シバコイン 今後の値動きは不透明感を強めている。
シバイヌ（SHIB）は水曜日、暗号資産市場全体の弱含みを背景に下落基調を継続した。
価格は0.0000060ドル（約0.00094円）を下回って推移し、5営業日連続の下落となった。
年初来安値を再び試す可能性が意識され、市場では警戒感が広がっている。
オンチェーン分析とデリバティブデータは、投資家の関与低下を示している。
トークンバーンの停滞と下方向へのポジション増加が重なり、短期的な支持帯は見えにくい。
📉 #Shibainu Price pressure & burn slowdown — #SHIB recently saw zero token burns in a 24-hour window, and selling pressure has intensified, contributing to weakness in price action. pic.twitter.com/Yuaea45YAq
— Terra Army 🐋 (@terra_army) December 24, 2025
オンチェーン指標が示す市場関心の低下
Santimentのデータによると、シバイヌのソーシャルドミナンスは低下傾向が続いている。
これは暗号資産関連メディアやSNS上での話題占有率を示す指標だ。
11月中旬以降、この数値は一貫して下落し、水曜日には約0.032％まで低下した。
年内でも低水準に近く、小口投資家の関心後退を示唆している。
ミームコインのようなコミュニティ主導型資産では、注目度の低下が価格に影響しやすい。
シバコイン 今後も、関心回復がなければ反発力は限定的となる。
デリバティブ市場が示す弱気ポジション
デリバティブデータも慎重な見方を裏付ける。
Coinglassによると、BitMEXにおけるSHIB先物の未決済建玉は約5万140ドルまで減少した。
これは年初来最低水準にあたる。
未決済建玉の減少は、新規参入よりもポジション解消が進んでいる状況を示す。
ロング・ショート比率は0.83と、1を下回る状態が続く。
これは下落を見込むショートポジションが優勢であることを意味する。
テクニカル面から見るシバコイン 今後の課題
テクニカル分析では、月初に下降ウェッジ（下向きに収束する価格形状）の上限で反落した。
この動き以降、約2週間で14％超の下落が進んだ。
現在の価格は0.0000070ドル付近で推移している。
主要な支持線に近づいており、下方向への圧力が続く。
RSI（相対力指数：買われ過ぎ・売られ過ぎを測る指標）は日足で32近辺に位置する。
売られ過ぎ水準に接近しているが、弱気モメンタムは依然として強い。
MACD（移動平均収束拡散法）は先週、弱気のデッドクロスを形成した。
このシグナルは、下落トレンドの継続を示すことが多い。
現状が続けば、10月10日に記録した年初来安値0.0000067ドルが再び意識される。
反発には、市場全体の心理改善と50日指数移動平均線付近への回復が必要とされる。
ミーム市場で存在感を高めるMaxi Doge
ミームコイン市場では、Maxi Doge（MAXI）が別の選択肢として注目を集めている。
Dogeミームを基盤に、レバレッジ取引志向のトレーダー文化を前面に打ち出す点が特徴だ。
Maxi Dogeは、個人投資家がリアルタイムで情報や戦略を共有するソーシャルトレーディング環境を構築している。
MAXI保有者は、報酬や順位を競うイベントへの参加権を得られる。
プレセール資金の最大25％は、最大1000倍の高レバレッジ取引に充当される計画とされる。
得られた利益はマーケティングに再投資され、認知拡大を狙う。
次回の価格上昇まで残り時間は短く、調達額はすでに435万ドル（約6億5000万円）を超えた。
シバコイン 今後の不透明感が続く中、こうした派生テーマに資金が向かう構図も意識されている。