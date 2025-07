Thị trường meme coin hiện có vốn hóa lên tới 82,6 tỷ USD, với mức tăng 1,4% trong 24 giờ qua. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc liệu meme coin có thể đóng vai trò lớn trong đợt bull run tiếp theo, những dự án tiền mã hóa giai đoạn đầu như Snorter Token ($SNORT) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Dự án này nổi bật với tính năng sniper bot trên mạng Solana, cho phép giao dịch nhanh chóng và thuận tiện chỉ bằng những lệnh đơn giản trên giao diện Telegram.

Với gần 2,5 triệu USD huy động được, Snorter Token đang chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch – mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các nhà đầu tư sớm.

Khác với các meme coin trước đây vốn chỉ dựa vào sự hài hước để thu hút cộng đồng, Snorter Token lại mang đến tính ứng dụng thực tế ngay từ đầu. Dự án này tích hợp sniper bot, copy trade, swap token, quản lý danh mục – tất cả đều thực hiện đơn giản thông qua một ứng dụng duy nhất.

Chỉ cần nhập lệnh trong khung chat, bot sẽ tự động thực hiện hành động bạn yêu cầu. Tính năng bảo mật cũng đã được xác minh qua audit của Coinsult, đảm bảo không có nguy cơ bị scam hay rug pull.

Ngoài ra, Snorter Token còn có hệ thống phát hiện honeypot và các token lừa đảo, với tỷ lệ chính xác trên 85%, giúp người dùng tránh được rủi ro trong môi trường DeFi.

Hiện tại, giá token $SNORTER khoảng 0,0995 USD và tổng số tiền huy động đã tiệm cận mốc 2,5 triệu USD. Đây được xem là một trong những meme coin tiềm năng đáng theo dõi nhất mùa hè năm nay.

Người nắm giữ token $SNORT có quyền truy cập vào bộ công cụ Snorter Bot, bao gồm:

Ngoài ra, holder còn có thể stake token để nhận phần thưởng từ quỹ 25 triệu token được phân phối trong vòng 12 tháng. Mức APY lên tới 169%, với hơn 14 triệu token đã được stake.

Một điểm đáng chú ý là $SNORT còn hỗ trợ cơ chế quản trị phi tập trung, cho phép cộng đồng bỏ phiếu cho các đề xuất như thay đổi phí, thêm tính năng mới, hoặc tích hợp thêm chuỗi khác.

Hệ sinh thái cũng đang liên tục được nâng cấp. Gần đây, nhóm phát triển đã cập nhật hệ thống bảo mật, cải tiến cấu trúc cơ sở dữ liệu và mở rộng tính năng theo dõi coin mới trên Raydium.

Token $SNORT hiện có thể mua trên cả mạng Solana và Ethereum, quy trình đơn giản như sau:

Dự án đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng. YouTuber nổi tiếng ClayBro cũng đã giới thiệu $SNORT như một cái tên đáng theo dõi trong chu kỳ tăng trưởng sắp tới.

Khi thị trường meme coin đang dần nóng trở lại, các dự án như Snorter Token ($SNORT) – với ứng dụng thực tế, công cụ sniper bot mạnh mẽ và cộng đồng đang phát triển nhanh chóng – đang dần chứng minh giá trị.

Với hơn 2,4 triệu USD đã được huy động, đội ngũ phát triển đang không ngừng mở rộng nền tảng. Những ai đang tìm kiếm meme coin tiềm năng để đầu tư sớm trong năm 2025, có lẽ nên chú ý đến Snorter.

Truy cập Snorter

