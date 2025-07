マイケル・セイラー氏が率いるStrategy社は、新しい株式「$STRC」を作りました。この株式の価格は1株90ドル(約1万2,500円)です。同社はビットコインをさらに買うため、約24億7,000万ドル(約3,400億円)の資金を集めたいと考えています。

ビットコインは今、価格が下がりがちです。クジラ投資家が多くを買いすぎて、供給量が増えているのが原因です。

でも、セイラー氏はビットコインをたくさん買い続けています。彼の強い信念と行動は、市場を安定させ、信頼を回復させると思います。ビットコインの価格を上げる良いニュースは、市場全体を向上させます。

この動きは、Bitcoin Hyper(HYPER)などのプロジェクトにも良い影響を与えます。多くの投資家が、このBTC主導のサイクルで買うべきと考えています。

Bitcoin Hyperはビットコインを利用した新しいソリューションです。既に500万ドル(約6億8,000万円)の資金を集めており、革新的なビットコイン利用に賛同する投資家が多いです。

暗号資産市場は回復を続けています。現在の市場規模は約4兆ドル(約540兆円)です。投資家の関心が再び高まっています。

ビットコインは依然として人気のある選択肢です。特に億万長者のマイケル・セイラー氏のような高額資産家から支持されています。彼はビットコインに積極的に取り組んでおり、Strategy社をビットコイン取得に特化した企業に変えたのです。

セイラー氏はビットコインの大胆な予測を発表しました。ビットコインは今、約11万8,100ドルで取引されています。彼は21年以内に17,400%上昇し、2,100万ドルに達すると予想しています。

この予測はビットコインを世界的な準備資産と見る長期ビジョンを示しています。Strategy社はビットコインを増やすため、優先株式募集額を増やしています。

セイラー氏はこの戦略を「二次関数的に反射する設計された金融手法」と説明しています。高評価で資金を集め、ビットコインをさらに取得する計画です。

この手法は大手金融機関の支持も得ています。ビットコイン価格の上昇に合わせて、Strategy社の評価額を上げることを目指しています。

ビットコイン価格は毎日変動していますが、Strategy社株は小さな下落でした。でも、全体的な勢いは強いです。機関投資家の意見も強いです。

マイケル・セイラー氏はStrategy社をビットコインの成長を牽引する存在と見ています。彼の影響力は、ウォーレン・バフェットに匹敵することもあります。

この強気な見通しはアルトコインにも影響を与えます。新しい仮想通貨Bitcoin Hyperも注目を集めています。

Bitcoin Hyper(HYPER)は暗号資産界で注目を集めている仮想通貨おすすめ銘柄の一つです。500万ドルを超えるプレセールを実施しています。ビットコインネットワークの速度向上と手数料低減を目指しています。

このプロジェクトの主な目標は、ビットコインの遅い取引問題を解決することです。$HYPERはレイヤー2ソリューションで、ビットコインの送金を速く、コストも低くすることを目指しています。

このアップグレードは、決済を簡単にし、ミームコインや分散型アプリケーションの普及に繋がるかもしれません。チームは、2025年がBitcoin Hyperの大きな成長の年になることを期待しています。

Bitcoin Hyperはエコシステムを構築中です。ウォレット、ブロックチェーンエクスプローラー、ブリッジ、ステーキング、ミーム機能などが含まれます。これにより、ビットコインユーザーは一か所で多くのツールを利用できます。

初期投資家には最大195%のステーキング報酬が魅力的なポイントです。$HYPERトークンを保有することで、高いリターンが期待できます。

Cointelegraph、Bitcoin.com、Binance Square、Bitcoin Magazine、99Bitcoinsなどの主要な暗号資産ニュースメディアがこのプロジェクトを取り上げています。これは注目度の高さを示しています。

暗号資産アナリストであり、YouTuberのオースティン・ヒルトン氏は、Bitcoin Hyperを「今買うべき最高の仮想通貨おすすめ」と評しています。彼はプロジェクトのロードマップと急成長を称賛しています。

一部の予測では、$HYPERは1,000倍の成長を見込まれています。ただし、100倍の上昇も期待される声があります。購入を考える投資家にとって、購入時期は重要です。

トークンは公式ウェブサイトからクレジットカードや暗号資産で直接購入可能です。セキュリティに優れた仮想通貨保管サービス「Best Wallet」を通じての購入も可能です。

