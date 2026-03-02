Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

El token nativo de Terra Classic, LUNC, se disparó hasta un 40% en los últimos días, impulsado por la noticia de una importante demanda presentada por el administrador concursal que supervisa la liquidación de Terraform Labs.

La acción legal se dirige a la firma de trading Jane Street por los eventos relacionados con el colapso de 2022 que arrasó con decenas de miles de millones de dólares en valor y contribuyó al desplome del mercado.

Este desarrollo ha generado entusiasmo entre los operadores, y algunos de los que se mueven con rapidez ya están obteniendo beneficios del repunte de LUNC, lo que ha provocado una caída del 15,6% en su precio.

Muchos parecen estar invirtiendo esas ganancias en nuevas oportunidades dentro del mercado de Bitcoin, en particular en la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER). Centrado en liberar la utilidad real de BTC, el proyecto ha atraído casi 32 millones de dólares en financiación y se prevén enormes ganancias tras su lanzamiento a finales del primer trimestre.

¿Qué está pasando con LUNC?

El administrador de quiebras de Terraform Labs demanda a Jane Street por el colapso de Terra en 2022 La nueva demanda, presentada en un tribunal de Manhattan, alega que Jane Street explotó información no pública durante los momentos críticos de la desvinculación de la stablecoin TerraUSD en mayo de 2022.

Según las acusaciones, Terraform Labs retiró discretamente alrededor de 150 millones de dólares en liquidez de un importante pool de Curve. Minutos después, una billetera conectada a Jane Street ejecutó una gran operación de 85 millones de dólares en UST que aceleró la pérdida de la paridad con el dólar y desencadenó la infame espiral de la muerte de LUNC.

Todo el episodio resultó en pérdidas de aproximadamente 40 000 millones de dólares para los inversores y fue uno de los momentos decisivos del mercado bajista de 2022. Muchos proyectos Web3 perdieron a inversores clave a medida que el capital se fugaba de la industria, y Bitcoin incluso cayó por debajo de los 15.500 dólares en noviembre, un nivel al que BTC no ha vuelto desde entonces.

Jane Street ha contraatacado, describiendo las reclamaciones como una búsqueda desesperada de fondos. Sin embargo, independientemente de cómo se desarrolle la situación legal, los titulares han reavivado el interés en Terra Classic.

Cilinix Crypto, operador de momentum, destacó recientemente el impacto de la demanda en LUNC, señalando un “impulso espectacular” que generó ganancias de hasta el 40,45 %.

LUNC ha retrocedido drásticamente tras alcanzar un máximo de alrededor de 0,00004947 dólares en la madrugada de esta mañana, liberando capital de nuevo al mercado. Los participantes más astutos que ya anticiparon el movimiento LUNC,, parecen estar cambiando su enfoque hacia Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper es una nueva oportunidad en preventa

La preventa de HYPER capta la atención a medida que crece el entusiasmo por la capa 2 para Bitcoin, que combina la seguridad inigualable de la capa base con una ejecución de alto rendimiento. Al integrar la SVM (Máquina Virtual Solana), se espera que Bitcoin Hyper ofrezca una finalización de transacciones casi instantánea y comisiones mínimas.

Para comenzar, los usuarios de nuevas criptomonedas deberán depositar sus BTC nativos a través de un puente de confianza minimizada y recibir activos equivalentes (Wrapped Bitcoin) en la capa 2.

A partir de ahí, podrán interactuar con dApps Web3 de alta velocidad y retirar sus fondos a la cadena principal en cualquier momento. El token HYPER impulsará todos los pagos de comisiones de gas L2, permitirá el staking (con una tasa de recompensa de hasta el 37% TAE durante la preventa) y respaldará los futuros procesos de gobernanza a través de la DAO comunitaria del proyecto.

Con un suministro fijo de 21.000 millones de tokens HYPER y asignaciones centradas en el desarrollo, los incentivos comunitarios y el marketing, el modelo de negocio fundamental de Bitcoin Hyper prioriza la sostenibilidad.

A medida que los inversores se benefician de la volatilidad de Terra Classic, impulsada por las demandas, el capital fluye hacia innovaciones centradas en Bitcoin, y como resultado, Bitcoin Hyper está ganando popularidad.

¿Cómo unirse a la preventa de Bitcoin Hyper?

La preventa de HYPER ofrece actualmente un precio con descuento de $0.0136762 por token, pero se espera que este precio aumente en pocas horas. Para conseguir tus HYPER antes de que suba el precio, visita la página web oficial de Bitcoin Hyper para conectar una billetera y completar tu compra.

Los tokens HYPER también se pueden adquirir fácilmente a través de Best Wallet (disponible para descarga rápida en la App Store de Apple y Google Play). HYPER se encuentra en la pestaña “Próximos Tokens” de la app Best Wallet.

Las opciones de pago compatibles incluyen ETH, USDT, USDC, BNB, SOL y compras directas con tarjeta bancaria.

Una vez que hayas comprado, también puedes hacer staking inmediatamente para obtener un APY del 37%.

Para estar al día de las novedades, sigue el proyecto Bitcoin Hyper en X y únete al grupo de Telegram para estar al tanto de los nuevos desarrollos y el camino hacia el evento de generación de tokens de HYPER.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.