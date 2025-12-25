Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格は現在0.204ドル（約31円）付近で推移し、短期的な重要支持帯をかろうじて維持している。

下降ウェッジ（下向きに収束する価格パターン）の先端に近づき、市場は明確な方向性を模索する局面に入った。

売り手は依然として中期トレンドを支配しているが、下落の勢いは鈍化している。

買い手は0.195ドルから0.200ドルのゾーンを繰り返し防衛しており、需給は拮抗した状態が続く。

下降構造がパイネットワーク 価格に与える圧力

日足チャートでは、パイネットワーク 価格は初夏以降、明確な下降構造の中で推移している。

反発局面はいずれも下降トレンドラインに抑えられ、安値と高値を切り下げる展開が続いた。

このトレンドラインは現在、0.22ドルから0.23ドル付近で交差している。

同水準は主要な上値抵抗帯として機能し、短期的な上昇余地を制限している。

一方で、下落の追随は弱まりつつある。

価格はウェッジ下限にあたる上昇支持線を維持しており、このラインは0.195ドル付近と重なる。

テクニカル指標が示す短期安定化の兆し

日足では、スーパートレンド（トレンド方向を示す指標）は赤を維持している。

また、パラボリックSAR（転換点を示す指標）の点も価格上方に位置し、基調は弱含みと判断される。

ただし、短期足では安定化の兆しが見られる。

1時間足では下降チャネル内で推移しつつ、0.198ドル付近で反発が確認された。

RSI（相対力指数：買われ過ぎ・売られ過ぎを測る指標）は50近辺に位置する。

これは買い手と売り手の力関係が均衡していることを示す水準だ。

MACD（移動平均収束拡散法）もゼロライン付近で横ばいとなっている。

ヒストグラムの縮小は、トレンド加速ではなくエネルギー蓄積段階を示唆する。

DEX更新は長期材料もパイネットワーク 価格への影響は限定的

ファンダメンタル面では、Pi Networkは投機よりも実用性の構築を優先している。

最近のPi DEXおよびAMM流動性プールの更新は、取引体験と価格形成の改善を目的とする。

Pi建て取引ペアの拡充や流動性ランキングの導入により、実需との連動が意識されている。

スリッページ低減や流動性の可視化は、長期的には評価されやすい要素だ。

また、ホリデー商取引施策により、加盟店やアプリでのPi決済利用も促進されている。

ただし、これらの材料は現時点で持続的な買い圧力にはつながっていない。

価格面では、構造と流動性が依然として主導要因となっている。

市場参加者は、ニュースよりもチャート形状に注目する姿勢を崩していない。

派生テーマとして浮上するPepenode

パイネットワーク 価格の方向性が定まらない局面では、投資家の関心は派生テーマへ移りやすい。

その中で注目を集めているのが、Pepenode（PEPENODE）だ。

Pepenodeはすでに230万ドル（約3億5000万円）以上を調達している。

市場全体が調整色を強める中でも、比較的安定した資金流入を維持している点が特徴だ。

同プロジェクトは、高額なマイニング機材を必要としない点を強みとする。

ブラウザ上で仮想マイニングを体験できるゲーム形式を採用し、参入障壁を下げている。

ユーザーは仮想リグを構築・強化しながら、PEPENODEトークンを獲得する仕組みだ。

過去にミームコイン市場で支持を集めた参加型モデルを参考にした設計とされる。

仮想マイニング需要の高まりを背景に、プレセール価格は段階的に引き上げられている。

パイネットワーク 価格が次の方向性を示すまでの間、こうした派生テーマが短期的な注目を集める可能性は高い。

