Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格（Pi Network）は長期的な存続可能性に対する懐疑が強まる中、ますます厳しい状況に直面しています。市場アナリストの半数以上が、2026年から2027年にかけてトークンがゼロ近くまで崩壊する可能性を予測しています。

最近の急落では、Piの価格は1日で16％以上下落し、わずか0.28ドルにまで落ち込みました。初期投資家は2月の高値から90％以上も下落しており、機関投資家の信頼もほとんど消えています。主要取引所への上場不足、過剰なトークン供給、そしてメインネット開発の度重なる遅延が、長期的な存続に疑問を投げかけています。

結果として、投資家は実験的なモバイルマイニングプロジェクトから、実用的かつ即効性のある成果を提供するプロジェクトへと関心を移しつつあります。

パイ価格予測：2026年末までに1ドル到達は可能か？

テクニカル指標によれば、Piはさらに困難に直面する可能性があります。トークンはわずか数か月で3.40ドルから0.30ドルを割り込み、現在のサポートは0.23ドルに位置しています。この水準を下回ると、一部のアナリストが予測する崩壊的な水準に向かう可能性があります。

巨大なトークン供給は依然として強い売り圧力を生み出しており、ビットコインとの相関が弱いことも市場からの支持不足を浮き彫りにしています。さらに懸念されるのは、すでに6年間も実用的な製品を待ち続けている点です。

競合他社がすでに実稼働のソリューションを展開している一方で、Piは依然として開発段階にとどまっており、コミュニティの忍耐を試す結果となっています。

次なる注目は「Snorter Bot」

パイネットワーク 価格が低迷し、長期的な懸念が広がる中で、投資家はより実用的かつ即効性のあるプロジェクトに目を向けています。その代表格として注目を集めているのが Snorter Bot です。

Snorter Botは、テレグラム上で直接暗号取引を可能にする革新的なトレーディングツール。高速で簡潔なUIを備え、クジラウォレットのミラーリングやホットプレイの即時スナイプ、116%のAPYを誇るステーキングを提供します。

手数料はわずか0.85％

MEV保護を標準搭載

スピードと利便性を重視した設計

Piのように長期的な不確実性に縛られるのではなく、Snorter Botはすでに実用化されているソリューションであり、次のアルトコインシーズンにおける高成長の恩恵を投資家に提供します。