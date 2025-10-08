Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Пока внимание крипторынка приковано к Биткоину, Cardano (ADA) демонстрирует уверенный рост после нескольких недель консолидации. Цена токена закрепилась выше 50-дневной скользящей средней, что вновь привлекло внимание трейдеров к уровню сопротивления $0.94. Этот рубеж аналитики называют ключевым перед возможным рывком к психологической отметке $1.00.

Coinbase увеличивает запасы ADA на 462% и подогревает ожидания Q4-ралли

По данным аналитиков, одной из причин укрепления позиций ADA стало резкое увеличение объемов токена на Coinbase. Биржа за последние месяцы нарастила свои резервы Cardano на 462%, до 9,56 миллиона ADA. Это совпало с активным ростом обернутого токена Coinbase Wrapped ADA (cbADA) на сети Base.

Общий объем cbADA вырос с 1,7 миллиона до 9,53 миллиона, что указывает на стремительный рост интереса к on-chain-утилите и кастодиальным решениям для институциональных клиентов. На этом фоне Coinbase значительно сократила свои резервы XRP – с 970 миллионов до 16,39 миллиона токенов, что говорит о перераспределении ликвидности в пользу Cardano.

Рост институционального интереса логично вписывается в общую тенденцию рынка. ADA, как один из наиболее стабильных и технологически развитых топ альткоинов, постепенно становится частью стратегических портфелей крупных игроков, особенно с учетом растущего потенциала DeFi и смарт-контрактов в экосистеме Cardano.

Техническая картина и прогноз

С технической точки зрения структура рынка Cardano выглядит все более позитивно. Токен уверенно удерживает поддержку в диапазоне $0.83–$0.85, который традиционно привлекает покупателей «на просадках». Потеря этого уровня может привести к коррекции в сторону $0.75, но пока актив остается выше ключевой зоны, вероятность продолжения роста сохраняется.

На стороне быков также играет RSI, который движется вверх, демонстрируя усиление импульса. Ближайшее сопротивление – $0.94. В случае пробоя этого уровня цена может устремиться сначала к $1.00, а затем к $1.06–$1.12 при благоприятном развитии событий.

Если Cardano сможет зафиксировать дневное или недельное закрытие выше $0.94, аналитики не исключают ускоренного роста вплоть до $1.20. На фоне общей стабильности Биткоина у инвесторов снова появляется интерес к крупным альткоинам, и ADA может стать одним из главных бенефициаров этой тенденции.

Цифровые активы и удобные инструменты хранения

Итог

Cardano вновь привлекает внимание инвесторов и аналитиков, демонстрируя техническую силу и растущий институциональный интерес. Рост резервов на Coinbase, позитивные сигналы на графике и восстановление рыночного импульса усиливают ожидания масштабного Q4-ралли.

На фоне этого повышенного интереса к альткоинам проекты вроде Best Wallet задают новый стандарт для взаимодействия с цифровыми активами. Простота, безопасность и совместимость с Web3 делают такие решения важным элементом современной криптоинфраструктуры, где пользователи могут не только инвестировать, но и комфортно управлять своими активами в одном пространстве.