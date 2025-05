content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Pasar cryptocurrency kembali memasuki fase ekspansi. Setelah periode konsolidasi yang panjang, para trader dan whale institusional mulai memborong altcoin dengan potensi besar. Bitcoin berhasil mempertahankan level $111.000, dan di balik panggung utama itu, dua cryptocurrency terbaru muncul sebagai kandidat 100x berikutnya.

Hyperliquid dan Solaxy kini menjadi sorotan baru bagi investor presisi. Satu telah menembus resistance teknikal besar dan mendekati all-time high. Yang lainnya masih dalam fase presale dengan harga super murah, namun teknologinya menjanjikan revolusi di salah satu blockchain terbesar dunia.

Jika Anda memiliki modal Rp100.000 (setara $6) dan mencari kemungkinan mengubahnya menjadi Rp10 juta, inilah dua proyek yang harus Anda kenali sejak dini.

Pada awal 2024, strategi sederhana membeli token apapun yang belum listing sudah cukup untuk mendapatkan 5x hingga 20x. Tapi di pertengahan 2025, pasar jadi lebih selektif. Investor kini mengincar cryptocurrency terbaru yang:

Dengan performa Bitcoin yang stagnan di sekitar $108.000 hingga $111.000, banyak dana retail mulai bergerak ke altcoin. Di sinilah Solaxy dan Hyperliquid muncul sebagai dua nama yang dinilai siap meledak.

Hyperliquid saat ini diperdagangkan di harga $33,66 atau sekitar Rp550.547. Dalam 24 jam terakhir, nilainya meningkat 17,53%, dan volume transaksi melonjak hampir 100%, mencapai $478,68 juta (Rp7,83 triliun). Kapitalisasi pasarnya saat ini berada di $11,24 miliar (Rp183,84 triliun) — menjadikannya salah satu proyek paling aktif di dunia saat ini.

Token ini bukan hanya naik karena hype, tetapi karena memiliki kekuatan teknikal:

Dengan total suplai 1 miliar HYPE dan baru 33% beredar, ruang pertumbuhan masih sangat besar. Bahkan jika harga hanya naik ke $100 (Rp1,63 juta), investor saat ini bisa mendapat potensi profit 3x hanya dalam beberapa bulan.

Hyperliquid bukan sekadar token DeFi biasa. Ia membawa pendekatan institusional ke dunia decentralized exchange (DEX):

Untuk trader aktif, HYPE menawarkan solusi efisien dengan eksekusi secepat centralized exchange. Untuk investor, proyek ini punya komunitas, teknologi, dan momentum — tiga unsur yang biasa membentuk rally besar.

Solaxy adalah cryptocurrency terbaru yang sedang menjalani presale kripto sebelum listing resmi. Ia bukan hanya proyek meme atau token tanpa utilitas — melainkan Layer 2 pertama di Solana yang menggabungkan kecepatan tinggi, insentif staking, dan skalabilitas lintas-chain.

Saat ini, harga 1 SOLX hanya $0,001732 atau sekitar Rp28. Dengan presale sudah mengumpulkan $39,38 juta (sekitar Rp644,5 miliar), Solaxy menunjukkan minat investor yang sangat tinggi bahkan sebelum resmi diluncurkan di exchange.

Jika harga listing hanya $0,10 (Rp1.637), itu sudah berarti ROI lebih dari 57x bagi pembeli presale. Jika mencapai $1 (Rp16.370), maka ROI tembus 578x.

