Solana (SOL) 創始人Anatoly Yakovenko 最近發表言論,引發社區激烈爭論,稱迷因幣和NFT缺乏內在價值。儘管事實如此,它們與比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 或其他頂級資產相比確實不具備相同價值主張,但它們擁有同樣強大的東西:龐大的狂熱粉絲基礎。這一支持者群體足以將它們的總市值推高至目前超過840億美元。

説明交易者導航這一領域並識別最具潛力的投資機會的是Snorter Bot Token (SNORT),一款基於Telegram的新型交易機器人。Snorter原生構建于Solana區塊鏈,其Solana優先架構使其具備許多競爭對手無法提供的功能。

早期支持者可以通過參與Snorter的ICO加入其開發進程,該ICO已成功籌集250萬美元。目前的定價為每SNORT 0.0995美元,下一輪預售將在未來24小時後啟動。

Memecoins and NFTs have no value. Neither do loot boxes, and that business has enough revenue to destroy the second largest army in Europe every year. https://t.co/t0IvyK8tZy

https://twitter.com/aeyakovenko/status/1842991530698772805

過去一年 Solana 的爆發式增長很大程度上來自meme幣交易的激增。

在這場狂熱中湧現了多個市值十億美元的 meme coin:Bonk(BONK)目前估值26億美元,Pudgy Penguins(PENGU)約同等規模,Dogwifhat(WIF)市值11億美元,而Official Trump(TRUMP)估值約20億美元。

Pump.fun平臺的興起使得發行 meme幣變得極其簡單。散戶們已經創建了數十萬種代幣,其中許多人完全沒有程式設計經驗。該平臺史上最有價值的代幣之一Fartcoin(FARTCOIN)目前估值高達13億美元。

得益於meme幣的活躍表現,Solana 的收入和交易量已達到破紀錄水準。截至2025年6月,meme幣仍占 Solana 全網收入的約62%。這也正是 Yakovenko 關於”meme coin缺乏內在價值”的言論引發社區不滿的重要原因。

來源: https://blog.syndica.io/deep-dive-solana-dapps-revenue-june-2025/

確實,Meme 幣不像其他頂級加密資產那樣具備功能性效用,但它們的價值來源於社區。狗狗幣(DOGE)就是最好的例子——它最初只是對比特幣的惡搞,但如今仍以 362 億美元的市值穩居加密資產第八位,甚至超過了 Cardano(ADA)(300 億美元),儘管後者提供了更傳統的“實用性”。

這正是Meme 幣作為獨特資產類別的關鍵所在:它們的估值並不取決於技術功能,而是依賴於相信並維持其活力的社區。這種社區能量就是它們的內在價值,也是這些“玩笑資產”能夠一飛沖天的原因。

然而,目前還沒有像本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)那樣的估值公式適用於 Meme 幣。但可以觀察到的是,Meme 幣交易真正的機會在於先人一步。

如果手動操作,這個過程可能非常耗時,因此需要自動化工具,比如 Snorter Bot Token——它正在開發一種強大的 Solana 原生方案,用於監控並在 Meme Coin 暴漲前搶先入場。

Snorter的核心功能快速狙擊旨在在代幣暴漲前發現它們,並搶在大眾之前完成買入。它會監控記憶體池和 DEX 事件(如流動性添加、新池創建),並在 Raydium 或 Jupiter 上出現可交易池的毫秒級時間內發送買單。

這一功能是許多其他 Telegram 交易機器人所不具備的,它讓用戶能夠在大多數機器人或手動交易者甚至還沒在行情追蹤器上看到新幣時,就已提前建倉。而 Snorter 的私有 RPC 節點進一步強化了這一速度,幾乎能即時檢測到流動性池的創建和可交易對的生成。

基於Solana原生設計的Snorter具備亞秒級交易速度和超低手續費優勢,使用者可以更快完成交易,並通過避免高滑點和昂貴Gas費保留更多收益。這一底層優勢使Snorter能輕鬆甩開那些仍以以太坊為主的交易機器人。

為防止用戶遭受狙擊機器人剝削,Snorter內置防MEV攻擊系統,可有效預防搶先交易(front-running)和三明治攻擊(sandwich attacks)導致的買入價格虛高。這類攻擊危害極大——近期有交易者在Uniswap v3上用220,764枚USDC兌換USDT時,瞬間損失215,500美元。

Snorter開發團隊深諳此類風險,因此從底層架構就整合了防MEV和反狙擊功能,同時配備蜜罐合約檢測系統(Honeypot Detection),自動標記那些意圖鎖定使用者資金的惡意合約。這些防護機制全程在後臺靜默運行,讓交易者能專注享受Snorter提供的超高速安全交易體驗。

Snorter不僅是發現潛力Meme Coin的工具,其原生代幣SNORT本身就是一個具備真實效用的Meme Coin混合體。目前預售已突破250萬美元的SNORT代幣,正在構建一個強大的Telegram交易機器人生態:

目前已有超過1400萬枚SNORT代幣被質押,這顯示出社區的堅定承諾。

您可以通過兩種方式參與Snorter Bot Token:作為交易機器人的未來使用者,或是作為支持其開發的早期支持者。

無論選擇哪種方式,SNORT代幣都至關重要。目前可通過Snorter Bot Token官網購買,支持SOL、ETH、BNB、USDT、USDC支付,甚至接受信用卡付款。

為獲得最佳體驗,Snorter推薦使用Best Wallet。這是唯一能在應用內顯示您SNORT預售餘額的錢包,並通過其”即將上線代幣”版塊為您提供獨家參與新代幣發行的機會。

Best Wallet現已在Google Play和Apple App Store上架。

關注Snorter的X(原Twitter)和Instagram帳號獲取最新動態。

