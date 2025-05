솔락시($SOLX)가 26일 후 프리세일을 종료할 예정이다. 프리세일 시작 이후 현재까지 3,800만 달러 이상의 투자금을 모집하며 2025년 최고의 프리세일 중 하나로 자리매김했다. 어제 마감 시한이 발표된 이후 50만 달러 이상의 추가 투자가 이뤄졌으며, 투자자들은 거래소 상장 전 현재 프리세일 가격인 0.00173달러에 $SOLX를 확보하기 위해 경쟁을 벌이고 있다.

솔라나 생태계의 주요 문제점인 느린 거래 처리 속도와 거래 실패, 피크 시간대의 다운타임, 높은 수수료 등을 해결하는 이번 프로젝트는 솔라나 생태계에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 전망된다.

솔라나 생태계의 성장세와 맞물려 이번 업그레이드의 시기가 매우 적절한 것으로 평가된다. 현재 솔라나의 총 예치 자산(TVL)은 91억 달러를 기록해 아비트럼과 옵티미즘 등 이더리움의 주요 레이어2 체인들을 앞지른 상태다. 또한 650억 달러 규모의 솔라나($SOL) 스테이킹은 해당 네트워크에 대한 시장의 높은 신뢰도를 보여준다. 솔라나의 급속한 성장과 함께 새로운 과제들도 대두되는 가운데, 솔락시가 이러한 문제들의 해결책으로 등장했다.

솔락시($SOLX)는 가장 유망한 밈코인 중 하나이자 솔라나 생태계 내에서 고속·저비용 거래를 가능하게 하는 실용적 토큰으로 평가받고 있다. 현재 시장이 활기를 띠는 가운데 솔라나 기반 토큰인 위프($WIF)와 봉크($BONK)가 지난달 각각 138%와 63% 상승하며 호조를 보인 시점에 맞물려 주목을 받고 있다.

백서에 따르면, 솔락시($SOLX)는 솔라나의 첫 번째 레이어-2로서 솔라나의 다음 진화 단계를 대표하며, 확장성 향상을 위한 여러 혁신적 기술을 구현한 것으로 알려졌다.

솔락시는 장기적으로 게임 생태계와 같은 고빈도 디앱에서 뚜렷한 활용 가능성을 보여주고 있다. 솔라나는 이미 2025년 1분기 기준 100만 명의 일일 활성 사용자를 보유하며 게임 수수료의 50%를 차지하고 있으며, 펌프닷펀과 같은 밈코인 플랫폼에서도 두각을 나타내고 있다.

이더리움과의 크로스체인 브릿지 연결로 상호운용성이 더욱 강화되고 활용도가 급격히 상승하고 있다.

현재 솔락시(Solaxy)는 최고의 프리세일 프로젝트 중 하나이자 가장 유망한 신규 암호화폐 프로젝트로 평가받고 있으며, 이는 수치상으로도 명확히 드러나고 있다.

토큰 이코노믹스 분배는 공정성을 기반으로 설계되었으며, 출시 이후 차트에서 생태계 성장을 뒷받침할 것으로 보인다.

거래소 유동성이 10%(138억 달러) 수준을 기록하고 있다.

개발진은 더욱 중요하게도 프로젝트의 지속적인 업데이트와 개선 작업을 진행하고 있으며, 더 원활하고 빠른 거래를 위한 테스트넷 브릿지와 같은 새로 구현된 기능들을 정기적으로 업데이트해 공개하고 있다.

솔락시($SOLX) 보유자들을 위한 노코드 토큰 런치패드인 이그나이터 프로토콜이 5월 19일 발표됐다. 이는 생태계의 탈중앙화 경제를 촉진하는 새로운 토큰 생성 플랫폼으로 주목받고 있다.

솔락시가 출시일에 가까워짐에 따라 새로운 발전을 이루는 일련의 업데이트가 계속되고 있다. 프리세일이 종료를 앞두고 있으나, 분석가들은 해당 토큰이 장기적으로 상승세를 보일 것으로 전망하며, 여전히 투자 참여를 통한 이점을 얻을 수 있는 상황이다.

솔락시(Solaxy)의 2025-2030년 공식 가격 전망에 따르면, $SOLX는 2026년 말까지 0.2달러 수준에 도달할 것으로 전망된다. 이는 12,400% 이상의 수익률 상승을 의미하는 것으로 분석됐다. 단기적으로는 2025년 말까지 3,100%의 성장세를 보일 것으로 예측되며, 견고한 상승세를 이어갈 것으로 전망된다.

솔락시($SOLX) 구매 방법 가이드를 통해 해당 프로젝트의 투자 기회를 확인할 수 있다.

암호화폐 프로젝트가 아무리 유망해 보이더라도 투자 전 개인의 철저한 조사와 분석이 선행돼야 할 것으로 보인다. 이는 투자 조언이 아닌 일반적 견해임을 밝힌다.

