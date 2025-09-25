Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

強い需要を背景に、Snorter Tokenのプレセールに投資家が次々と参加している。すでに約400万ドル（約6億円）が調達され、トークンローンチまで残り25日となっているため、早期に参加できる時間は限られている。

このプロジェクトはエンターテインメント性と、完全に機能するTelegram取引ボットを組み合わせており、投機的な期待と実用的な取引ツールの両面を兼ね備えている。これにより、一般公開前に優位性を確保したいトレーダーや初期採用者にとって魅力的な機会となっている。

早期投資家が手数料を抑え、優位性を確保する仕組み

Snorter Tokenのプレセールは、Solana、Ethereum、BNB、USDT/USDC互換のウォレットに対応しており、幅広い投資家が参加可能だ。

早期参加者は割安な価格で購入できるだけでなく、直接的なステーキングの利点も享受できる。SNORTを保有するだけで取引手数料は0.85%まで引き下げられ、他の多くの競合サービスよりも低水準となる。これにより、トレーダーは利益管理をしやすくなる。

さらに、プレセールへの参加は初期流動性を形成するため、上場後の市場統合を円滑にする効果もある。早期に参入した投資家は、広く市場に公開される前にトークンを確保でき、価格上昇の恩恵を受けやすい立場に立てる。

既存ボットとの差別化──Snorter Tokenが提供する優位性

Telegram取引ボット市場には、Maestro、Banana Gun、Trojanといった既存プレイヤーが存在する。Snorter Tokenは、スピード、機能性、低手数料の組み合わせで差別化を図っている。

高速処理：Solana上でネイティブ稼働することで極めて速い取引処理を実現し、将来的にはEthereumやEVM互換チェーンへの展開も予定されている。

実用機能：新規トークンのスナイピングだけでなく、指値注文、コピートレード、流動性監視を搭載。さらに、ラグプル対策やコントラクト検証機能により、投資家を典型的なリスクから保護する仕組みを備える。

トークン保有の利点：SNORTは単なる取引資産ではない。保有することで手数料割引、ステーキング報酬、ガバナンス投票、詳細な分析機能を利用でき、実用性が保証されている。

これらの特徴により、Snorter Tokenは単なるミームコインではなく、本格的なトレーダー向けツールとして位置づけられる。初期参加者は、実用的な優位性を持ちながら成長中のコミュニティに加わることができる。

Snorter Tokenが次の注目暗号資産となり得る理由

Snorterは現在、第2フェーズにあり、TGE（トークン生成イベント）による配布、ベータ版コミュニティボットのリリース、シームレスなトークン移動のためのブリッジ構築が進行中だ。

次のフェーズでは、EVM互換ネットワークへの拡張、Telegram連携型ダッシュボード機能の導入、さらなるエコシステム拡大が予定されている。

こうした先行的なツール提供により、一般投資家も初期投資家と同じ立場で参加でき、後追いでの投資を避けることが可能となる。未承認取引や流動性のリアルタイム監視によって、投資家は安全かつ効率的に参入でき、感情的な判断に頼らずに済む。

ミームコインと実用的な取引ツールを組み合わせることで、ユーティリティ重視のトークンという新しい市場領域が形成される可能性がある。採用が拡大すれば、ボット利用者の増加がSNORT需要を押し上げ、価格上昇を後押しする展開も見込まれる。

SNORTプレセールへの参加方法

プレセールでは、SOL、ETH、BNB、USDT、USDC、クレジットカードで購入可能だ。

Best Walletのような非カストディアル型ウォレットを使えば、アプリ内でプレセール残高を確認でき、ローンチ後には容易にトークンを請求できる。

プレセールは2025年10月20日に終了予定で、初期価格は1トークンあたり0.1053ドル（約16円）。早期に参加すれば、割安な価格での購入、低手数料の恩恵、取引ボットおよび将来のエコシステム機能への優先的アクセスを得られる。

公式サイトにはカウントダウンが設置されており、終了が迫る緊迫感を示している。

Snorter TokenのコミュニティはX（旧Twitter）やTelegramで活発に情報を発信しており、新規参加者は最新機能やトークン配布の進捗を早期に把握できる。

Snorter Token公式サイトを訪問する