Binance zaznamenala během jediného dne objem altcoinových futures přes 100 miliard dolarů – nový altcoinový boom může být na spadnutí

Přestože Bitcoin stále dominuje titulkům, zkušení investoři už nyní přesouvají svůj kapitál do altcoinů. Ti, kdo vstoupí včas, si rychle zajišťují pozice ještě před tím, než trh opět prudce vzroste.

Během pouhých 24 hodin vyskočil objem obchodování s altcoin futures na Binance na 100,7 miliardy dolarů – což je nejvyšší hodnota od 3. února 2025.

Tento prudký nárůst jasně ukazuje nový trend: altcoiny aktuálně tvoří 71 % celkového objemu na Binance Futures, zatímco podíl Bitcoinu spadl na pouhých 25 %. Obchodníci se tak stále více zaměřují na altcoiny v naději na další velký cenový pohyb.

Poté, co Bitcoin 14. července dosáhl nového historického maxima na úrovni 123 091,61 USD, začal výrazný růst i na altcoinovém trhu. Ethereum například za posledních 7 dní posílilo o 25 %, zatímco Bitcoin pouze o 2 %.

Index altcoinové sezóny CMC momentálně dosahuje hodnoty 48, takže investoři, kteří dosud nestihli naskočit, ještě stále mají šanci.

Ale které altcoiny mohou z nadcházející sezóny nejvíce těžit?

Zde jsou tři hlavní kandidáti, o které roste zájem investorů – a ne, nejde o Ethereum, XRP ani Bonk, ale o nové projekty s pevnými fundamenty.

Bitcoin Hyper je nová generace Layer-2 řešení, která přináší do pomalé Bitcoinové sítě rychlost a škálovatelnost prostřednictvím Solana Virtual Machine (SVM). Díky této technologii umožňuje extrémně levné a téměř okamžité transakce bez kompromisů v oblasti bezpečnosti.

Po spuštění plné verze bude platforma podporovat vývoj decentralizovaných aplikací (dApps), meme coinů a dalších užitečných projektů. Vznikne tak zcela nové užitkové ekosystémové prostředí přímo na Bitcoinu.

Po ověření transakcí se příslušná částka $BTC vrací zpět na původní Layer-1 Bitcoin adresu uživatele, čímž se zajišťuje vysoká úroveň bezpečnosti a důvěry.

Nejlepší na tom je, že Bitcoin Hyper není jen teoretický koncept – vývoj platformy už aktivně probíhá a tým nedávno oznámil spuštění devnetu.

Systém aktuálně podporuje nasazování programů prostřednictvím Solana CLI, volání smart kontraktů, zpracování transakcí přes webovou konzoli a správu účtů. Výkon je stabilní, odezva nízká a probíhá aktivní migrace chytrých kontraktů na novou platformu.

Token $HYPER, který pohání celý ekosystém Bitcoin Hyper, je již dostupný za pevnou cenu prostřednictvím oficiálního webu. Projekt zatím vybral přes 4 miliony dolarů a komunita rychle roste.

Brzké zapojení se může výrazně vyplatit – díky dynamickému staking systému mohou raní investoři dosáhnout až 200% ročního výnosu (APY). Odměny se s časem snižují, což motivuje k včasné účasti.

Snorter Token ($SNORT) je aktuálně jedním z nejdiskutovanějších altcoinů týdne. Projekt provozuje pokročilého obchodního bota přímo v aplikaci Telegram, který slouží jako inteligentní sada nástrojů pro krypto trading – a to bez nutnosti opustit chatovací prostředí.

Co to znamená v praxi?

Bleskové výměny tokenů během několika sekund, kopírování obchodů v reálném čase a tzv. token sniping – vše dostupné přímo v rámci Telegramu, bez nutnosti externích nástrojů.

Funkčnost celé platformy je poháněna tokenem $SNORT, který odemyká pokročilé funkce a zároveň poskytuje výrazné slevy na poplatcích. Při dostatečném držení tokenu mohou uživatelé snížit poplatky z 1,5 % až na 0,85 %, což je výhodnější než u většiny konkurentů.

Snorter klade mimořádný důraz na bezpečnost. Již v beta fázi dosáhl úspěšnosti 85 % při detekci podvodných projektů typu rugpull a honeypot. Platforma navíc obsahuje nástroje jako skener blacklistů a varování před tzv. „mint trap“ pastmi, což výrazně zvyšuje ochranu uživatelů.

Pokud tým dokáže naplnit cíle uvedené ve whitepaperu, Snorter může nabídnout hlubší funkcionalitu a přístup než mnohé současné DeFi platformy.

Zájem investorů rychle roste – předprodej tokenu $SNORT je téměř vyprodán, přičemž se už vybralo téměř 2 miliony dolarů.

Navíc staking aktuálně nabízí výnos až 183 % ročně (APY), což činí projekt atraktivním zejména pro ty, kteří chtějí využít výhod časného vstupu.

Solana (SOL) se aktuálně obchoduje kolem 199 USD a za posledních 7 dní zaznamenala nárůst o 25 % – výrazně tak překonala výkonnost Bitcoinu.

Technické indikátory ukazují silný býčí trend: téměř všechny signály hlásí nákup a 13 ze 14 klouzavých průměrů ukazuje pozitivní směr. Obchodní sentiment je jasně na straně růstu.

Nabízí se otázka: je Solana připravena znovu dosáhnout svého historického maxima na úrovni 294,33 USD?

Ačkoli je ještě brzy na definitivní závěry, aktuální tržní nálada tomu rozhodně nahrává. Navíc ze vzestupu Solany nemusí profitovat pouze SOL jako takový – výhodu získávají i další projekty postavené na její technologii.

Skvělým příkladem je BONK, jehož cena během týdne vzrostla o více než 20 %. Zvýšený zájem však zaznamenaly i novější tokeny jako Snorter Token a Bitcoin Hyper, které jsou stále dostupné ve fázi předprodeje.

Zatímco tržní kapitalizace BONK už přesáhla 3 miliardy dolarů, tyto méně známé projekty jsou momentálně k dispozici za fixní výhodné ceny – alespoň dokud jejich předprodeje neskončí.

