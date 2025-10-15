Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Напоследък пазарът е в хаос, като това оказва силно влияние във всички сектори. Сред всички настроения и промени, Pepe (PEPE) показва силен сигнал за покупка, който може да отбележи началото на следващия му голям скок.

По-широкият крипто пазар е претърпял масивен удар, изправяйки се пред тежки продажби и широко разпространена несигурност. Техническите индикатори потвърждават страха: Индексът на относителна сила (RSI) е на 45, класическо показване за препродаденост, което често сигнализира отскок. Казано на кратко, несигурността се е завърнала на пазара.

Гледайки по-общата картина, пазарната капитализация на криптовалутите е направила спад от $4.2 трилиона на около $3.9 трилиона, което е почти 1% дневно спадане, подчертаващо скорошното разтърсване. Въпреки всичко обаче, това често е мястото, където се появяват най-добрите възможности.

Бичият период все още не е свършил, той едва е започнал. Големите имена като Ethereum (ETH), които държат стабилно около ниво $4,000, показват силна устойчивост на пазара. Следващата голяма фаза на ръст вероятно ще бъде водена от меме койните, като Pepe може да е на преден план в този ход.

Днешното обновяване разглежда по-отблизо Pepe (PEPE) и защо този пазарен спад може да е идеалният момент да започнете да трупате меме койна с тематика на жаба. Друг проект, който привлича внимание, е Pepenode (PEPENODE), който мнозина смятат за следващия 100x крипто.

Прогноза за цената на Pepe

Скорошната корекция на пазара се отрази доста върху меме койните и ценовото движение на Pepe (PEPE) показва колко голям е бил спада. През изминалата седмица $PEPE загуби над 32%, а за месеца – около 36%.

Преди седмица импулсът започна да се изгражда отново, но широката пазарна продажба обърна тези печалби и изпрати меме койните отново в силна позиция. В момента, пазарът на меме койните в момента се търгува над 30% по-ниско за месеца, докато дневният търговски обем е паднал над 50%.

Графиките в целия сектор светят в червено, давайки на търговците рядка възможност да трупат любимите си токени на големи отстъпки. Текущият спад изглежда временен, предизвикан главно от краткосрочна паника.

Няколко ключови фактора сочат, че Pepe ще поведе следващото възстановяване. Крипто пазарът често се върти в цикли, и октомври обикновено носи бича фаза за Bitcoin, докато той възвръща доминацията си след големи корекции. След като Bitcoin и големите алткойни отскочат, идва ред и на меме монетите.

Както институционалните купувачи вливат пари през платформи като Bitcoin ETF на BlackRock, повече ликвидност може да потече в меме сектора и да запали ръст за $PEPE.

Дори в спада, $PEPE остава активен в крипто дискусиите, докато търговците насочват вниманието си към меме койна с тематика на жаба преди потенциален отскок. Неговата общност продължава да публикува мемета, да поддържа ангажираност и да повишава видимостта.

Споменаването от влиятелни фигури като Илон Мъск в предишни цикли са помогнали да се засили културното му влияние и дългосрочната привлекателност.

Всичко – от препродадените технически показания до историческите модели на въртене – сигнализира потенциален завой за $PEPE. Общността се мобилизира отново, и импулсът продължава да расте под повърхността.

Анализаторите прогнозират, че Pepe може да скочи 10x до 20x в следващото възстановяване на пазара и вероятно да пробие предишните си връхни нива. Ако цените се задържат близо до текущите нива, този момент може да предложи последната възможност за влизане преди следващия голям параболичен ход.

Инвеститорите се насочват към предпродажбата на Pepenode, търсейки следващата 100x тематична Pepe криптовалута

Крипто пазарът все още е волатилен, и мнозина инвеститори са несигурни дали е правилният момент да купят Pepe (PEPE). Но друг Pepe-тематичен проект, Pepenode (PEPENODE), привлича внимание по всички правилни причини.

Той предлага нова 100x възможност, която помага на инвеститорите да избегнат пазарните колебания чрез своя креативен модел „mine-to-earn“.

Pepenode е в предварителната си продажба и вече е събрал над $1.8 милиона, с токен на цена $0.0011005.

Тези, които искат най-добрата сделка, може да открият, че това е идеалният момент да купят. Купувачите в предварителната продажба също получават ранна преднина, тъй като могат да стейкват токените си и да печелят до 704% APY преди публичния старт.

Pepenode комбинира забавлението от игрите с блокчейн награди. Вместо да плащат за скъпи минни ригове или високи сметки за енергия, потребителите могат да строят виртуални минни ригове за меме койни директно от браузъра си.

Те могат да купуват и комбинират нодове, да разширяват виртуалните си сървърни стаи и да отключват допълнителни бонуси, за да увеличат печалбите си.

Токеномиката и структурата на проекта показват дългосрочни цели. Pepenode има общ запас от 210 милиарда токена без частни продажби или предимства за инсайдери, запазвайки нещата справедливи за всички.

Неговите разпределения са фокусирани върху растеж на инфраструктурата, общностни награди, листване в борси и оперативни дейности на хазната, подкрепени от 70% степен на изгаряне на разходите в играта, което помага за контрол на предлагането.

Тази общностно ориентирана настройка и силна полезност са привлекли голямо внимание. YouTube aнализаторът HotCuppaCrypto, който има около 8,000 абонати, наскоро нарече $PEPENODE своя избор за следваща 100x криптовалута.

Инвеститорите могат да се присъединят към предварителната продажба директно от уебсайта на Pepenode, купувайки токени с крипто или кредитна карта. С неговата ангажираща геймплей, справедлива токеномика и нарастващ buzz, $PEPENODE може лесно да се превърне в един от най-успешните меме койни през 2025 г.