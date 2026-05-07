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Jeudi 7 mai 2026 – Les développements géopolitiques au Moyen-Orient ont une nouvelle fois secoué les marchés de l’énergie et se sont répercutés sur les actifs risqués. Bien qu’un nouvel accord de paix semble être en discussion, de nouvelles tensions entre les États-Unis et l’Iran, alimentées par les publications du président Trump sur les réseaux sociaux, ont poussé les prix du pétrole à la hausse, les traders surveillant d’éventuelles perturbations dans le détroit d’Ormuz, tandis que les cryptomonnaies restent dans l’attente.

Pour l’instant, la capitalisation totale du marché crypto se situe près de 2.7 billions de dollars, avec seulement des gains fractionnaires dans l’ensemble, ce qui la laisse plus ou moins stable par rapport à hier. Le Bitcoin s’échange autour de 81,500 $ après une solide progression sur sept jours, mais la plupart des actifs affichent encore des mouvements minimes sur les dernières 24 heures. L’indice Fear and Greed reste neutre à 51, reflétant la prudence générale.

Même si la trajectoire à venir reste incertaine, la prévente de LiquidChain (LIQUID) continue de se démarquer — et elle est également en bonne voie pour atteindre le cap des 750,000 $ dans les prochaines semaines. L’accent mis par le projet sur l’unification de la liquidité entre les principales blockchains lui confère un potentiel clair à long terme, quel que soit l’environnement de marché, et cette dynamique contraste opportunément avec la pause temporaire actuelle.

Les prix du pétrole montent alors que les tensions États-Unis-Iran mettent en lumière les risques autour du détroit d’Ormuz

Tôt ce matin, les contrats à terme sur le Brent avaient déjà progressé de 0.67 % à 101.95 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate gagnait 0.65 % à 95.70 $. Ces mouvements font suite à la déclaration du président Trump selon laquelle l’Iran s’expose à des bombardements « à un niveau bien plus élevé » s’il rejette le nouvel accord de paix proposé par son administration. Il a également indiqué que le blocus naval américain des ports iraniens serait levé une fois un accord signé, rouvrant le détroit d’Ormuz à tout le trafic.

L’incertitude prolongée autour de cette voie maritime, qui assure une part importante des flux mondiaux de pétrole, a soulevé des interrogations sur l’inflation, la croissance économique et les futures décisions de la Réserve fédérale. Dans ce contexte de volatilité, l’analyste crypto CW a publié sur X que le Bitcoin semble avoir franchi une importante phase de retest après une récente cassure de figure, laissant entendre que le précédent mouvement correctif pourrait toucher à sa fin au profit d’un regain de vigueur.

$BTC has begun a full-scale rise after completing a retest following a convergence breakout. This is consistent with previous patterns. The downtrend has ended, and a new uptrend is ongoing. pic.twitter.com/sRHtR5o5cW — CW (@CW8900) May 7, 2026

Cette résilience souligne pourquoi développeurs et investisseurs se tournent de plus en plus vers des projets dotés d’un véritable potentiel d’infrastructure, y compris la prévente de LiquidChain.

La prévente de LiquidChain gagne en dynamique avec sa vision cross-chain de Layer 3

LiquidChain (LIQUID) développe une blockchain Layer 3 qui réunit la base de capital profonde de Bitcoin, l’écosystème DeFi établi d’Ethereum et la rapidité transactionnelle de Solana au sein d’une seule couche d’exécution unifiée. Sa machine virtuelle haute performance et ses preuves cross-chain à confiance minimisée permettent aux actifs issus des trois réseaux de fonctionner ensemble sans wrapping, offrant des pools de liquidité plus profonds et une exécution plus rapide pour les traders comme pour les développeurs.

Le token LIQUID soutient le développement commercial, les récompenses communautaires, le marketing, les listings sur les plateformes d’échange et les améliorations continues du protocole. La tokenomics alloue 35 % au développement, 32.5 % à LiquidLabs pour les initiatives de croissance, 15 % à l’AquaVault du projet pour les activations, 10 % aux récompenses et 7.5 % aux listings. Cette structure maintient l’accent sur une expansion durable plutôt que sur un engouement de court terme.

Alors que les risques géopolitiques ont introduit une hésitation de court terme sur l’ensemble des marchés, la prévente de LiquidChain a maintenu des flux entrants réguliers — et les investisseurs semblent attirés par la solution concrète du projet face à la fragmentation de la liquidité, ainsi que par son positionnement en amont d’une adoption multi-chain plus large. Alors que la levée approche rapidement du cap des 750,000 $, la prévente offre une fenêtre claire pour participer avant le prochain palier de prix.

Comment participer à la prévente de LiquidChain et staker pour obtenir des récompenses

Commencez par visiter le site officiel de LiquidChain pour acheter directement des tokens LIQUID pendant la phase actuelle. Le processus prend quelques minutes : connectez Best Wallet ou un autre wallet compatible, choisissez votre montant, puis confirmez. Vous pouvez acheter et staker en une seule transaction pour obtenir des récompenses immédiates.

Les participants peuvent payer en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ou simplement utiliser une carte bancaire. L’application Best Wallet rend l’ensemble plus fluide (la prévente de LIQUID étant intégrée à la plateforme via l’onglet « Upcoming Tokens ») et peut être téléchargée gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play.

Au prix actuel de la prévente de LIQUID (0.01457 $), les acheteurs accèdent également au staking avec un APY attractif de 1,513 %, qui reste élevé durant cette phase.

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