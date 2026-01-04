Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後を占う重要な動きが、2026年初頭に確認された。 柴犬をモチーフとする暗号資産シバイヌ（SHIB）で、過去最大級のバーンが実行された。

わずか24時間で、約1億7200万ドル（約260億円）相当のSHIBが焼却され、市場から永久に除外された。年明け早々のこの動きは、エコシステム全体に強気のムードをもたらしている。

SHIBバーン率が過去最高水準に到達

1日に公開されたShibburnのオンチェーンデータによると、直近24時間のSHIBバーン率は1万0728.80％に達した。

この大規模な焼却により、流通供給量は585兆2900億SHIBまで減少している。

SHIBのバーンは、流通量を段階的に減らし、希少性を高めることを目的としている。今回の急激な供給削減は、長期的な価値向上戦略が着実に進行していることを示唆する。

バーンが価格に与える影響

年初時点でSHIB価格は低水準からのスタートとなったが、バーン急増は将来への見通しを好転させている。

この動きは、個人投資家だけでなく、より大口の参加者による関与拡大を反映している。

供給削減が続けば、2026年第1四半期を通じて強気のモメンタムが維持される可能性がある。シバコイン 今後を見据える投資家にとって、重要な先行指標となり得る。

2026年のシバコイン 今後の展望

バーン活動の継続は、価格上昇だけでなく投資家心理の改善にも寄与する。

エコシステムへの参加者増加は、ネットワーク全体の活性化につながる。 この傾向が維持されれば、SHIBは2026年において最も注目される暗号資産の一つとなる可能性がある。市場関係者は、今後のバーン戦略と需給バランスの変化を注視している。

市場参加者への示唆

2026年初頭に実施された大規模バーンは、シバイヌの進化における重要な局面といえる。

供給量の大幅な減少と関心の高まりが重なり、シバコイン 今後には一定の期待が集まっている。 暗号資産市場の参加者は、このバーン動向を投資判断における重要な材料として捉える必要がある。

プレセール市場で注目されるミームコイン──Maxi Doge

シバコイン 今後が注目される一方で、より高い成長余地を求める投資家の間では、プレセール段階のミームコインにも関心が集まっている。

その一例として、Maxi Dogeは初期段階から話題性を集める新興ミームコインとして認識され始めている。 Maxi Dogeは、供給設計とコミュニティ主導の拡散力を重視したプレセール型プロジェクトであり、上場前に参加できる点が特徴だ。

ミームコイン市場では、シバイヌのように初期段階で注目された銘柄が後に大きく評価された例もあり、プレセール市場を並行して調査する動きが広がっている。

