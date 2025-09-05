Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は全面的に下落しており、時価総額から数十億ドル（数千億円規模）が消失し、ミームコインも大きな打撃を受けている。しかし、歴史的に9月の急落は有望な買い場へと変わることが多い。

ビットコインの季節的な値動き、金価格の上昇、利下げの可能性といった要因が好環境を示す一方、規律ある投資家は慎重姿勢を崩さず、ポジションを確保しながら好機に備えている。

この状況が生み出しているのは2つの注目機会だ。1ドル（約150円）未満の低価格プレセールと、ローンチ直後で勢いのある新規ミームコインである。いずれも第4四半期にかけての上昇や10月の反発に先行してポジションを取る手段となる。

9月に注目すべき仮想通貨プレセールと新ミームコイン

暗号資産投資を検討する投資家にとって、9月は初期段階のプレセール案件と新規ローンチしたミームコインが交錯する時期だ。

これらのプロジェクトは革新的なプラットフォーム、実用性のある機能、そしてミーム文化特有の拡散力を組み合わせ、価格が割安なうちに成長を取り込む機会を提供する。

Pepenode（PEPENODE）

Pepenodeは、高価な機材や電力コストを必要とせず、マイニングを誰でも手軽かつ収益性のある形で楽しめるよう設計された暗号資産プロジェクトである。

ユーザーはウェブブラウザ上からゲーミフィケーション化された仕組みを通じて仮想的なマイニング環境を構築し、ノードを購入・組み合わせて効率を高めながらトークンを獲得できる。

各ノードは独自の特性を持ち、組み合わせによって日々のトークン生成量が増加する。さらに上位のマイナーは他の著名なミームコインによる追加報酬も得られる仕組みだ。

現在はプレセール段階にあり、早期投資家は優遇価格でトークンを取得可能である。また、非常に高い年利リターンを提供するステーキングプログラムも用意されており、初期から利益拡大を狙える。

ロードマップにはプレセール、トークン生成イベント（TGE）、そして「Mine to Earn」システムの導入が含まれる。これにより、対話型マイニングを通じたトークン生成がさらに強化される。

トークン配分はコミュニティ拡大、プラットフォーム開発、マーケティング、報酬インセンティブに重点を置き、長期的な基盤を築いている。

ゲーム性の高い仕組み、早期購入機会、高利回りステーキングという特徴を備えるPepenodeは、手軽なマイニングと高いリターンを両立した注目案件といえる。

Pepenode公式サイトはこちら

TOKEN6900（T6900）

もう一つ注目を集めているのがTOKEN6900である。9月3日に分散型取引所（DEX）で上場し、事前のプレセールでは360万ドル（約54億円）を調達した。

現実世界での実用性は持たないものの、TOKEN6900は急速に勢いを増し、ミームコイン市場の話題性と拡散力を示した。

上場後に急騰し、一時的に初期投資家の利益確定売りで下落したが、すぐに反発。上場から24時間以内に価格は0.010ドル（約1.5円）に到達し、プレセール価格0.0071ドル（約1.1円）で購入した投資家は約40％の利益を得ている。

運営チームは1年間の流動性ロックや複数年にわたるチームトークンのベスティングを導入し、突然の撤退への懸念を和らげている。さらにマーケティングとコミュニティ成長戦略に注力し、数千人規模の保有者を獲得した。

SPX6900という過去に大きな利益をもたらしたミームコインと比較されることも多く、投機的なトレーダーからの注目を集めている。

高いステーキング報酬とロックによる流通制限は、市場回復局面での持続的な上昇を後押しする可能性がある。

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ミームコインの枠を超え、ビットコインのスケーラビリティ問題に取り組むレイヤー2ソリューションとして位置づけられている。プレセールでは1,385万ドル（約208億円）を調達し、トークン価格は0.012855ドル（約1.9円）となっている。

エコシステムにはウォレット、ブロックエクスプローラー、ステーキング報酬、クロスチェーンブリッジが含まれ、従来のビットコインネットワークよりも高速かつ低コストの取引を目指す。

ミーム的な要素を取り入れながらも、実用性重視のプロジェクトである点が特徴だ。

SNS上での反響も大きく、公式Xアカウントの投稿は活発に拡散されている。さらに複数の主要暗号資産メディアにも取り上げられ、投資家からの信頼性を高めている。

長年課題とされてきたビットコインの処理速度問題を解決することにより、ミーム的な期待感と実用的な価値を兼ね備えたプロジェクトとして注目を浴びている。

Bitcoin Hyper公式サイトはこちら

Maxi Doge（MAXI）

ミームコインは急騰力で知られており、既存の主要暗号資産が定着に数年を要するのに対し、1日で数百％上昇するケースも珍しくない。

そのため、日々数十億ドル（数千億円）の取引高を生む最も活発なセクターの一つとなっている。

注目を集める新しいプロジェクトの一つがMaxi Dogeだ。Shiba Inuに着想を得て「Alpha Genes」と呼ばれる独自要素を持つこのプロジェクトは、熱心なコミュニティを築き、成功に向けて一体となっている。

特徴は拡散力の高いマーケティングと賢明なトークン配分だ。一部は忠実なコミュニティへの報酬に充てられ、流動性も確保されており取引が円滑に行える。さらに「ミームコインの1000倍先物」という独自の仕組みを導入し、成長の可能性を飛躍的に高めている。

強力な支持を背景に、Maxi Dogeは将来的に大きな市場価値を得る可能性があり、ゲームやアプリなどデジタルエコシステムへの拡張も期待される。現在はプレセール段階にあり、新規購入者向けの案内やウォレット利用の安全ガイドも提供されている。

Maxi Doge公式サイトはこちら

Snorter Token（SNORT）

Snorter TokenはSolana基盤で構築されたミームプロジェクトであり、高度な取引ツールを中心に展開している。

単なる話題性に依存するミームコインとは異なり、Snorter Tokenは暗号資産取引ボットと連動しており、フロントラン回避、自動スナイプ、指値注文、ハニーポット検知、ラグプル防止、コピートレードといった機能を備える。

Snorter left Earth. Green candles only visible from orbit. pic.twitter.com/u8tNd7HxNL — Snorter (@SnorterToken) September 3, 2025

これにより、Bonkbot、Banana Gun、Trojanといった他のSolana系取引ボットとの差別化を図っている。記事執筆時点での価格は約0.1033ドル（約15.5円）であり、プレセール後24時間以内に価格上昇が見込まれている。

チームはSnorter Tokenを「Telegramネイティブのスナイパーボット」として売り出し、低手数料と高速実行を求めるトレーダーに訴求している。ユーモアを交えつつ実用性を持たせた点が、コミュニティの勢いを強めている。

また、プレセールや新規銘柄への早期参加を狙う投資家にとって、安全な非KYCウォレットは必須である。その中でも「The Best Wallet」はコミュニティから支持されており、大手取引所上場前のトークンを先行取得できる信頼性の高いツールとして注目されている。

Snorter Token公式サイトはこちら