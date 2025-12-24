Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は年末を迎え、値動きの乏しい低ボラティリティ局面が続いている。出来高は低水準にとどまり、主要銘柄の価格変動も鈍化している状況だ。

十二月後半は市場参加者が様子見姿勢を強め、流動性が低下しやすい時期として知られる。

短期的な勢いは限定的だが、その一方で暗号資産エコシステム全体では構造的な変化が鮮明になりつつある。

とりわけ大きな転換点を迎えているのがマイニング分野であり、ビットコインネットワークを中心に、投資機会や持続性、長期的な参加の在り方が見直されている。

ビットコインマイニング、構造的転換点に到達

ビットコインは総発行量の95％以上がすでに採掘され、重要な供給節目を通過した。残る未発行分は100万枚未満で、今後100年以上をかけて段階的に放出される見通しだ。

この状況は希少性の物語を強化する一方、マイナーへの圧力を高めている。ブロック報酬は開始当初の1ブロック50BTCから、直近の半減期後には3.125BTCまで低下した。

同時にマイニング難易度は過去最高水準を更新し続けている。これらの要因が重なり、収益性は効率性、規模、低コスト電力へのアクセスに強く依存する構造となった。

暗号資産アナリストのクリプト・パテルがX（旧Twitter）に投稿した内容では、小規模事業者の撤退が進み、資本力とインフラを持つ大手企業がネットワークを主導している実態が示されている。

集約化と代替コンピューティングへの移行

生き残りを図るため、多くのマイニング企業は事業モデルの転換を進めている。ビットコイン向けに構築されたデータセンターや専用ハードウェアが、人工知能や高性能計算用途へと再配分されている。

これにより、マイニング単体では不十分となった収益構造を補完し、安定化を図る狙いがある。BitfarmsやHIVE Digitalなどは、すでにこの移行を本格化させている。

この新局面では、マイニングは単独事業ではなく、より広範な計算戦略の一部として位置づけられる。一方で、個人参加者にとって物理的マイニングは資本集約的となり、代替的な参加手段を探す動きが強まっている。

市場引き締め局面で注目される仮想マイニング

こうした環境下で関心を集めているのが、仮想マイニングモデルである。ハードウェアや電力契約、物理施設に依存せず、デジタル空間でマイニング型の報酬設計を再現する仕組みだ。

参加条件は計算能力ではなく、所有、成長、アクティビティに基づく。Pepenodeは、この新しい枠組みの中で展開されているプロジェクトである。

ミーム由来の外観を持つ一方、その内部構造は仮想ノードを取得・強化するデジタルマイニングシステムとして設計されている。ノードは時間の経過とともに報酬を生み、運用コストを伴わない形でマイニング体験を再現する。

不確実性が高まる局面では、短期的な話題性よりも、参加のしやすさと持続性が重視される。その点で、Pepenodeの仕組みは今買うべき暗号資産を検討する投資家にとって際立った存在となっている。

Pepenodeプレセール──一般的なミームコインを超える設計

Pepenodeの特徴は、継続的な関与を重視する点にある。単なる保有を促すのではなく、成長や運用成果に応じて報酬が変動する設計となっている。

仮想施設を積極的に強化・管理する利用者ほど、安定した収益を得やすい構造だ。

さらに、PepeやFartcoinといった認知度の高いミーム資産と連動したボーナス配布も用意されている。

これら多層的な仕組みが、可視性頼みの従来型ミームコインとは一線を画している。

進行中のプレセールではすでに200万ドル（約3億円）以上を調達し、価格水準も依然として抑えられている。

購入はBest Walletを通じて簡単かつ安全に行える。同ウォレットは本人確認不要（KYC不要）で、今後予定される暗号資産プレセールへの独占的アクセスを提供している。

参加期限は残り16日となっている。

結論

イーサリアムやソラナといった主要ネットワークは引き続き市場の基盤を担うが、初期段階のプロジェクトは異なる力学で評価される。

即時流動性よりも、設計思想や立ち位置、革新的な収益モデルが価値を左右する。

Pepenodeは、ビットコインマイニングが閉鎖的になる中でも、マイン・トゥ・アーン（mine-to-earn：参加行動を通じて報酬を得る仕組み）を開かれた形で維持する仮想的アプローチを提示している。

今買うべき暗号資産を探る投資家にとって、こうした参加モデルの進化は、価格変動を超えた新たな機会を示している。

