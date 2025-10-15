Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格は市場の混乱を跳ね返し、投資家の関心を再び集めている。Pi Coinは0.15ドル（約23円）の重要サポートを維持しながら上昇し、0.21ドルに到達した。アナリストは売り圧力が緩和され、短期反発の条件が整いつつあると指摘する。

市場回復シグナル

日足チャートではワイコフ型の出来高分布が売り圧力の弱まりを示しており、過去には同様のパターンが数日で40％の急騰につながった。チャイキン・マネー・フロー（CMF）も改善傾向にあり、機関投資家が静かにPiを積み上げている可能性がある。

$PI might be gearing up for a rebound 👀 Next unlock 120M tokens → less sell pressure

2.5M moved off exchanges → long-term holders stacking

RSI at 24 → heavily oversold

Protocol 23 upgrade could spark a trend reversal#PI could be ready for a short-term bounce. pic.twitter.com/chUZGvCYDb — Drop Spark ❖,❖ (@dropsparkx) October 11, 2025

このまま売りが後退すれば、パイネットワーク 価格は過去の反発局面に似た短期上昇を描くシナリオが強まる。

テクニカル指標が示す上昇余地

12時間足ではRSIの強気ダイバージェンスが出現しており、下落モメンタムの鈍化を示す。Pi Coinは0.205ドルを超えれば0.238ドル、0.264ドル、さらには0.290ドルまで上値余地が広がる。一方、0.184ドル割れなら0.153ドルへの下落が現実味を帯びる。

ユーティリティ重視の成長戦略

パイネットワークは単なる価格投機ではなく、実利用に焦点を当てている。テストネット上ではDeFi、DEX、AMM機能が稼働し、Web3原則に基づく分散化とコミュニティ主導のガバナンスを推進する。

🚀 Pi DeFi Evolution Roadmap is Heating Up! 🔥

From Testnet to Global Integration — Pi Network is gearing up to reshape decentralized finance forever! 💜⚡ 📌 Phase 1: Testnet Playground (Live Now) 🧪 Create test tokens

🔁 Experiment with DEX & AMM

💧 Provide liquidity in pools… pic.twitter.com/SasNcF2eJw — Dr. Chengdiao Fan (@DrChengdiaoFan) October 11, 2025

HokaNewsは「パイネットワークは単なるブロックチェーン構築ではなく、通貨、ガバナンス、社会的交流を再定義する基盤を築いている」と評価している。

コミュニティ主導の買い戻し

先駆的な取り組みとして、パイネットワークのユーザーは417百万トークンの買い戻しキャンペーンを開始した。これにより供給が減少し、価格押し上げ要因となる可能性がある。GameStopのショートスクイーズに例えられるこの動きは、コミュニティ主導の力を象徴する。

現在7000万以上のアクティブユーザーと1700万のKYC認証済みユーザーが参加しており、分散型プロジェクトが市場を直接動かす前例となっている。

メインネットとグローバル決済への道

Piメインネットは加速しており、210以上のDAppsが稼働、2万3000件超のプロジェクトがPi Studioで開発中だ。新たなPi DEXはオンチェーン取引と自動マーケットメイキングを可能にし、エコシステムの流動性を高める。

さらに、Pi WalletやPi Browserが商業利用を想定して進化し、日常的な決済手段として普及を目指す。小売やP2P送金での利用が現実味を帯びてきた。

Web3統合と戦略的提携

パイネットワークはStellarのSorobanスマートコントラクトと統合予定で、173以上のdAppsとAI駆動のDeFi機能を導入する計画だ。2025年から2026年にかけての大型アップグレードは、パイネットワーク 価格の長期的価値を押し上げる可能性がある。

⚡ Stellar & Pi Network: Web3 Utility Revolution is Coming! 🔥 From Q4 2025 to Early 2026, a next-level utility phase begins:

🔹 $Pi Soroban Smart Contracts & 173+ dApps Launching

🔹 Pi DeFi, AI Payments & Tokenization Expansion

🔹 Stellar Protocol 23 Ecosystem Enhancements 🌐… pic.twitter.com/6trv0LENYw — Dr. Chengdiao Fan (@DrChengdiaoFan) October 13, 2025

暗号資産評論家チェンジャオ・ファン氏は「2025年第4四半期から2026年初頭にかけて、Piは次世代ユーティリティ期に移行し、分散型金融とWeb3アプリケーションを再構築する」と指摘している。

パイネットワーク 価格の展望

規制遵守や市場変動といった課題は残るが、パイネットワークは実利用を伴う成長路線を描いている。価格は投機通貨にとどまらず、ユーティリティ重視のモデルに変化している。売り圧力の低下、買い戻し、メインネット拡大、Web3統合が揃えば、今後数カ月で大きな反発余地が生まれるだろう。

新世代ミーム市場と「Snorter Token」

暗号資産市場は常に進化しており、パイネットワークの強気シナリオと並んで注目すべき新興プロジェクトがある。それが Snorter Token だ。

Snorter Tokenは次世代のミームとユーティリティを融合させたトークンで、透明性あるトークノミクスと強固なコミュニティによって立ち上げられた。投資家にとっては分散化されたミームカルチャーに参加する新たな入口となり、将来的にエコシステムを拡大する可能性を秘めている。

👉 詳細は公式サイトで確認できる：Snorter Token