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Mercredi 3 juin 2026 – Le marché crypto traverse une phase de redistribution majeure. Alors que le Bitcoin subit une pression vendeuse qui l’a entraîné sous la barre des 70 000 $ — retrouvant des niveaux inédits depuis avril —, les capitaux ne quittent pas l’écosystème.

Au contraire, ils se réorientent massivement vers des actifs dotés de fondamentaux technologiques solides et d’une utilité concrète.

Cette dynamique profite directement aux projets capables de résoudre les inefficacités du Web3. C’est le cas de LiquidChain (LIQUID), une solution de Layer 3 conçue pour unifier la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana.

La prévente du projet vient de franchir le cap des 820 000 $, témoignant de l’intérêt des investisseurs pour les infrastructures cross-chain à forte valeur ajoutée à l’approche de la fin d’année 2026.

LiquidChain (LIQUID) : L’architecture L3 qui s’attaque à la fragmentation de la liquidité

Pour les investisseurs particuliers, la fragmentation des blockchains reste l’un des plus grands obstacles à une navigation fluide. LiquidChain (LIQUID) apporte une réponse directe en fusionnant les capacités d’exécution et de liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana au sein d’un environnement unique.

Grâce à sa machine virtuelle haute performance et ses outils de vérification avancés, les développeurs peuvent déployer leurs applications une seule fois pour toucher l’ensemble de ces réseaux, éliminant ainsi le besoin de passer par des actifs enveloppés (wrapped) souvent vulnérables.

Actuellement proposé au prix de 0,01466 $ durant sa phase de prévente, le jeton utilitaire LIQUID affiche une structure économique claire.

Sur une offre totale de 11,8 milliards de jetons, l’allocation est répartie ainsi : 35 % pour le développement continu, 32,5 % pour la croissance et le marketing, 15 % pour le développement commercial, 10 % pour les récompenses de la communauté et 7,5 % pour les futures cotations sur les plateformes d’échange.

En plus de participer à un projet d’infrastructure clé, les premiers acheteurs peuvent staker leurs jetons pour bénéficier d’un APY attractif de 1 348 % (un taux incitatif élevé sujet à ajustement à mesure que la participation augmente).

Zcash et NEAR Protocol : Des hausses marquées en pleine correction du Bitcoin

Pendant que le marché global digère les prises de bénéfices des grands détenteurs de BTC, d’autres segments affichent une santé insolente. Zcash a ainsi franchi la barre des 620 $ ce matin, porté par une hausse de plus de 10,8 % au cours des dernières 24 heures.

Ce mouvement s’est accompagné d’une forte hausse des volumes d’échange, notamment sur Coinbase où d’importants flux en USD ont testé les résistances clés, tandis que Kraken affichait des configurations d’achat tout aussi dynamiques.

exchange-specific $zec volume suggests someone or something on coinbase is anticipating what lies ahead in june, with overhead fibonacci resistance being tested. this was no fat finger. this was a deliberate break-out-attempt in the form of millions in usd trading kraken and… pic.twitter.com/D1UJ8tP21i — Matthew (@GoodTexture) June 2, 2026

Cette tendance haussière de Zcash s’appuie sur ses technologies de confidentialité zk-SNARKs et ses recherches sur la résistance au calcul quantique. Parallèlement, NEAR Protocol progresse lui aussi d’environ 10 % depuis hier soir.

Le réseau bénéficie de l’engouement persistant pour l’intelligence artificielle et d’une augmentation notable de son open interest, les acheteurs défendant fermement les supports clés suite aux récentes mises à niveau du protocole sur le scaling dynamique.

Guide pratique : Comment participer à la prévente de LIQUID

Pour les investisseurs souhaitant se positionner sur LiquidChain avant la prochaine hausse de prix, le processus est particulièrement accessible :

Via le site officiel : Rendez-vous sur le site officiel de LiquidChain, connectez votre portefeuille crypto et utilisez le widget dédié. La plateforme prend en charge l’ETH, le BTC, l’USDT, l’USDC, le SOL, le BNB, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Rendez-vous sur le site officiel de LiquidChain, connectez votre portefeuille crypto et utilisez le widget dédié. La plateforme prend en charge l’ETH, le BTC, l’USDT, l’USDC, le SOL, le BNB, ainsi que les paiements par carte bancaire. Via Best Wallet : Pour une expérience mobile simplifiée, l’application Best Wallet permet d’acheter et de staker directement le LIQUID depuis son onglet « Jetons à venir ». L’application est disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Pour suivre en temps réel les annonces et interagir avec la communauté du projet, vous pouvez suivre LiquidChain sur X et rejoindre leur groupe Telegram officiel.

Découvrir la prévente LiquidChain ici