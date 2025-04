Elon Musk údajne opúšťa svoj špeciálny vládny post v D.O.G.E., ktorý sám vytvoril. Táto správa vyvoláva veľkú neistotu, najmä medzi fanúšikmi populárnej kryptomeny Dogecoin. Kryptosvet teraz čaká, čo presne tento krok znamená pre celý trh s digitálnymi aktívami.

Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, ako môže táto zmena ovplyvniť kryptotrh, aký vplyv má Muskova osobnosť na vývoj Dogecoinu a ktoré nové meme coiny momentálne stoja za vašu pozornosť.

Podľa portálu Politico až traja insideri z okolia bývalého prezidenta Trumpa potvrdili, že Elon Musk čoskoro odstúpi zo svojej pozície špeciálneho vládneho zamestnanca na čele D.O.G.E. Musk však tieto správy označil za falošné, pričom ho v tomto stanovisku podporila aj tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavitt. Tá zdôraznila, že Musk odíde iba vtedy, keď dokončí svoju výnimočnú prácu na čele tejto agentúry.

Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi



Napriek tomu zostáva skutočnosťou, že Muskova pozícia bola od začiatku časovo obmedzená na maximálne 130 dní. Preto je možné, že sa jeho pôsobenie blíži ku koncu. Bez ohľadu na jeho rozhodnutie či budúce udalosti je však isté, že D.O.G.E. zostáva funkčný minimálne do roku 2026 vďaka výkonnému nariadeniu bývalého prezidenta Trumpa. Kryptokomunita pozorne sleduje vývoj, pretože Muskova účasť mala vždy na trh výrazný a často okamžitý vplyv.

Dopad Muskovho potenciálneho odchodu na Dogecoin bude závisieť predovšetkým od okolností, za ktorých k nemu dôjde. Ak príde k pokojnej dohode medzi Muskom a vládou, je pravdepodobné, že kryptotrh zaznamená len minimálne otrasy. Na druhej strane, ak sa odchod uskutoční za dramatických okolností a bez jasnej dohody, Dogecoin môže zaznamenať výrazné straty a ďalšie oslabenie dôvery investorov.

Vývoj ceny DOGE. Zdroj: tradingview.com

Momentálne sa Dogecoin nachádza v negatívnom trende, pričom za posledný mesiac stratil až 20 % svojej hodnoty. Táto situácia sa ešte zhoršila po zverejnení tejto nedávnej správy, keď Dogecoin klesol o ďalších 7 % len za 24 hodín. Táto neistota je navyše zosilnená Trumpovými clami, ktoré vstúpili do platnosti 2. apríla, čo prispieva k všeobecnej nestabilite trhu s kryptomenami.

Aktuálna situácia však má aj pozitíva. Tými sú napríklad nižšie ceny kryptomien, čo investorom pri ďalšom bull rune poskytne výhodnejšiu pozíciu. Zároveň na trh prichádzajú nové kryptomeny, ktoré prinášajú hlbšiu využiteľnosť a potenciál vysokej návratnosti vkladov.

Bezstarostný nákup aj držanie všetkých spomenutých kryptomien vybavíte prostredníctvom jedinej aplikácie v svojom telefóne. Reč je o peňaženke Best Wallet, ktorá prináša kompletný ekosystém na správu digitálnych aktív.

Zdroj: bestwallet.com

Best Wallet je používateľsky prívetivá, bohatá na funkcie a jednoducho použiteľná kryptopeňaženka, ktorá zjednodušuje prístup k digitálnym aktívam pre nováčikov aj skúsených investorov. Ide o non-custodial peňaženku, čo znamená, že používatelia majú plnú kontrolu nad svojimi kryptomenami bez nutnosti poskytovať citlivé informácie prostredníctvom KYC.

V Best Wallet nájdete všetky základné funkcie ako nákup, predaj, posielanie a prijímanie kryptomien. Okrem toho peňaženka ponúka pokročilé možnosti, vrátane výhodného swapovania medzi rôznymi reťazcami s najlepšími dostupnými kurzami vďaka integrácii Onramper. Best Wallet tak umožňuje aj jednoduchý nákup tokenov v predpredaji priamo v aplikácii, čím eliminuje nutnosť používania externých platforiem.

Vďaka funkcii Upcoming Tokens môžu používatelia zase získať kompletné informácie o predpredajoch, ako sú dátumy uvedenia, ceny a alokácie tokenov. Navyše Best Wallet ponúka aj možnosť efektívneho riadenia portfólia, vrátane importovania existujúcich peňaženiek a prehľadného zobrazenia všetkých aktív na jednom mieste.

Pre získanie všetky týchto výhod si stačí len stiahnuť aplikáciu Best Wallet z AppStore alebo Google Play a prejsť jednoduchou registráciou.

Za pozornosť určite stojí aj úplne nový $SUBBD token, ktorý prichádza s revolučným ekosystémom, ktorý kombinuje živý obsah, prémiové fanúšikovské zážitky, staking, kryptoplatby a pokročilé AI nástroje. Patforma SUBBD zásadne mení doterajšie fungovanie 85-miliardového trhu s fanúšikovským obsahom tým, že sledovateľom poskytuje autentický prístup a tvorcom efektívnejšie spôsoby monetizácie bez zbytočných sprostredkovateľov.

Zdroj: subbdtoken.com

V rámci predpredaja $SUBBD získajú účastníci exkluzívny prístup k tokenom za najnižšiu cenu. Môžu tiež využívať staking odemy, získavať XP a špeciálne kredity na nákup prémiového obsahu, a zároveň získať prednostný beta prístup k novým AI nástrojom platformy.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú stakovať zakúpené tokeny $SUBBD v predpredaji si platforma pripravila odmenu vo výške 20 % ročne.

SUBBD efektívne rieši problémy dnešného kreatívneho priemyslu, ako sú vysoké poplatky tradičných platforiem, fragmentované nástroje a obmedzené výhody pre fanúšikov. Platforma ponúka používateľom aj tvorcom plnú kontrolu nad obsahom, transparentnosť a integrované nástroje pre tvorbu AI obsahu, priamu monetizáciu a hlasovanie o budúcnosti platformy.

Pridajte sa k predpredaju $SUBBD a využite túto jedinečnú príležitosť byť medzi prvými, ktorí definujú budúcnosť digitálneho obsahu.

