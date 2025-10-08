Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

今最も注目すべき仮想通貨おすすめは、すでにその存在感を示し始めているようだ。

大口投資家（ホエール）が市場をリードしている。ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper）のプレセール（事前販売）は急速に拡大し、数百万ドル規模の資金が大口投資家から流入している。これは、トークンが主要取引所に上場する前から強い確信を示す動きである。

オンチェーンデータによると、ホエールのウォレットがHYPERトークンを大量に蓄積しており、同プロジェクトが有力なレイヤー2（第2層）候補として勢いを増していることが確認されている。

ホエールの買い増しが示す強い信頼感

大規模な購入活動が今週の暗号資産市場で最も注目される話題となっており、その矛先はビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper）に向けられている。

オンチェーンデータによると、複数のホエールウォレットがこのプロジェクトに参入し、これまでのプレセールの中でも最大規模の購入が確認されている。

1つのウォレットが2,460万HYPERトークン（約327,000ドル／約4,920万円）を購入。

別のホエールが1,081万トークン（約140,000ドル／約2,100万円）を取得。

さらにもう1つのウォレットが1,484万トークン（約193,000ドル／約2,900万円）を追加購入。

わずか24時間で約344,000ドル（約5,180万円）相当のHYPERが蓄積された。

この購入ラッシュは週末にも続いた。あるアドレスが1,360万トークン（約182,000ドル／約2,740万円）と2,860万トークン（約382,000ドル／約5,760万円）という2つの大型取引を実行し、わずか数日で合計50万ドル（約7,500万円）以上のホエール購入額に達した。アナリストたちは、この規模の資金流入がHYPERの長期的な潜在力への強い確信を示していると見ている。

さらに勢いを加えるように、数時間前にも16,878 USDT（約16,900ドル／約255万円）の新たなオンチェーン購入と、約522ドル（約7万8,000円）の小規模な転送が記録された。これらは前回の大型購入と比べれば小さいものの、ホエールによる蓄積が依然として活発であり、ビットコイン・ハイパーのプレセールに安定した資金流入が続いていることを示している。

市場の動向 ― ビットコインの回復がアルトコインを押し上げる

ホエールによる大量購入の動きは、孤立した現象ではない。ビットコイン（Bitcoin／BTC）自体が新たな高値を試しており、現在12万ドル（約1,800万円）を超える水準で取引されている。

歴史的に、BTCの力強い上昇はアルトコイン（ビットコイン以外の暗号資産）への資金流入を引き起こしてきた。ビットコイン上に構築された最速のレイヤー2（第2層）として位置づけられるビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper）は、この勢いの恩恵を受けている。

このトレンドを形成する主な要因は次の通りである。

ビットコインの強さ：レジスタンス水準を試しながら、他のアルトコイン市場を押し上げている。

マクロ環境の変化：インフレの緩和と、9月の米連邦準備制度（FRB）による利下げの可能性。

機関投資家の資金流入：ETF（上場投資信託）を通じて数十億ドル規模の資金が暗号資産市場に流入。

これらの要因が組み合わさることで、ビットコイン・ハイパーのように明確な物語性を持つプレセール・トークンが、急速に注目を集める環境が整っている。

ビットコイン・ハイパーのレイヤー2技術的優位性

市場の熱狂を超えて、ホエールたちは技術そのものに賭けているようだ。

ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper）は、ほぼ即時の最終確定を実現するために設計されたレイヤー2（第2層）スケーリングソリューションである。

このネットワークは、処理能力向上のためにソラナ・バーチャルマシン（Solana Virtual Machine／SVM）を使用し、セキュリティ面ではゼロ知識証明（Zero-Knowledge Proofs）を採用している。これにより、ステーキング（保有資産の預け入れによる報酬獲得）や分散型取引（DEX）といった複雑なDeFi（分散型金融）取引を、ビットコインのレイヤー1と信頼性を保ったまま処理できる構造となっている。

この設計により、ビットコイン・ハイパーのカノニカルブリッジ（公式ブリッジ）に預けられたBTCは、レイヤー2上で検証可能な形で反映される。

そこからユーザーは、取引、ステーキング、またはDeFiアプリとのやり取りを大規模に行うことができ、必要に応じてビットコインのメインチェーンへ資金を戻すことも可能である。

ホエールにとって、これは単なる投機的トークンではなく、将来的なインフラ構築の一部とみなされている。

なぜビットコイン・ハイパーは今買うべき仮想通貨おすすめなのか

プレセールの成果は、ビットコイン・ハイパーの評価をさらに高めている。

これまでに2,220万ドル（約33億3,000万円）以上を調達しており、次の価格改定まで残された日数はわずかとなっている。供給量は急速に投資家の手に渡りつつある。

初期の予測によれば、HYPERは2025年に0.0583ドル（約8.7円）へ達する可能性があり、勢いが続けばプロジェクトの評価額は12億ドル（約1,800億円）に到達すると見られている。

HYPERを際立たせている要素は次の通りである。

プレセール需要の高さによる希少性の上昇

早期保有を促す強固なトークノミクス設計

TGE（トークン生成イベント）時に発生しうる供給ショックの可能性

プレセール終了後、新たな購入者はオープンマーケット（公開市場）での購入を余儀なくされる。ホエールたちは、この転換がHYPERの価値上昇を加速させると予測している。

マクロ経済の追い風と相まって、HYPERは現在最も注目すべき仮想通貨おすすめの一つとして位置づけられている。

ビットコイン・ハイパーの始め方

ホエールたちの動きに続きたい投資家は、プロジェクトのプレセール（事前販売）を通じて直接参加することができる。

購入方法はシンプルだ。暗号資産ウォレット（例：メタマスク（MetaMask））を接続し、購入したいHYPERトークンの数量を選択して取引を確認するだけである。

決済方法は、クレジットカードと暗号資産の両方に対応しており、購入直後にステーキング（保有による報酬獲得）を開始するオプションも用意されている。

現在のプレセール価格は1トークンあたり0.013075ドル（約2.03円）で、上場後の予想価格と比較すると依然として割安な水準にある。すでにホエール資金が流入し、資金調達上限も近づいているため、この価格帯で購入できる期間は急速に短くなっている。

オーダーブック（注文板）を注視している投資家は、上場後にビットコイン・ハイパーが急速に価格上昇する可能性を認識しており、早期のポジション確保が重要となっている。