$SOLX je še vedno zelo dostopen po ceni 0,001682 $. Vendar se bo v nekaj urah zgodil še en dvig cene, zato je vedno najbolje kupiti prej kot pozneje. Analitiki namreč pričakujejo, da bo vrednost $SOLX v naslednjih petih letih eksponentno rasla (do leta 2030 na 0,043 USD).

Tako menijo tudi drugi vlagatelji, zaradi česar je projekt do zdaj zbral že več kot 28,9 milijona dolarjev, s čimer se je zlahka uveljavil kot eden najboljših altcoinov.

Ko si ogledate tokenomiko projekta, boste takoj opazili, da je največji del zaloge žetonov namenil za razvoj (30 %). To sporoča, da ekipa resno misli ustvariti soliden izdelek, ki lahko pomaga močno izboljšati Solano.

Napoved PayPala je dobra napoved za Solano in Solaxy

Poleg tega, da uporabnikom omogoča več možnosti kriptožetonov v sistemu PayPal, dodajanje Solane prispeva tudi k povečanju vrednosti verige blokov in njenega lastnega žetona.

Ob tem ne gre zanemariti vpliva, ki ga ima takšna integracija na sorodne projekte, kot je Solaxy. Gre za projekt, ki temelji na izboljšanju funkcionalnosti Solanine verige in ji dodaja dodatne zmogljivosti na področju decentraliziranih aplikacij in trajnostnih rešitev. Ker se Solana širi v bolj množično uporabo, lahko projekti, kot je Solaxy, izkoristijo ta zagon in pridobijo večjo prepoznavnost, uporabnike ter vlagatelje.

Vseeno pa je treba poudariti, da vlaganje v kriptovalute – še posebej v bolj tvegane segmente, kot so meme kovanci – ostaja visoko špekulativno. Trg je pogosto podvržen nenadnim spremembam razpoloženja, regulatornim novicam ali tehničnim težavam.

Zato je ključnega pomena, da pred vsakim vlaganjem opravite temeljito lastno raziskavo (DYOR – Do Your Own Research). S tem boste izboljšali svoje možnosti za uspeh, zmanjšali izpostavljenost tveganjem in se izognili impulzivnim odločitvam, ki lahko vodijo do izgub.

Trg kriptovalut ponuja izjemne priložnosti, vendar zahteva tudi previdnost, znanje in potrpežljivost. Če ste pripravljeni vlagati čas v razumevanje osnovnih projektov, tehnologije in tržnih gibanj, imate lahko dolgoročno veliko več možnosti za uspeh.