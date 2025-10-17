Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産価格は先週のフラッシュクラッシュ後も低迷している。直近7日間でビットコインは8.9％下落、イーサリアムは8.7％下落、BNBは6.3％下落し、XRPは14.4％の下落と最も大きな下げ幅を記録した。

今回の売りの背景には2つの要因がある。数百億ドル規模の大規模な清算による不安と恐怖、そして米中貿易摩擦がさらに進展するのではないかという懸念だ。しかし、多くの専門家は市場が間もなく強気の勢いを取り戻すと予測している。

ラッセル2000指数（個人投資家のリスク選好を示す指標）が過去最高値に達していること、ナスダックやS&P500が先週の下落から着実に回復していること、さらに米証券取引委員会（SEC）のジェローム・パウエル議長によるハト派的発言といったマクロ要因が、暗号資産市場の反発を示唆している。

加えて、アルトコインETFの期限が迫っていることや、上場企業によるアルトコイントレジャリー需要の高まりといった市場固有の要因も無視できない。こうした背景を踏まえると、現在の下落局面は有望な仕込みの機会となり得る。以下では、注目すべき暗号資産を取り上げる。

Bitcoin Hyper

時価総額上位の暗号資産を見れば、その多くがブロックチェーン基盤のインフラ系プロジェクトであることがわかる。上位30銘柄の中でも同様の傾向が強い。

インフラ系は手数料収入が大きく、市場環境の変化にも柔軟に対応できるため、長期的に存在感を保ちやすい。この点からも、Bitcoin Hyperは有力な選択肢だ。同プロジェクトはビットコインの長年の課題である取引速度の遅さや機能制限を解決するレイヤー2ブロックチェーンを開発している。

Bitcoin HyperはZKロールアップとSolana Virtual Machineを活用して構築され、1秒間に数千件の取引処理を可能としつつ、スマートコントラクトもサポートする。ビットコインのセキュリティを損なうことなく拡張性を提供する点が特徴だ。

現在HYPERはプレセール中で、すでに2,380万ドル（約36億円）を調達済みだ。新興プロジェクトとしては大規模だが、上場後の成長余地は依然として大きく、既存のインフラ系プロジェクトと比較しても競争力があると考えられる。

Bitcoin Hyper をチェックする

Tron

Tronもまた有望なインフラ系プロジェクトである。注目すべき理由は2つある。1つは相対的な強さだ。多くの主要銘柄が下落する中、本日は1.5％上昇しており、直近1週間でも下落率は5％にとどまっている。これは時価総額上位30銘柄の中で最も安定した動きを示している。

もう1つの理由は、Tronが抱える巨大なステーブルコイン市場規模だ。その時価総額は860億ドル（約13兆円）に達し、2025年初頭から30％以上拡大している。これは機関投資家による強い採用を示しており、金利低下やドルの魅力減退に伴い、これらの資金がTRXなどのリスク資産に流入する可能性が高い。

Tronはイーサリアムに次ぐ第2位のステーブルコイン市場を有している。もしこの資金がリスク資産にシフトすれば、TRX価格の大幅な上昇要因となり得る。

Maxi Doge

Maxi Dogeはイーサリアム上で展開されるドージコインをテーマにしたミームコインである。ただし、単なる「毎日良いことを」というメッセージを広めるだけでなく、デリバティブ取引を志向する投資家向けに設計されている点が特徴だ。

マスコットの「Maxi」はボディビルをするトレーダーとして描かれ、レバレッジ1000倍の取引や「MAXITREN」と呼ばれる象徴的なイメージを前面に押し出している。だが注目すべきは、このミーム的なブランディングを実際のユーティリティに結びつけている点だ。

MAXIトークンは将来的に先物取引プラットフォームに統合され、ユーザーはレバレッジ取引や高リスク・高リターン戦略を行える予定である。また、毎週の取引コンペティションではMAXIやUSDTで報酬が支払われ、コミュニティ参加を促進する仕組みがある。

Maxi Dogeも現在プレセール中で、すでに360万ドル（約5億4,000万円）を調達している。強いコミュニティの関心が伺え、上場後に大きな需要が見込まれる。

Maxi Doge をチェックする

Solana

ソラナはミームコイン分野での存在感もあるが、現在はより幅広いエコシステムへと進化を遂げている。

Phantomウォレットのダッシュボードから直接無期限先物取引が可能になり、Backpackなどのプラットフォームを通じて株式をトークン化した実物資産（RWA）の取引も実現している。さらにDeFiエコシステムも拡大を続け、ユーザーが利回りを得る手段は多様化している。

先週のフラッシュクラッシュでは、ソラナの分散型インフラが試される場面となったが、その堅牢性が証明された。DeFi Development Copによれば、同ネットワークは1,225トランザクション毎秒（TPS）を維持し、手数料は一時0.25ドル（約38円）まで上昇したものの、すぐに0.01ドル（約1.5円）未満に低下した。一方でイーサリアム利用者の多くは高額な手数料により取引が困難になった。

拡大するエコシステムと強固な基盤を兼ね備えるソラナは、今後数カ月にわたって市場で優位に立つ可能性がある。