パイネットワーク 価格は市場の混乱が続く中、0.21ドル（約33円）前後で推移している。数か月にわたり下落基調が続き、アナリストは予測を下方修正してきた。直近の暴落では0.17ドルまで落ち込んだが、その後0.20ドル付近で反発し、同水準が主要サポートとなっている。

PiDaoSwapローンチと競争力

Pi Networkは数週間前に独自の分散型取引所（DEX）「PiDaoSwap」を発表した。これはユーザー同士が直接トークンを取引できる仕組みで、流動性プールやオーダーブックを活用する点でUniswap（ユニスワップ）やPancakeSwap（パンケーキスワップ）と類似している。

Try out Pi’s DeFi features—DEX and AMM functionalities—on Testnet in the Pi Wallet! Watch the new walkthrough video to learn more about the features and how to get started. https://t.co/A9s1muBOnT This release expands Pi’s capabilities in a structured, utility-focused, and… — Pi Network (@PiCoreTeam) October 13, 2025

PiDaoSwapの特徴は、Piブロックチェーン専用に構築され、メインネット公開と同時に稼働する予定であることだ。計画通りに進めば、イーサリアムにおけるユニスワップのように、パイネットワークのDeFi基盤となる可能性がある。

プロジェクトチームは透明性と公正な価格形成を重視しており、Pi Walletをハブとしてスワップ、流動性追加、トークン管理など主要機能を一元化する方針だ。コアチームは「メインネット完全公開前にエコシステムの金融基盤を整備する重要な一歩」と強調している。

パイネットワーク 価格予測とテクニカル分析

RSIは31と売られ過ぎ水準にあり、市場全体の動きと同様に反発の余地を示している。0.20ドルのサポートはこれまで複数回維持されてきたが、強気転換には0.23ドル突破が必要だ。0.225ドル付近のダブルトップを明確に抜けるまでは弱気シナリオが優勢とみられる。

反対に、0.20ドルを下回れば再び0.17ドル近辺の水準を試す展開が予想される。パイネットワーク 価格は短期的に限定的な反発があっても、持続的な上昇にはエコシステム全体の勢い回復が不可欠だ。

ライバルとして浮上するMaxi Doge

パイネットワーク 価格が低迷する一方で、新興プロジェクト「Maxi Doge」が注目を集めている。同トークンはイーサリアム上に構築され、ドージコインのようなバイラル性に加え、公平なローンチ、強力なステーキング報酬、持続的なトークノミクスを備える。

プレセールではすでに360万ドル（約5億6000万円）以上を調達し、APY最大84％のステーキングを提供している。過去24時間で150人以上の新規投資家が参加しており、次のミームコインとして急速に存在感を高めている。

