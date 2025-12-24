Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

分散型金融（DeFi：分散型金融）は、暗号資産市場を単なる「買って保有する」市場から、完全なオンチェーン経済へと変化させた。銀行やブローカーに依存することなく、ユーザーはスマートコントラクト（自動実行される契約）を通じて、トークンの交換、担保を利用した借入、利回り獲得、ステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）のアプリ間移動を数分で行えるようになっている。

この変化は数値にも明確に表れている。現在、DeFiプロトコルにロックされている資産は1,184億ドル（約18兆3,500億円）に達し、ステーブルコインの供給量は約3,101億ドル（約48兆円）と、取引やレンディングの流動性を支える基盤となっている。取引が落ち着いた日であっても、分散型取引所は24時間で約110億ドル（約1兆7,000億円）の取引高を処理しており、DeFiがもはや暗号資産の一部領域にとどまらないことを示している。

こうしたDeFi需要を背景に注目されているプレセールの一つが、Bitcoin Hyper（ビットコイン・ハイパー／HYPER）である。同プロジェクトは、Bitcoin（ビットコイン）の機能拡張を目的としたDeFi対応のLayer 2（レイヤー2）ネットワーク構築を目指しており、プレセールの調達額はすでに2,970万ドル（約46億円）に迫っている。この勢いとBitcoin関連流動性の活用拡大への期待から、一部の投資家は2026年を見据えた仮想通貨 おすすめの一角としてHYPERに注目している。

Bitcoin HyperはBitcoinを完全にプログラム可能なチェーンへと進化させる

Bitcoin Hyperの基本的な発想はシンプルである。Bitcoinに連動した流動性を、保有するだけでなく、より使いやすくすることだ。BTC（ビットコイン）を動きの遅い資産として扱うのではなく、迅速な価値移動、低手数料、スワップ（交換）、ステーキング（暗号資産を預けて報酬を得る仕組み）、DeFiアプリとの連携といった日常的なオンチェーン操作を可能にすることを目指している。

Layer 2（レイヤー2）上での開発を望む開発者に対しても、Bitcoin Hyperの提案は明確である。Bitcoinエコシステムを離れることなく、よりアプリ開発に適した環境を提供し、現代的なユーザー体験を持つプロダクトを展開できるようにする点にある。これには、Bitcoinの基盤レイヤーが抱える処理速度やプログラム性の制約により実現が難しかった、DeFi、決済、そして新たなオンチェーン体験向けのツール群が含まれている。

この勢いはプレセールの動向にも表れている。HYPERはこれまでに2,970万ドル（約46億円）以上を調達しており、3,000万ドルの節目に近づいている。これは今サイクル最大級のプレセールの一つであり、初期参加者が短期的な話題性以上の価値を見込んでいる可能性を示している。さらに、同プロジェクトは年利39％のステーキングAPYを提供しており、上場を待つ間にパッシブインカムを得られる点も特徴である。

こうした実用性、初期段階でのステーキング需要、そして急速に拡大する資金調達の組み合わせが、暗号資産アナリストでありYouTube登録者数13万人超を持つクレイブラ（Claybro）氏が、HYPERを注目すべき新しい暗号資産の一つとして評価する理由となっている。

HYPERのプレセールは3,000万ドル目前、ステーキングと実用性への需要が拡大

DeFi需要が底堅く推移する中、Bitcoin Hyperは新しい仮想通貨として注目を集めています。Bitcoin関連の流動性を、より高速で使いやすい分散型アプリ（dApp）環境に組み込もうとします。

HYPERのプレセールは現在のトークン価格0.013465ドルで、累計2,970万ドル（約46億円）以上を調達しています。今サイクルでも規模の大きい資金調達の一つです。

ステーキングはこの勢いを後押ししています。Bitcoin Hyperの現在のステーキングAPYは39％です。すでに13億HYPER以上のトークンがステーキングプールに預けられています。

これは、多くの購入者が短期的な値動きではなく、2026年に向けた長期的なエクスポージャーを意識していることを示唆しています。DeFi活動の拡大が続く場合に恩恵を受ける構図です。

BTCはすでに「勝者」となっている。HYPERのようなプレセールは、新しい物語に賭ける新しい仮想通貨への投資と位置付けられる。プロジェクトが予定通りに進むと、価値が大きく上がる。