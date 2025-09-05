Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン（SHIB）はチェーンリンクの相互運用プロトコルを活用し、ミームコインとして初めてクロスチェーン貸付を実現した。これによりシバコイン 今後の価格予測に強気な要素が加わり、ユーティリティの拡大が投資家の注目を集めている。

This is incredible. After turning $SHIB into a crosschain token with @chainlink CCIP, one of Chainlink's flagship projects has already adopted it.@FolksFinance has listed $SHIB in its crosschain lending markets, using CCIP to fix liquidity fragmentation. Incentives are live… https://t.co/gk1jq1M638 pic.twitter.com/4kLTy1n5w7 — Shib (@Shibtoken) September 2, 2025

今週、Algorand上のレンディングプロトコル「Folks Finance」がSHIBをサポート資産に追加したと発表した。これによりユーザーはプラットフォームを通じてSHIBを貸し出すことが可能になり、9.13％の年利を得られる状況となっている。同プロトコルは現在1億8400万ドル（約276億円）のTVL（預かり資産）を有し、投資家の関心を集める要因となっている。

シバコイン 今後の価格動向

SHIBはここ24時間で1.5％上昇し、安定したサポートを維持している。0.000012ドル付近で下値を固めつつ、安値を切り下げる動きが続いており、価格圧縮が進行中だ。この結果、下降型トライアングルが形成されており、ブレイクアウトに備えた状況となっている。

0.000014ドルを上抜ければ、0.000026ドルまで急騰する可能性があり、短期的に最大119％の上昇余地が見込まれる。モメンタム指標は依然としてレンジを示すが、次の決定的な動きが今後数週間の方向性を定めるだろう。

さらに、バーン施策「ShibBurn」や「シバイヌ大統領」選出計画などの新たな取り組みも進行中であり、コミュニティの盛り上がりは一層高まっている。

