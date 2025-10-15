หลังเกิดเหตุ liquidation ครั้งใหญ่มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดเหรียญมีมก็เข้าสู่ช่วงซบเซา แต่ Snorter Bot Token กลับไม่หวั่นไหว เจ้าเหรียญมีม aardvark นี้ยังคงยืนสง่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในตลาดที่ผันผวน
SNORT ใช้แนวคิดบอทที่ “ดมหา meme coin” ผสานเทคโนโลยีตรวจจับ meme coin แนวโน้มแรงก่อนใคร ผ่านบอท Telegram ที่ช่วยให้นักเทรดจับจังหวะโอกาสได้แม้ในช่วงตลาดซบ
ในช่วง presale โทเค็น SNORT ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $0.1079 ต่อเหรียญ และจะปรับขึ้นทุกวันจนถึงวันเปิดตัวในอีกไม่ถึง 5 วัน
หลังเปิดตัว SNORT จะลิสต์บนกระดานเทรดใหญ่ คาดว่าราคาจะสูงกว่าระดับ presale มากพอสมควร ทำให้ผู้ที่ซื้อในช่วงที่ยังเป็นเหรียญต้นน้ำได้เปรียบกว่า
วงการคริปโตสะเทือน! นโยบายภาษีเป็นเหตุ
Bitcoin (BTC) เคยพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $126,000 ก่อนจะร่วงลงมาที่ประมาณ $122,000 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กระแสเหรียญมีมก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จนหลายคนคาดว่าจะได้เห็น Altcoin Season เร็วๆ นี้
แต่โมเมนตัมนี้กลับสะดุดทันที เมื่อความตึงเครียดจากนโยบายภาษีสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาด เกิดการเทขายครั้งใหญ่ มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สูญหายไปภายในวันเดียว ซึ่งถือเป็น “liquidation” ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต โดย BTC ดิ่งแตะ $109,000 ก่อนฟื้นตัวมาทรงตัวใกล้บริเวณ $112,000
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางรายมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สัญญาณลบ Scott Melker พิธีกรพอดแคสต์คริปโตชื่อดัง ระบุว่าการร่วงครั้งนี้เป็นเพียงการ “ปรับฐานเชิงโครงสร้าง” พร้อมย้ำว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในช่วง Uptober อยู่
After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle.
Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market.
If I wanted to argue that, I could -…
— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025
แม้ตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ความผันผวนสูงทำให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวัง หลายคนชะลอการซื้อ ส่งผลให้เหรียญมีม (ซึ่งปกติก็มักจะแกว่งแรงกว่าตลาดโดยรวมอยู่แล้ว) เข้าสู่ “ฤดูหนาว” และส่วนใหญ่มีผลตอบแทนต่ำกว่า Bitcoin ในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตมักจะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร (cycle) และจากที่ผ่านมา เมื่อกระแสความสนใจเริ่มแผ่วลงและสภาพคล่องบางส่วนหดตัว มักจะมีเหรียญบางตัวโผล่มาแบบไม่คาดคิด
Snorter Bot: เร็วเหนือชั้น รองรับหลายเชน ค่าธรรมเนียมต่ำสุด
แม้ Snorter Bot จะยังอยู่ในช่วงเตรียมเปิดตัว แต่ดีไซน์ที่ล้ำหน้าของบอททำให้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นหนึ่งในบอทเทรด Telegram ที่ฉลาดและทรงพลังที่สุดในตลาดตอนนี้
บอทตัวนี้สามารถสแกนข้อมูลธุรกรรมของ Solana (SOL) แบบเรียลไทม์ ทั้งจากคิวธุรกรรม ฟีดของ validator และพูลสภาพคล่อง เพื่อค้นหาเหรียญมีมที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวก่อนใคร
ด้วยระบบนี้ Snorter สามารถตรวจจับการเติมสภาพคล่องได้ทันที ทำให้นักเทรดสามารถเข้าจังหวะซื้อก่อนที่ตลาดจะขยับ ซึ่งเป็นความได้เปรียบสำคัญในโลกคริปโตที่แม้แต่ “เสี้ยววินาที” ก็อาจหมายถึงกำไรหรือขาดทุนได้เลย
Paste address. Liquidity hits. Snorter buys.
Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI
— Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025
รีบเลย! เหลือ 5 วันสุดท้ายซื้อ SNORT ก่อนราคาพุ่ง
การซื้อ SNORT ทำได้สะดวกผ่านเว็บไซต์ของโครงการ รองรับหลายช่องทางทั้ง SOL, ETH, BNB, USDT, USDC และแม้แต่บัตรเครดิต
หลังซื้อโทเค็นแล้ว สามารถนำไป Stake ผ่านโปรโตคอลของโครงการได้ทันทีเพื่อรับผลตอบแทน APY แบบไดนามิกสูงสุด 108%
เพื่อความสะดวกในการติดตามโทเค็นและ presale แนะนำให้ใช้ Best Wallet กระเป๋าดิจิทัลยอดนิยม ที่สามารถตรวจสอบโครงการ presale ได้อย่างง่ายดายภายในแอป
นอกจากนี้ ผู้ถือ SNORT ยังจะได้สิทธิพิเศษเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ ๆ ผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
เข้าร่วมชุมชน SNORT เพื่ออัปเดตข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ X และ Instagram