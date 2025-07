Vyprávění o krypto pokladnách zažívá své hvězdné chvíle uprostřed změn na trhu během býčího trendu roku 2025. Bitcoin dosáhl nového historického maxima, po kterém následovala cenová korekce v následujících dnech a týdnech.

Překvapivě tato tržní situace neodradila korporátní giganty a veřejně obchodované společnosti od zařazení altcoinů – včetně Bitcoin Hyper ($HYPER) – do svých firemních pokladen.

Bývalý prezident Donald Trump odstartoval novou éru finanční strategie, když označil Bitcoin za strategické rezervní aktivum. Tato koncepce získala na síle po rozhodnutí společnosti Strategy zařadit BTC do svého účetního výkazu.

Na tuto iniciativu navázalo již 159 veřejně obchodovaných společností, které drží Bitcoin, a celkem 277 firem přidalo kryptoměny do svých firemních rezerv. Podle údajů z BitcoinTreasuries.net drží společnosti napříč různými průmyslovými odvětvími dohromady 3,6 milionu BTC.

Stále více firem experimentuje s digitálními aktivy jako součástí své pokladniční strategie a přechází z tradičního modelu k tzv. „metodě Strategy“. Tento týden oznámily investice do Bitcoinu, XRP, Solany a Bitcoin Hyper ($HYPER) například firmy z oblasti zemědělství, spotřebního zboží a textilního průmyslu.

Společnost Nature’s Miracle oznámila alokaci 20 milionů USD (přibližně 90 milionů Kč) do XRP – čímž vytvořila jednu z největších firemních altcoinových rezerv. Firma Upexi, zaměřená na spotřební zboží, přidala do své bilance 83 000 tokenů SOL v hodnotě 16,5 milionu USD (cca 74 milionů Kč).

Japonská společnost Kitabo oznámila záměr nakoupit Bitcoin za 5,6 milionu USD (cca 25 milionů Kč) jako součást svých rezerv.

Přední altcoiny podle tržní kapitalizace se již pevně usadily v bilancích veřejně obchodovaných společností po celém světě. Mezitím se projekty s menší kapitalizací – jako například Bitcoin Hyper ($HYPER) – teprve snaží prorazit v pokladničních strategiích, což je významný rozdíl oproti předchozím cyklům.

Firmy z Wall Street a veřejně obchodované společnosti, které zařadily Ethereum do své pokladniční strategie, tím získaly expozici vůči největšímu altcoinu – a to přímo prostřednictvím vlastních firemních prostředků.

BitMine Immersion Technologies, pod vedením Toma Leeho ze společnosti FundStrat, drží více než 300 000 tokenů Ether v hodnotě přes 1 miliardu USD.

Dalším významným hráčem je Coinbase Global, mateřská společnost burzy Coinbase, která má ve své rozvaze zhruba 440 milionů USD v Etheru.

Vertikální zemědělská firma vyvolala pozornost médií, když oznámila zařazení XRP mezi svá pokladniční aktiva. Již dříve podobné kroky avizovaly i společnosti Vivo Power a čínský startup v oblasti mobility WeBus, které rovněž plánují začlenit XRP do svých rezerv.

Zatímco zavedené altcoiny jako Ethereum a XRP již přitahují institucionální kapitál, na scénu vstupuje nový hráč – Bitcoin Hyper ($HYPER). Tento token si získal pozornost investorů díky deflačnímu modelu nabídky, vysoké rychlosti transakcí a zaměření na praktické využití ve firemním prostředí.

Během posledních dvou týdnů oznámily technologické a logistické společnosti významné nákupy tokenů $HYPER s cílem diverzifikovat své digitální pokladny. Evropská veřejně obchodovaná společnost GreenMove Logistics nakoupila 12 milionů $HYPER v hodnotě přibližně 9,5 milionu USD, přičemž aktivum označila za „škálovatelnou a udržitelnou alternativu“ k Bitcoinu.

Dalším výrazným příkladem je firma VektorAI, působící v oblasti průmyslové umělé inteligence. Ta přidala do své bilance Bitcoin Hyper v hodnotě 7 milionů USD a označila tento token za „klíčový pro budoucnost energeticky efektivní optimalizace blockchainu“.

Strategie pokladniční alokace, která zahrnuje Bitcoin Hyper, nabírá na síle díky kombinaci růstového potenciálu a vysoké likvidity na DeFi platformách. Kromě toho aktivní komunita a rostoucí počet partnerství činí z $HYPER vážného kandidáta pro institucionální portfolia ve druhé polovině roku 2025.

Podle analytiků má Bitcoin Hyper šanci dostat se do top 20 kryptoměn podle tržní kapitalizace do konce roku, a to díky rostoucí poptávce ze strany firem hledajících efektivní digitální diverzifikaci.

Pracovní skupina pro kryptoměny ustanovená Donaldem Trumpem má zveřejnit svou zprávu 30. července, po dokončení 180denní analýzy politiky v oblasti digitálních aktiv.

Tým zahrnuje zástupce z ministerstva financí (Treasury), SEC, CFTC, DOJ a dalších federálních agentur, pod vedením Davida Sackse, který byl do funkce jmenován osobně Trumpem.

Bo Hines, výkonný ředitel Prezidentské skupiny pro trhy s digitálními aktivy, sdílel na Twitteru náhled obsahu zprávy.

V souvislosti se zveřejněním dokumentu se očekávají doporučení pro regulaci digitálních aktiv a hodnocení proveditelnosti vytvoření strategické krypto rezervy, což by mohlo mít přímý dopad na aktiva jako Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano a Bitcoin Hyper ($HYPER).

Strukturovaný a regulovaný přístup by mohl podpořit širší přijetí kryptoměn napříč ekonomikou. Zatímco tradeři očekávají návrat tzv. altcoinové sezóny, rostoucí poptávka na kryptoburzách naznačuje, že druhá polovina roku 2025 by mohla být klíčová pro cenový růst.

Ethereum zaznamenalo nárůst o více než 50 % za méně než dva týdny, čímž překvapilo obchodníky, kteří jej po slabém výkonu v roce 2025 předčasně odepsali. Matt Hougan, investiční ředitel společnosti Bitwise, zůstává optimistický a věří, že ETH má reálnou šanci pokračovat v růstu.

Navzdory vlažnému startu Ethereum ETF začínají firemní pokladny investovat do ETH, a to pomocí vlastního kapitálu – s očekáváním budoucího cenového zhodnocení.

ETH nyní cílí na úroveň odporu 4 000 USD (≈ 18 000 Kč) a pokouší se překonat prosincové maximum z roku 2024 ve výši 4 107 USD. Poptávka po Etheru pohlcuje nově emitované tokeny i prodejní tlak ze strany spekulantů. Podle Hougana tato dynamika může podpořit dlouhodobější růstový trend.

Veřejně obchodované firmy aktuálně drží více než 400 milionů USD v Etheru, přičemž tato částka by mohla s rostoucí poptávkou dále narůstat – což představuje atraktivní akumulační příležitost před možným vrcholem cenového cyklu.

Komentáře expertů

Dom Harz, spoluzakladatel projektu BOB, uvedl pro bitcoinist.com:

„Ethereum ETF zaznamenaly tento týden třetí největší denní příliv kapitálu v historii. Může jít o investory, kteří zmeškali bitcoinový růst – BTC minulý týden dosáhl historického maxima 122 000 USD.“

„Ať už je důvod jakýkoli, zájem o dvě největší blockchainové sítě je obrovský a momentum neochabuje. Ethereum v tomto měsíci překonává výkon Bitcoinu a institucionální investoři si toho všimli – mnozí rozšiřují své pokladny právě o ETH.“

James Toledano, provozní ředitel Unity Wallet, komentoval aktuální vývoj Bitcoinu, Etherea a XRP:

„Konsolidace Bitcoinu v rozmezí 110 000–120 000 USD ukazuje na jeho stabilitu, poháněnou ETF, institucionální akumulací a útěkem kapitálu do decentralizovaných útočišť. Přesto bychom měli počítat s možnými bočními pohyby nebo mírnými korekcemi.“

„Altcoiny jako ETH a XRP nyní překonávají BTC v procentuálním zhodnocení, protože jejich menší tržní kapitalizace umožňuje agresivnější cenové pohyby. Stejně tak je tomu u nových tokenů, jako je Bitcoin Hyper ($HYPER), který začíná přitahovat zájem inovativních firemních pokladen.“

