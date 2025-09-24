Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は昨日、大きな打撃を受けた。日曜に始まった調整が、月曜の朝までに大きく変化した。約17億ドル（約2,500億円）のレバレッジ買いポジションが消えた。

小さな下落が過剰なポジションに反応し、市場が売りを加速した。ビットコインは111,500ドルまで下落し、イーサリアムは8％下げて4,060ドルまで落ちた。

米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げは期待外れだった。株式市場への資金流出が、暗号資産市場に売り圧力を加えた。

このようなディップは投資の好機をもたらす。多くのトレーダーは慎重になる一方で、Bitcoin Hyper、XRP、Solanaに注目している。

Bitcoin Hyperはプレセールで1,760万ドルを調達し、ディップ時に買うべき仮想通貨おすすめ

昨日、多くの暗号資産が大きな打撃を受けた一方で、Bitcoin Hyper は影響を受けなかった。その理由は単純だ。まだプレセール段階にあるため、HYPERトークンの価格は1枚あたり0.012965ドルに固定されており、他の銘柄を揺さぶっているボラティリティ（価格変動）を完全に回避できている。

ディップ局面で再び売りに巻き込まれることなく購入したい投資家にとって、この安定性は極めて貴重である。市場の圧力で参入価格が押し下げられる心配がないため、早期購入者にとって稀少なチャンスとなっている。

Bitcoin Hyper のチームは野心的な取り組みを進めている。それは、ビットコインに現代的なブロックチェーン機能をもたらすモジュラー型のレイヤー2ネットワークだ。ロールアップ（複数取引をまとめる技術）によるバッチ処理や、スマートコントラクトを可能にする Solana Virtual Machine（SVM）の採用を通じて、ビットコインが抱える最大の課題である「プログラム可能性の欠如」を解決することを目指している。

これが実現すれば、Bitcoin Hyper はビットコインを根本から変革し得る。DeFiプロトコル、トークン化された実物資産（RWA）、NFTマーケットプレイス、そしてミームコインが、すべてビットコインのセキュリティを基盤に稼働する世界が広がるだろう。

これまでに Bitcoin Hyper のプレセールは1,760万ドル（約264億円）を調達しており、最近では複数のホエール（大口投資家）が5桁ドル規模の購入を行った。暗号資産系ユーチューバーの Aiden Crypto は、このホエールの支援を「ゲームチェンジング（状況を一変させるもの）」と評し、初期の勢いが本物であることを示唆した。

こうした暗号資産インフルエンサーからの評価と、レイヤー2への大きな挑戦が相まって、Bitcoin Hyper は有望な立場を確立している。これこそが、HYPER がディップ時に買うべき仮想通貨おすすめの一つとされる理由である。

強気材料が浮上する中でXRPはサポートを維持

XRP は直近1週間で4％下落し、現在は2.86ドルで取引されている。しかし、その見た目に惑わされてはならない。テクニカル面では予想以上の強さを示している。昨日、2.75ドルのサポート水準から反発し、その後約2％上昇したことは、依然として買い手の関心が根強いことを示している。

さらに、ファンダメンタル（基礎的条件）も健全に保たれている。今年、米国証券取引委員会（SEC）との和解によって長年続いた規制リスクがついに終結し、機関投資家にとって長く待ち望まれていた明確さがもたらされた。中央集権型取引所（CEX）では XRP の再上場が進んでおり、来月には現物ETFが承認される可能性もある。さらに、企業による採用も加速している。

マクロ環境も追い風となり得る。金利が引き続き低下すれば、XRP のようなトークンは機関投資家にとって一層魅力的になる。したがって、XRP が現在の価格帯で下支えを固められれば、今の水準での購入は“底値を掴む”ことにつながる可能性がある。

Solanaの強力な材料により、現在のディップは有力な参入機会に

Solanaは最近厳しい下落に見舞われました。現在は約220ドル付近で推移しています。下げ止まりの兆候も見え始めています。

216ドル付近で売り圧力が和らぎ、小さなサポート水準が形成されました。SOLに一定の安定が生まれました。

Jump Cryptoが開発する「Firedancer」は注目されています。処理スループットを向上させ、脆弱性を解消する期待があります。

短期的な強材料としては、SOLのETF承認可能性やネットワーク開発の進展が期待されています。現在のSOLは1月の過去最高値から25％下落しています。220ドル付近での購入は将来の参入機会と見なされるかもしれません。