최근 쑨 네트워크 코인($SOON)이 업비트와 빗썸에 상장되어 큰 관심을 모으고 있다. 이는 완전한 블록체인 상호운용성을 목표로 삼는 프로젝트로, 바이낸스와 MEXC 같은 굵직한 해외 거래소에서도 대대적인 상장 행렬을 추진했다.

SOON 코인은 5월 23일 전 세계 거래소에서 동시 상장되었다. 현재 업비트에서는 BTC 및 USDT 마켓에서 확인할 수 있고, 빗썸에서는 원화마켓에 출시된 상태다.

업비트와 빗썸은 모두 출시 기념 이벤트를 개시하여, 국내 트레이더들의 관심을 끌어모았다.

쑨 네트워크(Solana Optimistic Network)는 고성능 SVM 롤업 프로젝트로, 쉽게 말해 솔라나의 기술력을 활용하는 이더리움 레이어2 솔루션이다. 이는 늘상 비싸고 느린 거래에 시달렸던 이더리움 개발자들이 강력한 SVM 엔진을 활용할 수 있도록 하여, 기존 환경을 개선하고 고성능 애플리케이션을 출시하도록 돕는다.

이는 이더리움을 넘어 광범위한 레이어1 블록체인 확장을 목표로 삼고 있으며, 이를 위해 크로스체인 호환성을 제공할 예정이다.

쑨 네트워크는 메인넷, 쑨 스택(SOON Stack), 인터쑨(InterSOON)이라는 세 가지 제품 구성을 통해 이 비전을 실현하고자 한다. 메인넷은 쑨의 자체 생태계로, 이더리움의 보안성을 유지하며 고성능 실행을 가능하게 한다. 쑨 스택은 다른 레이어1에 SVM 기반 레이어2 롤업을 개발할 수 있도록 하며, 인터쑨은 여러 레이어1 네트워크 간의 상호운용성을 위해 개발된다.

쑨 프로젝트는 블록체인계에서 오랜 전문성을 갖춘 팀을 통해 추진되며, 솔라나랩스의 스핀오프 조직 안자, 아이겐 레이어와 협업을 하고 있다. 그리고 솔라나 공동 설립자와 솔라나 재단 회장 등 업계 거물들로부터 투자를 확보했다.

이번에 상장된 네이티브 토큰은 SOON이며, 이는 거버넌스, 개발자 인센티브, 거래 비용, 스테이킹 목적으로 사용된다. 토큰은 10억 개이며, 연간 인플레이션율은 3%에 달한다.

쑨 네트워크는 이더리움 뿐만 아니라 다양한 레이어1 블록체인을 겨냥함에 따라, 꾸준한 수요를 구축해 나갈 것으로 기대된다. 현재 커뮤니티는 각종 행사로 인해 뜨거운 반응을 보이고 있다.

업비트는 SOON 출시를 기념하며 단발성 퀴즈 이벤트를 진행했다. 이는 선착순 125000명에게 400만 SOON 코인을 보상으로 지급하는 것으로, 빠른 참여로 인해 50분 만에 종료되었다.

한편 빗썸은 거래자를 대상으로 에어드랍 이벤트를 개시했다. 다행히도 이는 5월 25일(일요일)까지 진행된다. 이 이벤트는 SOON을 2일 이상 거래한 사용자를 대상으로 하며, 총 200,000 USDT가 보상으로 마련되었다.

이처럼 쑨 네트워크에 관심이 몰리면서, 솔라나의 기술력을 활용하는 솔락시도 자연스레 언급되고 있다. 현재 SOON 코인에 전 세계적으로 몰린 관심이 부담스럽다면, 아직 사전판매 단계에 있는 솔락시는 좋은 대안이 될 수 있다.

솔락시($SOLX)는 솔라나의 강점을 그대로 유지하고, 단점을 보완하기 위해 탄생한 레이어2 솔루션이다. 솔라나는 이더리움에 비해 강력한 성능을 자랑함에도 불구하고, 트래픽이 몰렸을 때 혼잡, 다운타임, 정체, 거래 실패 같은 현상이 발생하여, 이더리움 킬러로서 사명을 완수하지 못한 것으로 평가된다.

또한 솔라나가 작년 밈코인 열풍을 기점으로 주요 블록체인으로 주목받음에 따라, 이러한 혼잡 문제는 서둘러 해결해야 하는 큰 과제로 부상하기 시작했다.

솔락시는 이런 문제를 해결하기 위해 탄생한 레이어2 솔루션으로, 개구리 밈을 활용하며 적극적인 홍보활동을 펼치고 있다. 이는 솔라나의 확장성 문제를 개선하며, 이미 강력한 솔라나의 완전한 잠재력을 개방하고자 한다.

솔락시는 현재 사전판매를 진행하고 있다. 이는 몇 달 만에 3900만 달러 이상을 모금했고, 지금 구매하면 스테이킹 참여를 통해 패시브 수익을 노릴 수 있다.

솔락시는 베스트월렛 런치패드에 기재되어 높은 신뢰성을 자랑하며, 개발자 노트도 꾸준히 업데이트하여 커뮤니티 관리에도 신경쓰고 있다. 가장 최근에는 크리에이션 엔진 이그나이터 프로토콜 출시 소식을 밝히며, 장기적인 생태계 성장을 대비하는 모습을 보였다.

솔락시 사전판매는 약 20일을 남기고 유종의 미를 맺고 있다. 만약 관심 있다면, 지금 웹사이트에 베스트 월렛 같은 지갑을 연결하고, 코인이나 카드 결제를 통해 구매할 수 있다. 지금 구매하면, 100% APY 스테이킹에 참여할 수 있다.

솔락시 방문하기

