Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産投資においては、マクロ・ミクロ双方のタイミングが重要である。市場の物語に早すぎる段階で参入すれば機会を逃し、遅すぎれば初期投資家より高値で購入せざるを得ない。

この点を如実に示しているのが、現在話題となっているプレセール銘柄Snorter（SNORT）だ。Solana（ソラナ）上に構築された新たなミームコイン取引ボットであり、ビットコインが過去最高値（ATH）を更新し、市場の勢いが高まる中でローンチを迎える。

Snorterの目的は明確で、ユーザーが他者に先んじて取引に参加できるよう支援することだ。専用のRPCインフラを活用し、Solanaの分散型取引所（DEX）の混雑を回避して、ミリ秒単位で取引を実行する仕組みを備えている。

同プロジェクトはすでに資金調達額が430万ドル（約6億4,800万円）を突破し、現在「買うべきプレセール」として注目されている。しかしプレセールは残り12日で終了予定であり、投資家は0.1071ドル（約16円）の割引価格でトークンを確保するために時間との競争を強いられている。

Uptoberで拡大する暗号資産市場、Solanaボットが主役に

暗号資産市場は「Uptober」と呼ばれる上昇基調を継続している。ビットコインは火曜日に一時126,000ドル（約1,900万円）のATHを記録し、10月中に130,000ドル（約1,960万円）へ到達する確率は61％、135,000ドル（約2,030万円）に到達する確率は35％と、Polymarketの予測市場が示している。

Solanaのエコシステムも注目度が高く、ネットワークにおけるロック総額（TVL）は過去最高値まであと5％に迫っている。価格は2025年1月の記録水準から19％下回るが、TVL上昇により近い将来の価格上昇期待が高まっている。

特に成長が著しいのはSolanaベースのミームコイン取引ボットで、この分野は過去14日間の全ボットユーザーの44％を占めていると、Dune Analyticsは報告している。

代表的な取引ボットにはTrojanとBonk Botがあり、両者の累計取引高は4,000億ドル（約60兆円）に達する。しかし、両者ともネイティブトークンを持たず、ユーザーインセンティブを十分に提供できていないという課題がある。

この隙間を狙うのがSnorterであり、SNORTトークンを通じてユーザーに報酬を分配し、市場シェアを獲得しようとしている。SNORTはステーキング報酬や投票権に加え、取引手数料の割引を提供する。TrojanやBonk Botが1～2％の手数料を課す一方で、Snorter保有者は0.85％と低く、取引を繰り返すユーザーや大口投資家にとっては長期的に大きな差となり得る。

TrojanやBonk Botを超えるSnorterの機能とは

Snorterは速度とシンプルさを最優先に設計されている。主な機能は自動スナイプ取引とコピートレードの2種類だ。

スナイプ機能では、ユーザーが流動性プールのコントラクトアドレスを入力すると、ボットが監視を行い、流動性が追加された瞬間に購入を実行する。ストップロスや指値注文機能も備えており、取引の入口と出口を柔軟に設定できる。

一方のコピートレード機能は、成功しているトレーダーのウォレットアドレスを入力すると、その取引を自動で複製するものだ。経験の浅いユーザーでも熟練者の戦略を追従することで、大きな値動きの恩恵を受ける可能性がある。

さらにSnorterは「ラグプル（資金持ち逃げ）」検出機能を備えており、新規トークンを常時スキャンし、不審な活動や流動性操作を特定する。ベータテストでは詐欺トークンの85％を検出したとされ、ユーザー保護に対する強固な姿勢を示している。

こうした仕組みにより、Snorterは市場から大きな注目を集めている。アナリストのAlessandro de Crypto氏は「SNORTは上場後に100倍の成長可能性がある」と指摘している。

SNORTプレセール終了まで残り12日 ─ 機会を逃さないために

直近72時間でビットコインは2度のATHを更新し、アルトコインも上昇基調にある。オンチェーン指標も活動の増加を示しており、新規プロジェクトにとっては最適なタイミングだ。

Snorterのプレセール終了まで残り12日となり、トークンは急速に売り切れつつある。上場後にどこまで成長するかは不透明だが、現時点での注目度の高さから「最も期待されるローンチの一つ」と言えるだろう。

Snorterプレセールはこちら

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。