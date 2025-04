انخفضت أسعار العملات الرقمية كثيراً، ومرت بتقلباتٍ شديدة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبّب بخيبة أمل المستثمرين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من هذا العام؛ ومن أهم الأخبار في هذا الصدد انخفاضُ سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى حوالي 81,000$، ما تسبّب بدهشة المستثمرين وموجة بيع كبيرة، وأدى ذلك إلى تأثر أفضل العملات البديلة أيضاً، مع انخفاض سعر ريبل (Ripple-XRP) وكاردانو (Cardano-ADA) بشكلٍ كبير. ودفعت هذه التغيرات المفاجئة مُستثمرين متمرّسين كُثراً للتحوّل إلى بعض أفضل اكتتابات العملات الرقمية ذات إمكانات النمو الكبيرة.

رجّح كثيرون ارتفاع سعر XRP في النصف الثاني من الشهر الماضي بعد نجاح شركة Ripple أخيراً بحل نزاعها القضائي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في 19 آذار/مارس. مع ذلك، تشير بيانات CoinMarketCap إلى أنّ هذا النجاح تسبّب بارتفاع سعر هذه العملة البديلة بشكلٍ طفيفٍ ليصلَ إلى 2.55$، وليمرَّ سعر XRP بعدها بتقلباتٍ حادة وانخفاضاتٍ شديدة وصلت إلى 2.04$ في 31 آذار/مارس الماضي. وبحسب تحليلات الخبراء، يُعتقد أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض المفاجئ هو أنشطة الحيتان -أو المستثمرين الكبار- ممّن قاموا بشراء كمياتٍ كبيرة من هذه العملة بعد الانتخابات الأمريكية، ثم باعوا أكثر من 1.12 مليار عملة خلال يومين فقط، ما يعادل حوالي 2% من القيمة السوقية لهذه العملة. رغم ذلك، يبدو أن أنصار العملات الرقمية متفائلون حول هذه العملة، ما يدفعهم إلى ترجيح ارتفاع سعرها مجدداً.

أمّا كاردانو، فهي إحدى أفضل العملات البديلة الأخرى التي تواصل تسجيل انخفاضاتٍ كبيرة، إذ انخفض سعرها خلال الشهر الماضي إلى 0.63$ أسفل مستوى الدعم المهم عند 0.70$، وهو أحد الأسباب التي دفعت مُستثمرين كُثراً لتسمية كاردانو “البلوكتشين المخيفة”. ويواصل العديد من المطورين تجنّب استخدامها، كما انخفض عدد العناوين النشطة يومياً على هذه البلوكتشين بنسبة 70%، فيما انخفض عدد معاملاتها اليومية بنسبة 71%. ولنشر نوع من الهدوء، طمأن مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) المستثمرين بأن سعر ADA سيرتفع بشكلٍ كبير مجدداً لدى تمرير “قانون العملات المستقرة”.

رغم الانخفاضات الكبيرة في أسعار هذه العملات الكبيرة مؤخراً، يُركّز المستثمرون الأذكياء على عملات صغيرة ذات إمكاناتٍ واعدة، مع تحوّل مُستثمرين كثر إلى بعض أفضل العملات التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب، مثل Solaxy وBTC Bull وMIND of Pepe وBest Wallet.

يوفر مشروع MIND of Pepe (MIND) المُبتكَر عملة ما تزال في مرحلة الاكتتاب، لكنّ فكرتها واستخداماتها الوظيفية تجعلها جديرةً بالاستثمار، فهي أول عملة ميم تمتلك وكيل ذكاء اصطناعي (AI) مستقلٍ يمكنه التفاعل مع المنصات والمؤثرين واتخاذ القرارات، ما يجعله مناسباً جداً للمستثمرين الصغار وغير المتمرّسين لأنه يوفر لهم بياناتٍ مختارةً بعناية، ما يساعدهم على التعلم واتخاذ قراراتٍ مدروسة. من جهته، يقترب اكتتاب عملة MIND من مراحله الأخيرة، مع نجاحه بجمع أكثر من 7.8 مليون دولار، ويتم بيع هذه العملة حالياً بسعر 0.00365241$.

Solaxy (ٍSOLX) هو مشروع رائع آخر في قائمتنا لأفضل اكتتابات العملات الرقمية، ويركز هذا المشروع على تحسين أداء بلوكتشين سولانا بالتعامل مع مشكلاتها المهمة -مثل الاختناقات، وعدم إتمام المعاملات، وإمكانات التوسع. ويسعى Solaxy إلى حل هذه المشاكل بمعالجة أغلبية المُعاملات خارج البلوكتشين، ما يُسهم في زيادة سرعتها، كما يوفر ميزة الرهن بعوائد رهن سنوية كبيرة قدرها 141%. وقد نجَح اكتتاب عملة MIND -والتي تعمل أيضاً على إيثيريوم وسولانا- بجمع أكثر من 28.9 مليون دولار، ويتم بيعها حالياً بسعر 0.0016821$.

يُعتبر اكتتاب عملة BEST الأطولَ مُدةً في قائمتنا لأفضل اكتتابات العملات الرقمية، لكنّه يوفر أيضاً بعض الاستخدامات الوظيفية الأكثر فائدة، فهو أفضل طريقةٍ لشراء عملة BEST الأساسية اللازمة من أجل الانضمام للمشروع. من جانب آخر، يتيح لكم امتلاك عملة BEST الاستفادة من رسوم معاملاتٍ منخفضةٍ ضمن النظام التقني لمحفظة Best Wallet، إلى جانب الوصول الحصري للاكتتابات الجديدة في بدايتها، كما يتمتع مالكو هذه العملة بحقوق الحوكمة، ما يتيح لهم التصويت على القرارات المهمة حول مستقبل المشروع. وحتى الآن، حقق اكتتاب عملة BEST نجاحاتٍ لافتة، بدليل تخطي حصيلته التمويلية متواصلة النمو علامة 11.5 مليون دولار.

مشروع BTC Bull (BTCBULL)، وهو مشروع عملة رقمية أخرى ذات إمكانات نمو كبيرة جديرة بالمراقبة، ويرتبط نجاح ونمو هذه العملة بالارتفاعات المحتملة لسعر رائدة وأفضل العملات الرقمية من حيث الإمكانات الواعدة. في التفاصيل، يُركز المشروع على بلوغ سعر BTC مستوياتٍ مهمة، ويستخدم عمليات الحرق الإستراتيجية والانكماشية للحفاظ على ندرة وقيمة عملة BTCBULL. كذلك، يوفر هذا المشروع مكافآتٍ كبيرةً لمالكي عملته على شكل توزيعاتٍ مجانيةٍ متكررة، ويُمكنكم أيضاً من كسب عوائد كبيرة عن طريق الاستفادة من ميزة رهن هذه العملة التي توفر عوائد رهن سنوية قدرها 95%. أخيراً، نجح اكتتاب هذه العملة الواعدة بجمع أكثر من 4.3 مليون دولار حتى الآن.

تمر أسعار العملات الكبيرة -أي بيتكوين والعملات البديلة الرائجة- بانخفاضاتٍ نسبية، ما يدفع المستثمرين للتشكيك بجدوى الاستثمار فيها؛ ورغم تفاؤل بعض خبراء العملات الرقمية والمستثمرين المغامرين ممّن يَرون أن هذه الانخفاضات المألوفة تُعزى للتغيرات السياسية والمالية، فقد يمثل الامتناع عن شراء هذه العملات تحركاً إستراتيجياً جيداً. بدلاً من ذلك، يُمكنكم التفكير بالاستثمار في أفضل اكتتابات العملات الرقمية التي توفر استخداماتٍ وظيفية رائعة، وتمتلك إمكانات توفير عوائدَ كبيرة.

