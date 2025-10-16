Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後は再び市場の注目を集めている。トレーダーの間では、蓄積の強まりやバーン活動の増加、さらにクジラの参加拡大により、0.00002ドル（約0.0031円）への上昇を目指す動きが意識されている。

サポート維持と買い需要の回復

シバイヌ（SHIB）は0.00001080～0.00001100ドル付近で安定しており、このレンジが新たな買いの基盤となっている。今月初めの下落を経て、同水準での買い支えが確認されている。

$SHIB is recovering. The first target is 1209 which is the former accumulation zone. When market turns positive, SHIB is always one of the first to recover. This is mainly because of the strength of the #ShibArmy. pic.twitter.com/UYLHGQ7tcx — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 13, 2025

オンチェーンデータによると、SHIBのバーン率は急増しており、流通供給を減らすことでデフレ的な見通しを強めている。一方で、0.00001178ドル付近の50日移動平均線が抵抗帯として機能しており、明確な突破が強気シナリオの鍵となる。

テクニカルシグナルと蓄積パターン

日足チャートでは安値切り上げが形成され、強気蓄積の兆候が指摘されている。コンソリデーションは0.00001250～0.00001270ドル帯で進行しており、突破すれば次の抵抗帯0.00001350～0.00001400ドルが意識される。

I see some Bullish accumulation here on $SHIB chart. pic.twitter.com/M5MEX2wtKp — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 4, 2025

モメンタム指標のOBV（出来高加重指標）や移動平均線は買い圧力の増加を示している。0.00001300ドルを終値で超えるとブレイクアウトが確定し、0.000016ドル、さらには0.00002ドルに向かう可能性が高まる。

リスクと重要水準

シバコイン 今後の上昇には取引量と投資家参加の持続が不可欠である。重要なサポートは0.00001010ドルで、割り込めば0.00000982ドルへの下落リスクが浮上する。

一方で、強気シナリオではクジラによる買い集めとバーン活動の拡大が支援要因となる。さらに、ビットコインやイーサリアムの動向もSHIB価格に影響を与えるため、市場全体のセンチメントが注視される。

10月の見通しと長期予測

短期的には、シバコイン 今後の0.00002ドル到達が最大の焦点となる。アナリストの多くは、0.00001400ドルを明確に突破すれば急伸につながると指摘している。

長期的には0.00002～0.00005ドルの堅実な上昇を見込む予測から、エコシステム拡大やShibarium導入、継続的なバーン活動を背景に大幅上昇を見込む強気予測まで幅広い。

Maxi Dogeへの注目

ただし、シバコイン 今後の上昇が市場に大きなインパクトを与える一方で、新たなライバル「Maxi Doge」が急速に存在感を高めている。同トークンはイーサリアム上に構築され、ドージコインのようなコミュニティ性とバイラル性に加え、公平なローンチと強力なステーキング報酬を備える。

プレセールでは360万ドル（約5億6000万円）以上を調達し、APY最大84％を提供している。シバコインの動きを注視する投資家にとって、Maxi Dogeは次のサイクルで注目すべき有力な選択肢となり得る。

