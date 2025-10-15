Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後の焦点は、2026年にどの水準で取引されるかにある。SHIBは依然としてミームコイン市場で注目を集めており、低ガス代資産としての地位を維持している。価格変動が続く中、投資家はシバコインが復活するのか、それとも新しいDeFiプロジェクトに埋もれてしまうのかを議論している。

直近1週間ではミームコインの再上昇やPEPE ETFの噂が広がり、市場心理を押し上げている。問題はシバコインが再び勢いを取り戻せるのか、それとも新たなユーティリティコインに後れを取るのかだ。

2026年の価格予測

シバコインはすでに0.00001065ドル（約0.0016円）のサポートを回復し、0.00001100ドルと0.00001132ドルのレジスタンスを突破した。強気派はミームコイン相場がまだ終わっていないと強調している。

アナリストの多くは、2026年のSHIB取引レンジを0.00001240ドルから0.00001915ドルと見ており、楽観的な予測では平均0.00001980ドルを想定している。

総じて、2026年のシバコイン 今後は0.000012〜0.000020ドルの範囲で推移すると予想されるが、ブレイクアウトを待つ投資家にとって時間は限られている。

新世代ミーム市場と「Maxi Doge」

シバコイン 今後への注目が続く一方で、ミーム市場は次の主役を求めている。そこで浮上しているのが Maxi Doge だ。

Maxi Dogeはドージコインの文化とエネルギーを継承しつつ、改良されたトークノミクスと高リワード設計を採用している。プレセールではすでに360万ドル（約5億4000万円）以上を調達し、供給の40％を一般公開することで大口投資家による急落リスクを回避している。

さらに、ステーキング参加者には最大84％の年利が提供されており、投資家の関心を一層集めている。

ミーム市場における新たな進化形として、Maxi Dogeは次のサイクルを牽引する可能性を秘めている。シバコインの強気シナリオと並んで、投資家はこの新しい波にも注目する必要があるだろう。