De Ripple koers beweegt zich op de oppervlakte vrij rustig, maar achter de schermen gebeurt er veel. De Ripple IPO geruchten spelen op en zorgt voor de vraag: gaat Ripple stijgen? Kan Ripple stijgen naar $3 en wanneer? De Ripple koers laat een bescheiden prestatie zien op de grafiek, maar toch lijken er signalen die wijzen op een mogelijke explosieve groei.

Hoewel Ripple de geruchten over een IPO (Initial Public Offering) ontkent, nemen de geruchten juist toe. Crypto analisten verwijzen naar opvallende bedrijfsacties die recentelijk plaatsvonden. Zo werd aan het begin van dit jaar een aandeleninkoopprogramma van $700 miljoen aangekondigd tegen een prijs van $175 per aandeel. Dit zou een waardering van zo’n $25 miljard zijn voor Ripple.

💥BREAKING💥

Brad Garlinghouse: Ripple doesn’t need to raise capital. There’s no IPO in 2025, we haven’t needed outside funding. $XRP

This is a power move. Ripple isn’t chasing investors, it’s building an empire.

No IPO. No begging. Just execution. pic.twitter.com/Y7wuvUCT3N

— John Squire (@TheCryptoSquire) April 17, 2025