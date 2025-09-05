Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格は0.344ドル付近で取引され、0.35ドルを維持できずにわずかに下落した。現在は0.33〜0.34ドルのレンジで下支えされており、買い圧力が繰り返し確認されている。

一方で、20EMA（0.349ドル）と200EMA（0.375ドル）が抵抗帯を形成し、上値を抑えている。7月以降の下降トレンドラインも上昇の壁となっており、強いブレイクには新たな材料が求められる。

マイニング報酬削減が供給逼迫を加速

パイネットワークは8月に基礎マイニングレートを0.0027746πから0.0027405πへ1.23％引き下げた。これにより1Piをマイニングするには15日以上を要し、年間供給量は24Pi前後に制限される。

この漸減モデルは長期的な希少性を生み出す設計であり、流通供給の増加ペースを抑制する。需要が強まれば理論的には価格を押し上げる要因となり得る。ただし、実際の効果はユーザー採用や取引所での流動性に依存する。

テクニカル指標は慎重姿勢を示唆

スーパートレンド指標は0.362ドルで依然として弱気を点灯している。パラボリックSARも0.34〜0.35ドル付近で価格の上に位置し、短期的な下押し圧力を示している。

RSIは42でニュートラルから弱気寄り、MACDは横ばい推移。テクニカル的には保ち合いが続く可能性が高い。0.33ドルを維持できるかが重要な分岐点となる。

今後のパイネットワーク 価格の展望

直近の下値支持は0.33ドルで、ここを割り込むと0.31ドルへの下落リスクが高まる。逆に0.37ドルを突破できれば、0.40ドル、さらに下降トレンドラインが位置する0.42ドルが次のターゲットとなる。0.42ドルを明確に超えれば、中期的な強気転換が見込める。

市場関係者の間では、供給逼迫が価格上昇の背景になるとの見方がある一方で、取引量や新規流入が弱ければ依然としてレンジ相場に留まる可能性もある。

まとめ：パイネットワークと次の注目銘柄

パイネットワーク 価格は重要なサポート水準を維持しながら推移しており、供給減少が長期的な強気要因として注目される。ただし短期的にはテクニカル面の重荷が続くため、投資家は慎重な姿勢を保つ必要がある。

一方で、市場では次の大化け候補としてPEPENODEが注目されている。マイニング報酬が低下しつつあるパイネットワークと異なり、PEPENODEは革新的な「Mine-to-Earn」モデルを採用し、参入初期から高リターンを狙える仕組みを備える。

ドージコインやシバイヌのように初期投資家が莫大なリターンを得た歴史がある中、パイネットワーク 価格の推移を見守りつつ、PEPENODEのような新興プロジェクトをポートフォリオに加えることが、次世代の投資戦略として注目されている。

