Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後の見通しが再び注目を集めている。

市場全体の楽観ムードとコミュニティの勢いが相まって、Shiba Inu（SHIB）は新たな史上最高値に向けた10倍ブレイクアウトの可能性を示している。

数週間にわたる0.000013ドル付近での横ばい推移の後、トレーダーたちは明確な上昇チャートパターンを確認。オンチェーン活動の増加、加速するトークンバーン、Shibariumの活発な利用が、強気シナリオを裏付けている。

蓄積フェーズが示す上昇予兆

最近のデータによると、シバコイン 今後のチャートは「典型的な蓄積ゾーン」に位置している。

暗号トレーダーのSHIB Knightは「これは明らかなコンソリデーションだ。大きな上昇の前触れだ」と指摘した。

This accumulation zone on $SHIB chart will look like a small dip after the pump pic.twitter.com/1gDbR4ztdg — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 6, 2025

Shiba Inu価格は現在0.00001293ドル付近で推移し、サポートは0.00001250ドル、主要レジスタンスは0.00001350〜0.00001400ドル帯に位置している。この水準を明確に突破できれば、年初来高値への上昇が現実味を帯びる。

過去にも同様の低ボリューム期を経て急騰した例があり、今回もシバコイン 今後の相場は強気転換の兆候を見せている。

市場状況とコミュニティ心理

ビットコインの安定相場がアルト市場を支え、特にシバコイン 今後の展開に追い風を与えている。

Shibariumエコシステムを中心とした開発進展が進み、単なるミームコインを超える実用性を確立しつつある。

I am confident $SHIB is on the way to delete another zer0 soon and it can happen very quickly ‼️💯🙏 pic.twitter.com/14WK98g2sX — SHIBCrowd (@SHIBCrowd) October 6, 2025

インフルエンサーの@SHIBCrowdは「$SHIBはもうすぐゼロを一つ消すだろう」と強気に発言。クジラたちの買い集めも確認され、10倍上昇の可能性を支持する声が広がっている。

オンチェーンデータでは、過去24時間の取引量が70％急増。活発な取引参加が再び戻りつつある一方で、保有者数がわずかに減少しており、投資家心理の分裂も残る。

シバコイン 今後の価格予測：2025年以降の展望

専門家の予測では、シバコイン 今後の2025年相場は依然として強気基調を維持。

トークンバーン、エコシステム拡張、Shibarium採用の加速により、供給圧縮が進み、希少性が高まる見通しだ。

$SHIB about to breakout Only up 🚀🚀 New ATH incoming pic.twitter.com/1I1n7207nu — Shib Spain (@ShibSpain) October 6, 2025

過去24時間で150万SHIB以上がバーンされ、デフレ構造がより鮮明になった。

The Tradableのアナリストは「SHIBの圧縮サイクルはこれまで大規模な上昇の前兆であった」と分析している。

1ドル到達の議論は依然として非現実的とされるが、ゼロを一つ減らすほどの上昇は十分に可能と見られている。

長期視点：2040年に向けたSHIBの未来

シバコイン 今後の長期的展望では、メタバース、NFT、パートナーシップ展開が注目要素となる。

コミュニティの強さと継続的なトークンバーンは、価格を支える最重要ドライバーとして機能する見込みだ。

現在の焦点は短期的なブレイクアウトサインにあり、次の強気トレンドの起点となる可能性が高い。

次の波へ：Bitcoin Hyper ($HYPER) が示す新たな可能性

シバコイン 今後の強気相場が期待される中で、投資家の一部はすでに新しいフロンティアへと視線を移している。

それが、**Bitcoin Hyper（$HYPER）**だ。

$HYPERは従来のミーム資産とは異なり、独自のハイブリッド設計を持つ新世代トークンとして注目を集めている。

AI駆動のデフレモデルと自動ステーキング機能を備え、流動性と利回りを両立。既にプレセールで急速に資金を集めており、「次の10倍銘柄」としての期待が高まっている。

Shiba Inuで得た教訓を活かす投資家にとって、Bitcoin Hyperは「次の成長波」を掴むための論理的な選択肢となり得る。