パイネットワーク 価格が2月27日の高値2.99ドル（約450円）から90％下落し、暗号資産アナリストのMr. Spockはこれを「実質的なラグプル（開発者による資金持ち逃げ）」と評した。

Pi crashed over 90% from its highest position that’s basically a rug pull. Why should I or other Pi Network investors be happy about that? Pi Network has lost over $18 billion in value in just six months, and most Pioneers don’t invest; they mine. So they don’t see Pi Network’s… https://t.co/VIzP4LYbYu — Mr Spock 𝛑 (@MrSpockApe) October 5, 2025

この暴落で約180億ドル（約2兆7000億円）の時価総額が失われ、暗号市場全体が上昇を続ける中で投資家に大きな衝撃を与えた。

PIホルダーは見捨てられたのか

パイネットワーク 価格は3月初旬以降、下落傾向を続けており、5月に一時的な反発を見せたものの、90日間で約42％下落した。取引量も大幅に減少し、個人投資家の関心と流動性が急速に薄れている。

分散型取引所（DEX）や自動マーケットメイカー（AMM）機能の導入、さらにシンガポールでのTOKEN2049イベントで創業者が公の場に登壇したにもかかわらず、市場心理は依然として冷え込んでいる。

非現実的な評価とコミュニティの否認

Spockによると、多くの「パイオニア（Piコミュニティ参加者）」は自らの保有トークンが購入ではなくマイニングによる取得であるため、下落を深刻に捉えていないという。しかし、同氏はその態度を「現実逃避」と批判した。

一部のユーザーはSpockの意見に賛同したが、過去に彼自身が高評価を擁護していたとして「偽善的だ」と非難する声も上がっている。

パイネットワーク 価格分析：チャートは重要な転換点に

3時間足チャートでは下降トライアングル（下値支持線と下向き抵抗線で形成される弱気パターン）が確認されている。ただし、急落後の形成であるため、どちらにブレイクするかによって継続か反転かが決まる可能性がある。

現在のパイネットワーク 価格は0.2628ドル（約40円）付近で推移し、トライアングルの頂点に接近しており、大きな値動きが迫っている。

上方ブレイクが起これば0.38ドル（約57円）まで上昇し、約43.8％の反発が見込まれる。これは下降ウェッジ（落ち込み型の上昇転換パターン）からのブレイクにも一致する。

一方、下方ブレイクした場合、価格は0.22ドル（約33円）まで下落し、15％の追加下げと長期下落トレンドの継続が確認される恐れがある。

ハイプと現実の狭間で揺れるPi

パイネットワーク 価格の急落を受け、コミュニティ内では意見が割れている。

一部は「ラグプルの証拠」と主張する一方で、「法定通貨で購入していないため損失ではない」とする見方も根強い。

しかし市場の評価は冷徹であり、明確なブレイクアウト（抵抗線突破）が確認されない限り、Piが再び信頼を取り戻すことは難しいと見られている。

パイネットワークが崩壊する中、MAXIが280万ドルを調達

パイネットワーク 価格が暴落する一方で、新たな注目銘柄が台頭している。それがMaxi Doge（MAXI）だ。ジム文化とハイリスクトレードを融合したミーム型暗号資産で、すでにプレセールで280万ドル（約4億2000万円）を調達している。

MAXIは「筋肉隆々のドージ」をモチーフとしたユーモラスなブランドで、取引と挑戦を象徴する。トークン保有者にとって単なる暗号資産ではなく、「肉体的強さと経済的野心の両立」を体現するライフスタイルだ。

MAXIの仕組みと魅力

MAXIはERC-20規格に基づくトークンで、固定供給量により希少性を維持している。監査機関Solid ProofおよびCoinsultによるセキュリティ監査も完了しており、安全性が確認されている。

ステーキング機能を通じて日次報酬を得ることができ、最大で年利121％のリターンが提供される。さらに、トレード大会や限定イベントなど、保有者限定の特典も用意されている。

現在の販売価格は0.000261ドル（約0.04円）で、公式サイト「Maxi Doge」からBest Walletなどの対応ウォレットを接続することで購入可能だ。暗号資産やクレジットカードを利用して簡単に取引を完了できる。