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Vendredi 12 juin 2026 – Face à l’éparpillement des capitaux entre une multitude de blockchains et de solutions de seconde couche, les infrastructures cross-chain connaissent un retour en grâce spectaculaire. En tête de file cette semaine, Stargate Finance a captivé le marché avec une hausse impressionnante de 166 % sur son jeton STG en l’espace de sept jours, s’extrayant avec force d’une longue période d’accumulation. Ce mouvement relance de plus belle le débat sur l’efficacité du capital et la nécessité d’unifier la liquidité au sein de la finance décentralisée (DeFi).

Grâce à son protocole de pont omnichain, Stargate élimine la complexité liée aux jetons enveloppés (wrapped) et aux pools de liquidité fragmentés sur des réseaux majeurs tels qu’Ethereum, Arbitrum, Optimism et Polygon. Cette proposition de valeur concrète s’est traduite par une forte dynamique haussière, soutenue par une augmentation des volumes d’échange et une baisse des réserves de jetons sur les plateformes d’échange, signe que les grands portefeuilles privilégient la conservation à long terme.

Cette quête d’unification profite également à de nouveaux projets innovants. C’est le cas de LiquidChain (LIQUID), une solution de Layer 3 en pleine prévente qui a déjà levé près de 840 000 $. En ciblant le regroupement des écosystèmes de Bitcoin, Ethereum et Solana, ce projet attire l’attention des investisseurs avisés qui cherchent à se positionner avant les premiers listings sur les plateformes centralisées (CEX) et décentralisées (DEX).

Analyse technique : Le breakout de Stargate (STG) valide la tendance cross-chain

Le protocole Stargate Finance s’est imposé comme un outil incontournable pour simplifier les transferts d’actifs natifs et les swaps multi-chaînes. Actuellement, le jeton STG s’échange au-dessus de 0,66 $, affichant une progression de plus de 30 % sur les dernières 24 heures pour couronner sa hausse hebdomadaire de 166 %. Ce mouvement s’accompagne d’une hausse de 40 % des volumes d’échange quotidiens, confirmant l’intérêt acheteur des investisseurs particuliers et institutionnels.

Sur le plan technique, la baisse des soldes de STG sur les plateformes d’échange suggère une réduction de la pression vendeuse. L’analyste Web3 Shaun Analysis indique que ce breakout ouvre la voie à de nouveaux objectifs haussiers. Selon lui, le maintien du cours au-dessus de la zone de support clé située entre 0,60 $ et 0,63 $ pourrait propulser le jeton vers les cibles de 0,70 $ et 0,80 $ à court terme.

$STG Breakout Still Has Fuel — But Don’t Chase the Green Candle$STG just exploded over 54%, breaking out of a long consolidation range with massive volume behind the move. Bulls remain in control as long as price holds the $0.60–$0.63 support zone. Bullish Above $0.60… pic.twitter.com/YoPjob7Ipb — Shaun Analysis (@shaunanalysis) June 12, 2026

La fragmentation de la liquidité reste l’un des plus grands défis de la DeFi moderne. En dispersant les capitaux sur des réseaux isolés, le marché pénalise l’expérience utilisateur et augmente les coûts de transaction. Les protocoles capables de centraliser et de fluidifier ces flux de capitaux bénéficient donc d’un fort vent arrière, ce qui explique l’engouement actuel pour les technologies d’interopérabilité de nouvelle génération.

LiquidChain (LIQUID) : L’alternative Layer 3 pour unifier le “Big Three” (BTC, ETH, SOL)

Alors que Stargate propose un modèle de pont généraliste, LiquidChain (LIQUID) adopte une approche différente en développant une blockchain de Layer 3 spécifiquement conçue pour fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana. Grâce à des pools de liquidité unifiés et des preuves cross-chain à confiance minimale, les actifs de ces trois géants peuvent interagir directement au sein d’un même environnement d’exécution, sans nécessiter de processus de wrapping complexes. Pour les développeurs, cela signifie la possibilité de déployer une application unique tout en accédant instantanément aux utilisateurs de ces trois écosystèmes majeurs.

La structure économique du projet s’appuie sur une offre totale de 11,8 milliards de jetons LIQUID, répartis de manière stratégique entre le développement du protocole, les récompenses communautaires, le marketing et la liquidité pour les futurs lancements sur les exchanges. Actuellement à l’étape 74 de sa prévente, le jeton LIQUID est disponible au prix unitaire de 0,01469 $. La levée de fonds a d’ores et déjà dépassé les 836 000 $. De plus, les participants ont la possibilité de staker leurs jetons dès l’achat pour bénéficier d’un APY attractif de 1 331 % pendant la phase de prévente.

Guide pratique : Comment participer à la prévente de LIQUID

Pour les investisseurs qui souhaitent se positionner sur ce projet axé sur l’unification des liquidités, le processus d’achat a été simplifié au maximum :

Rendez-vous sur le site officiel de la prévente de LiquidChain.

Connectez un portefeuille crypto compatible.

Sélectionnez votre mode de paiement : la plateforme accepte les principales cryptomonnaies (ETH, BTC, SOL, USDT, USDC, BNB) ainsi que les règlements par carte bancaire.

La prévente est également accessible directement depuis l’application mobile Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’Apple App Store et sur Google Play. Le staking immédiat permet de générer un rendement de 1 331 % d’APY au tarif actuel de 0,01469 $ par jeton.

Pour ne rien manquer des futures étapes de développement, des annonces de listings et des mises à jour techniques, vous pouvez également suivre le projet LiquidChain sur X et rejoindre son groupe Telegram.

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