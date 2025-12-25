Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Pepenodeは足元のプレセール期間中、安定した資金流入を背景に、投資家の関心を集めている。

同プロジェクトは、マイン・トゥ・アーン（mine-to-earn：採掘行動に応じて報酬を得る仕組み）を軸に、ランキング制度や紹介コンテスト、段階的な価格設定を組み合わせ、オンチェーン参加を加速させた。

こうしたゲーム性の高い設計は、単なる話題性にとどまらず、実際の資金調達へと結び付いた。

公開データによれば、コミュニティ参加が活性化した結果、一般向けラウンドでの調達額は数百万ドル規模に到達している。

さらにPepenodeは、プレセール期間中に十四億二〇〇〇万枚超のトークンを段階的なベスティング（一定期間に分けて解除する仕組み）契約下でロックしたと公表した。

この供給制御は、短期的な売り圧力を抑え、資金流入の安定性を支える要因として評価されている。

同分野では、Bitcoin HyperやMaxi Doge、CorgiAIといった競合プレセールも異なる戦略を打ち出している。

Bitcoin Hyperは、公開プレセール価格を約〇・〇一三四三五ドル（約二円）に設定し、累計調達額は二九五〇万ドル（約四四億円）を超えた。

一方、Maxi Dogeは個人投資家向けのステーキング分配を前面に出し、調達額は四〇〇万ドル（約六億円）を上回った。

CorgiAIは、AIを活用したNFTの実用性を重視し、段階的なプロダクト展開によって慎重な資金流入を維持している。

こうした対比から、トークンロックやステーキング設計が明確なPepenodeのような構造化されたプレセールに、投資資金が向かいやすい背景が浮かび上がる。

短期的な流動性リスクが抑制されている点が、市場参加者の評価につながっている。

仮想通貨市場の環境変化がプレセール需要を後押し

プレセールへの関心は、プロジェクト固有の要因だけでなく、市場全体の動きにも影響される。足元では、ビットコイン（BTC）の取引所残高が減少し、オンチェーンでの蓄積が進んでいることが確認されている。

大量のBTCが取引所からカストディ（保管）向けアドレスへ移動することで、市場に出回る供給量は引き締まる。この動きは、現物売却よりも、価格変動の大きいプレセール案件へ資金を振り向ける動機となりやすい。

加えて、現物ETFへの資金流入や、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、Coinbase Primeによる機関投資家向け保管体制の強化も追い風だ。

大口投資家が現物BTCの保有を増やす局面では、余剰資金の一部が初期段階トークンへ回る傾向が見られる。

ステーブルコインを用いた迅速な送金インフラも、資金調達スピードを高めている。

プレセール契約への即時入金は、実需に基づく関心度を測る指標として機能し、短期的な熱狂との見極めに役立つ。

Pepenodeと競合プレセールの設計思想を比較

オンチェーン蓄積と個人投資家の活発な参加が交差する局面では、プレセールの設計が成否を左右する。ステージごとの完売速度や累計調達額、購入後のステーキング比率は、需要が構造的か一過性かを示す重要な指標となる。

Pepenodeは、マイン・トゥ・アーン型の仕組みに加え、ランキングや段階価格を導入し、早期参加と長期保有を促進した。これにより、オンチェーン上で明確なステーキングとロックが確認されている。

一方、Bitcoin Hyperは、ビットコインの決済基盤とソラナ型の高速実行環境を組み合わせ、大規模な調達実績を示した。Maxi Dogeは、日次ステーキングとコンテストを通じて、短期間での話題性と参加拡大を実現している。

CorgiAIは、プロダクト重視の方針を取り、段階的な機能公開と安定したオンチェーン指標を維持している。これらの違いは、投資家がどのようなリスクと時間軸を選好するかを映し出している。

Pepenodeのオンチェーン指標が示す持続性

Pepenodeでは、複数のプレセール段階にわたり、オンチェーン上の参加が継続的に確認された。ユーザー報酬と連動したトークンロックやステーキングが、公開台帳上で可視化されている点が特徴だ。

ランキング制度や紹介報酬、段階価格は、ウォレット活動やステージ消化速度として数値に表れた。調達ペースは、各段階の充足率と累計額から追跡可能で、市場の関心度を測る材料となる。

同社は、高利回りをうたうステーキングによって、即時売却を抑制する設計を採用している。こうしたロックとベスティングは、将来の流通量や供給ペースを予測する上で重要な手掛かりとなる。

プレセール投資におけるデューデリジェンスとリスク管理

プレセール参加にあたっては、厳格な事前確認が不可欠だ。

公式ドメインやホワイトペーパーを確認し、EtherscanやBscScan、Cardanoscanなどのエクスプローラーでスマートコントラクトを検証する必要がある。

CertiKやTrail of Bits、ConsenSys Diligence、Coinsultといった監査報告書も精査し、検証範囲や未対応リスクを把握すべきだ。特に、ステーキングや管理権限、ブリッジ機能が監査対象に含まれているかは重要となる。

トークノミクス面では、総供給量やプレセール配分、チーム保有分、放出スケジュールを整理し、上場時の流通量を試算する。マルチシグ設定やタイムロック、管理者権限の有無を確認することで、想定外の供給増加を避けやすくなる。

オンチェーンの大口移動やウォレット集中度、SNSや開発活動の更新頻度を継続的に監視することも重要だ。こうしたルールに基づく管理は、プレセール投資におけるリスク低減と適切なタイミング判断を支える。