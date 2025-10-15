Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ripple（リップル）の年次イベント「Swell 2025」まで残り3週間となった。過去の事例を振り返れば、このイベントは短期的なXRP価格の強気要因になり得る。

同イベントは11月上旬に開催予定で、決済・金融業界のトップ経営者が集結する。登壇者にはナスダックのアデナ・フリードマンCEOのほか、BlackRock（ブラックロック）、Citi（シティ）、Fidelity（フィデリティ）、CME Group（シカゴ・マーカンタイル取引所）のデジタル資産責任者が名を連ねている。

11月4日には、RippleがXRPレジャーを用いたステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）決済のライブデモを披露し、その後、同社のブラッド・ガーリングハウスCEOによる基調講演が予定されている。

直近24時間でXRPは5.4％下落したが、Swell開催を前に水面下で勢いが高まっている可能性がある。

リップル 今後：フラッシュクラッシュでも主要トレンドラインが支持を維持

日足チャートでは、XRPが対称三角形を形成しており、大きな値動き前の調整局面にあることを示している。

先週金曜日の急落では価格が1.80ドル（約270円）の主要サポートに到達したが、買い手がすぐに反応したことで、この水準の重要性が再確認された。もし再び弱気トレンドが強まる場合、この価格帯が注目されるだろう。

一方で、SwellカンファレンスでRippleが新たな取り組みを発表すれば、市場の流れが大きく変わる可能性がある。価格が3ドル（約450円）を突破すれば三角形からの上放れが確定し、今後数か月で6ドル（約900円）への上昇シナリオも視野に入る。

トレンドライン上でのサポートが維持される限り、強気の価格予測が優勢と考えられる。また、XRPのブレイクアウト期待が高まる中、初期段階のプレセールであるPepenode（PEPENODE）にも投資家の関心が集まっている。

このプロジェクトは、ユーザーが仮想のマイニングリグを構築し、実際のミームコインをハードウェアなしで獲得できる仕組みを提供している。

