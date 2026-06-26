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Pour les investisseurs crypto à la recherche de signaux forts, ce vendredi 26 juin 2026 apporte son lot de certitudes. Alors que le marché global cherche sa direction, Solana (SOL) s’offre une hausse de plus de 4 % ce matin, prouvant que l’utilité réelle finit toujours par payer. Mais ce n’est pas la seule opportunité qui captive l’attention des traders : la prévente de LiquidChain (LIQUID) accélère également le pas, franchissant le cap des 872 000 $ levés grâce à une proposition technologique ambitieuse visant à unifier la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana.

Avec des rendements de staking de départ particulièrement attractifs (affichant un APY de 1 278 %), LIQUID attire déjà des capitaux importants. Ce projet cherche à maximiser la valeur de SOL, BTC et ETH en fluidifiant la circulation des actifs entre ces trois réseaux majeurs.

Solana s’impose par l’usage : Les chiffres clés derrière la hausse du SOL

S’échangeant désormais autour de 70,50 $ ce matin, le SOL confirme sa dynamique haussière face à un marché crypto plutôt indécis. Contrairement aux hausses purement spéculatives, cette progression repose sur des bases on-chain extrêmement solides. Le réseau enregistre quotidiennement plus de 100 millions de transactions pour environ 3 millions d’utilisateurs actifs, confirmant l’attrait de sa rapidité et de ses frais minimes.

Cette adoption se traduit concrètement dans l’économie réelle. Des géants du transfert de fonds comme MoneyGram et Western Union s’appuient de plus en plus sur Solana. En Corée du Sud, un partenariat stratégique avec KG Inicis ouvre les paiements en stablecoins à 220 000 commerçants. De plus, le secteur des actifs du monde réel tokenisés (RWA) sur Solana frôle désormais la barre symbolique des 3 milliards de dollars, s’établissant à plus de 2,8 milliards de dollars.

Cette vigueur opérationnelle alimente l’optimisme des analystes. Malgré les traditionnels débats sur X concernant l’origine de cette dynamique, l’analyste réputé Bluntz maintient un biais très haussier, projetant des objectifs ambitieux à 106,86 $, 132,86 $ et 150,78 $ pour la seconde moitié de l’année.

im probs gonna get a fair bit of back lash for this take, but im gonna say it anyway. the amount of ppl out there that genuinely believe $sol is paying ppl to shill it feels like disbelief in real time. chart for future reference. https://t.co/IOFLr4IgLo pic.twitter.com/X6arhICeyL — Bluntz (@Bluntz_Capital) June 26, 2026

Cette résilience de Solana met en lumière un besoin crucial pour l’écosystème : interconnecter ces réseaux ultra-rapides avec les géants historiques du secteur pour maximiser la circulation des capitaux.

LiquidChain (LIQUID) : Le Layer 3 qui veut connecter l’or de Bitcoin, d’Ethereum et de Solana

C’est précisément sur ce terrain de l’interopérabilité que se positionne LiquidChain (LIQUID). Ce nouveau protocole de Layer 3 propose d’unifier la liquidité du Bitcoin, les protocoles DeFi d’Ethereum et la vitesse de Solana au sein d’une infrastructure unique. En éliminant les frictions et les risques liés aux bridges traditionnels ou au wrapping d’actifs, LiquidChain permet des transactions inter-chaînes instantanées grâce à des pools de liquidité unifiés et une machine virtuelle ultra-rapide.

All of The Orders knowledge condensed into one book. It's no wonder the LiquidChain L3 is so powerful. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/07uvPw7ZLS — LiquidChain (@getliquidchain) June 25, 2026

Pour les développeurs, l’avantage est de taille : ils peuvent déployer une application décentralisée (dApp) ou un jeton une seule fois et toucher instantanément les utilisateurs et les capitaux des trois plus grands écosystèmes crypto.

Actuellement à l’étape 78 de sa prévente, le jeton LIQUID est proposé au prix de 0,01473 $. Le projet a déjà réuni 872 000 $ sur un objectif de phase de 968 500 $. La structure de sa tokenomics (sur une offre totale de 11,8 milliards de jetons) est pensée pour soutenir une croissance à long terme : 35 % pour le développement du Layer 3, 32,5 % pour le marketing, 15 % pour la réserve communautaire, 10 % pour les récompenses de staking et 7,5 % pour les futures cotations sur les exchanges.

De plus, l’option “buy-and-stake” disponible dès la prévente permet aux investisseurs de générer un rendement passif exceptionnel estimé actuellement à 1 278 % d’APY.

Guide pratique : Comment se positionner sur la prévente de LIQUID

Pour les investisseurs souhaitant participer à cette phase initiale, le processus est simple et accessible :

Rendez-vous sur le site officiel de LiquidChain.

Connectez votre portefeuille crypto compatible.

Choisissez votre mode de paiement parmi une large sélection : Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, USDT, USDC, ou carte bancaire.

Pour une expérience encore plus fluide sur mobile, l’application Best Wallet intègre directement la prévente de LIQUID dans son onglet “Upcoming Tokens”. Cela permet d’acheter, de stocker et de staker ses jetons en toute simplicité. L’application est téléchargeable sur Google Play et sur l’App Store d’Apple.

Pour rappel, le prix d’entrée actuel est de 0,01473 $ par jeton LIQUID, avec des récompenses de staking à hauteur de 1 278 % d’APY.

Pour suivre l’évolution du projet et échanger avec la communauté, vous pouvez rejoindre LiquidChain sur X et vous inscrire sur leur canal Telegram officiel.

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