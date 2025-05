Vào cuối năm 2024, điều rõ ràng là để kiếm lời từ thị trường tiền điện tử đôi khi chỉ đơn giản là tránh xa các meme coin đáng ngờ trong bối cảnh thị trường tăng giá kéo dài cả năm.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, tình hình đã thay đổi. Khi giá của hầu hết tài sản kỹ thuật số đã tăng cao, việc tìm đúng alt coin để đầu tư sẽ khó khăn hơn – trừ khi thị trường tiếp tục một đợt tăng trưởng đột biến.

Dù vậy, nhiều đồng coin vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ngay cả những cái tên lớn như Bitcoin (BTC) và XRP cũng có thể tạo ra các triệu phú mới nếu đạt được các mức giá mục tiêu đầy tham vọng là 250.000 đô và 48 đô.

Giả sử năm 2025 tiếp tục là một năm tích cực, các nhà đầu tư thông minh có thể tìm thấy cơ hội lớn hơn khi tập trung vào những alt coin ít được chú ý. Vì vậy, Finbold đã chọn ra hai tài sản kỹ thuật số đầy tiềm năng để theo dõi trong năm mới.

Solaxy (SOLX) đang nổi lên như một giải pháp Layer-2 đầy hứa hẹn trên blockchain Solana, nhằm nâng cao khả năng mở rộng và giảm chi phí giao dịch. Bằng cách sử dụng công nghệ roll-up, Solaxy gộp các giao dịch trước khi xác nhận chúng trên chuỗi chính của Solana, cải thiện hiệu quả và độ tin cậy.

Dự án đã thu hút được sự chú ý đáng kể, huy động hơn 38 triệu đô la trong giai đoạn presale . Với mức giá hiện tại khoảng 0,0017 đô la, các nhà phân tích dự đoán SOLX có thể đạt 0,032 đô la vào năm 2025, mang lại lợi nhuận đầu tư đáng kể.

Việc Solaxy tích hợp với tính thanh khoản của Ethereum và phần thưởng staking lên tới 112% APY khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội thu nhập thụ động.

Truy cập Solaxy ngay hôm nay

Mind Of PEPE (MIND) là một altcoin độc đáo kết hợp sự hấp dẫn lan truyền của văn hóa meme với công nghệ AI tiên tiến. Dự án có một agent AI tự phát triển có khả năng phân tích xu hướng thị trường, cảm xúc trên mạng xã hội và dữ liệu on-chain để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực cho người nắm giữ.

Trong giai đoạn presale, MIND đã huy động được hơn 9,9 triệu đô la, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Token hoạt động trên blockchain Ethereum và cung cấp phần thưởng staking, tăng cường tiện ích trong hệ sinh thái.

Khi agent AI tiếp tục phát triển và tích hợp với các nền tảng khác nhau, người nắm giữ MIND có thể hưởng lợi từ việc truy cập sớm vào các xu hướng mới nổi và cơ hội độc quyền trên thị trường crypto.

Truy cập presale MIND of Pepe ngay

