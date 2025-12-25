Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後の値動きは不透明感を強めている。

シバイヌ（SHIB）は水曜日、暗号資産市場全体の弱含みを背景に下落基調を継続した。

価格は0.0000060ドル（約0.00094円）を下回って推移し、5営業日連続の下落となった。

年初来安値を再び試す可能性が意識され、市場では警戒感が広がっている。

オンチェーン分析とデリバティブデータは、投資家の関与低下を示している。

トークンバーンの停滞と下方向へのポジション増加が重なり、短期的な支持帯は見えにくい。

📉 #Shibainu Price pressure & burn slowdown — #SHIB recently saw zero token burns in a 24-hour window, and selling pressure has intensified, contributing to weakness in price action. pic.twitter.com/Yuaea45YAq — Terra Army 🐋 (@terra_army) December 24, 2025

オンチェーン指標が示す市場関心の低下

Santimentのデータによると、シバイヌのソーシャルドミナンスは低下傾向が続いている。

これは暗号資産関連メディアやSNS上での話題占有率を示す指標だ。

11月中旬以降、この数値は一貫して下落し、水曜日には約0.032％まで低下した。

年内でも低水準に近く、小口投資家の関心後退を示唆している。

ミームコインのようなコミュニティ主導型資産では、注目度の低下が価格に影響しやすい。

シバコイン 今後も、関心回復がなければ反発力は限定的となる。

デリバティブ市場が示す弱気ポジション

デリバティブデータも慎重な見方を裏付ける。

Coinglassによると、BitMEXにおけるSHIB先物の未決済建玉は約5万140ドルまで減少した。

これは年初来最低水準にあたる。

未決済建玉の減少は、新規参入よりもポジション解消が進んでいる状況を示す。

ロング・ショート比率は0.83と、1を下回る状態が続く。

これは下落を見込むショートポジションが優勢であることを意味する。

テクニカル面から見るシバコイン 今後の課題

テクニカル分析では、月初に下降ウェッジ（下向きに収束する価格形状）の上限で反落した。

この動き以降、約2週間で14％超の下落が進んだ。

現在の価格は0.0000070ドル付近で推移している。

主要な支持線に近づいており、下方向への圧力が続く。

RSI（相対力指数：買われ過ぎ・売られ過ぎを測る指標）は日足で32近辺に位置する。

売られ過ぎ水準に接近しているが、弱気モメンタムは依然として強い。

MACD（移動平均収束拡散法）は先週、弱気のデッドクロスを形成した。

このシグナルは、下落トレンドの継続を示すことが多い。

現状が続けば、10月10日に記録した年初来安値0.0000067ドルが再び意識される。

反発には、市場全体の心理改善と50日指数移動平均線付近への回復が必要とされる。

ミーム市場で存在感を高めるMaxi Doge

ミームコイン市場では、Maxi Doge（MAXI）が別の選択肢として注目を集めている。

Dogeミームを基盤に、レバレッジ取引志向のトレーダー文化を前面に打ち出す点が特徴だ。

Maxi Dogeは、個人投資家がリアルタイムで情報や戦略を共有するソーシャルトレーディング環境を構築している。

MAXI保有者は、報酬や順位を競うイベントへの参加権を得られる。

プレセール資金の最大25％は、最大1000倍の高レバレッジ取引に充当される計画とされる。

得られた利益はマーケティングに再投資され、認知拡大を狙う。

次回の価格上昇まで残り時間は短く、調達額はすでに435万ドル（約6億5000万円）を超えた。

シバコイン 今後の不透明感が続く中、こうした派生テーマに資金が向かう構図も意識されている。

