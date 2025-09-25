Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバイヌ（SHIB）は、重要なサポート水準である0.0000115ドルを守り抜き、市場参加者の注目を再び集めています。テクニカルパターンとクジラの買い集めにより、シバコイン 今後は大きな上昇を示唆しており、次のターゲットは0.0000205ドル突破になる可能性があります。

主要な価格水準

現在のシバコイン 今後予測では、まず0.000017ドルが短期的なターゲットとなり、その後0.0000205ドルがブレイクアウトの目標値です。勢いがさらに強まれば、0.0000297ドルまで上昇するシナリオも視野に入ります。

一方で、0.0000115ドルを維持できなければ、価格は0.000010〜0.000011ドルのレンジに戻るリスクも存在します。

クジラによる大量買い集め

オンチェーンデータによると、シバイヌクジラたちはわずか数日間で620億SHIB以上を買い集め、総保有量は1000億枚を突破しました。この動きは強気シナリオを後押ししており、同時に取引所残高も減少傾向にあります。

さらに、スマートマネーウォレットによるSHIBの保有量も過去30日間で98%増加しており、投資家の信頼感が高まっていることを示しています。

バーン率とエコシステム拡大

今週のバーン率は112%以上増加し、数百万枚のトークンが恒久的に市場から削除されました。これにより供給圧力が軽減され、長期的な価格上昇要因となっています。

また、レイヤー2ネットワーク「Shibarium」の拡大や、将来的なETF承認の可能性もシバコイン 今後の価格にポジティブな影響を与えると考えられています。

🔥 4,057,686 $SHIB burned in just days → burn rate surges 138%! Supply keeps shrinking, community stays relentless. While tiny vs 589T total, every burn adds fuel to the long-term SHIB fire. 🚀 pic.twitter.com/TwFiq91pQW — OnChain Revolution Media (@OnChainRev) September 20, 2025

DOGEとの競争ダイナミクス

長年のライバルであるドージコイン（DOGE）に対しても、シバイヌは着実に存在感を増しています。SHIB/DOGEペアは強いサポートラインから反発しており、トレンド転換の兆候を示しています。もしこの流れが続けば、SHIBは0.000019ドルへと回復し、58%の上昇余地を見せる可能性があります。

シバコイン 今後の展望

短期的なボラティリティは残るものの、シバコイン 今後は強気シナリオが優勢です。0.000017ドルを突破できれば投資家の信頼感が一層高まり、0.0000205ドル超えは新たな強気相場の始まりを意味します。

現在、シバイヌは約0.00001219ドルで取引されており、過去24時間で0.03%上昇しています。

