Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産のプレセールは、今年に入って大きな存在感を示している。単独のプロジェクトで数千万ドル規模の資金を集める例もあり、その代表格がSolaxyである。また、複数の新規プロジェクトが数千万ドル単位の調達に成功している。

需要の理由は明快だ。プレセールは取引所上場前に安価で購入できる機会を提供し、その爆発的な可能性が個人投資家から大口投資家（いわゆるホエール）までを引きつける。

今後を見据えると、プレセール分野はさらに拡大するとみられる。年末までに暗号資産市場全体の時価総額が5兆ドル（約750兆円）に近づけば、その一部はプレセールに流入する可能性が高い。特に実用性と強固なコミュニティを兼ね備えるプロジェクトは注目を集めやすい。

そのような状況下で、10月に有望視されるプレセール銘柄が4つある。Bitcoin Hyper、Maxi Doge、Best Wallet Token、そしてPEPENODEだ。それぞれが異なる分野に特化しており、現在強い勢いを持っている。

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper（HYPER）は、これまでに2,350万ドル（約35億7,000万円）以上を調達し、日々数十万ドル規模の資金が流入している。これは一部、大口投資家による大規模な購入が背景にある。ビットコインをプログラム可能な通貨へと進化させることを目指す点で、最も有望なプレセールの一つといえる。

Bitcoin Hyperのレイヤー2はSolana Virtual Machine（SVM）を採用し、開発者はRustのツールを用いて高スループットの分散型アプリ（dApps）を構築できる。決済はビットコインに戻され、Wrapped BTCがアプリの基盤となる。HYPERはガス代、ステーキング報酬、ガバナンスに利用される。

ホエールによる買い集めがプロジェクトの熱気をさらに高めている。19万ドル（約2,890万円）を超える購入が報告され、小口投資家も注目している。著名アナリストのCrypto June氏を含む複数の専門家が評価を示しており、話題性は一層拡大している。

もしBitcoin Hyperがビットコインの膨大な未活用の流動性を取り込めれば、EthereumにおけるOptimismやArbitrumのような役割を果たす可能性がある。そうした点で、HYPERの成長余地は他の多くのプレセール銘柄を上回るとみられる。

Bitcoin Hyper プレセールはこちら

2. Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge（MAXI）は現在までに300万ドル（約4億5,600万円）を調達している。複雑なロードマップを排し、ミーム文化に全力で寄せた戦略をとっている点が特徴だ。勢いをつかみ、それを最大限活用することを目指す。ミームコイン市場では、その単純なアプローチがしばしば1,000倍のリターンにつながる。

ブランディングからトークノミクスに至るまで、MAXIはミームコインを支持する「degen」と呼ばれる層を直接狙っている。資金配分の65％をマーケティングに投入し、上場後も注目度を維持する仕組みを採用している。

さらにタイミングも追い風となる。ビットコインが強気に動く局面では、ミームコインのような高ベータ資産が上昇しやすい。そして、X（旧Twitter）で既に大規模なコミュニティを持つMAXIは、上場初日から流動性を確保できる見通しだ。

今後、チームはMAXIとUSDTを賞品とする週次の取引コンペを開催する計画を示している。これが成功すれば、MAXIの需要は一段と高まり、有力なプレセール銘柄となる可能性がある。

Maxi Doge プレセールはこちら

3. Best Wallet Token (BEST)

暗号資産ウォレットは世界的に急成長している。現在アクティブウォレットは8億以上にのぼり、モバイルファーストかつ本人確認不要（KYC不要）のプラットフォームが注目を集めるのは必然だ。Best Wallet Token（BEST）はその流れを捉え、これまでに1,650万ドル（約25億円）を調達した。

同社のアプリは、Solanaを含む60以上のチェーンに対応し、送金・受取・スワップ・ステーキングを一括で提供する。「オートルーター」機能により数百のDEX（分散型取引所）を横断して最適なレートを自動で提示し、Apple Payなどの法定通貨オンランプも備えている。

BESTトークンはこのエコシステムの中核であり、保有者は手数料割引、ステーキング報酬の上乗せ、ガバナンス権、プレセールへの優先参加権を得られる。プレセール中から既にステーキングが可能で、年利は約81％とされる。

さらに50万人以上がすでにBest Walletを利用しており、実需に基づくユーザーベースを持つ点は大きな強みだ。多くのプレセールプロジェクトにない実績を示している。

Best Wallet Token プレセールはこちら

4. PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE（PEPENODE）は、専用ハードウェアを必要とせずに暗号資産をマイニングできる仕組みを提供する。プレセールでは180万ドル（約2億7,400万円）を調達しており、すでにステーキングも開始されているため、初期投資家は即座に報酬を得られる。

最大の特徴は「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」モデルだ。ユーザーは仮想サーバールームを構築し、ノードを組み合わせて最適化する。競争を促すリーダーボードが設けられ、報酬はPEPENODEに加え、PEPEやFARTCOINといった他のミームコインでも支払われる。

さらに、各アップグレードで使用されるPEPENODEトークンの70％がバーン（焼却）される仕組みを導入し、ゲーム内進行とトークン価値を連動させている。今後はNFT統合なども予定され、長期的な需要を下支えする構想を示している。

Telegram上の急速に拡大するコミュニティも後押しとなり、取引所上場時に大きな注目を集めるとみられる。10月に購入すべき有望なプレセール銘柄の一つといえる。

PEPENODE プレセールはこちら