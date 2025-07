미국과 유럽연합 간 역사적인 1조 3,500억 달러 가치의 무역 협상이 글로벌 시장에 상당한 여파를 몰고 오면서 비트코인 거래량은 이미 지난 24시간동안 31.81% 증가했다.

모든 미국-유럽연합 간 무역은 트럼프 대통령이 앞서 경고해 왔던 30% 대신 15%의 고정 관세가 적용되게 된다. 펀드스트랫(Fundstrat)은 이처럼 줄어든 거시경제적 위험이 향후 $BTC의 돌파를 이끌게 될 수도 있다고 주장한다.

이는 비트코인 보유자와 섭드 토큰($SUBBD)과 같은 유틸리티 기반의 신규 프로젝트 지지자들에게는 굉장한 소식이다. 시총 1위 코인이 상승하면 다른 토큰들 또한 그러한 전례를 따르는 경향이 있기 때문이다.

‘워싱턴과 브뤼셀 간 역사적인 순간’임을 강조하며, 유럽연합은 7,500억 달러의 미국산 에너지를 사들이고, 미국의 경제에 6,000억 달러를 투자하며, 미국산 군수 물자 도입을 확대하는 데 동의했다.

JD 밴스 상원의원은 유럽 언론의 치하를 인용해 협상이 매우 성공적이었다고 언급했다. 그는 동시에 물론 미국 언론은 이에 대해 비하하는 표현을 할 것이라는 풍자하는 표현을 사용하기도 했다.

하지만 협상은 공정 무역 이상의 의미가 있다. 글로벌 경제 역학을 변화시키고 지정학적 긴장을 완화하는 역할을 한다.

펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors) 리서치 헤드인 토마스 리(Thomas Lee)는 이것이 주식에 대한 ‘테일 리스크(tail risk)’를 제거한다고 믿고 있다.

달리 말해서, 이는 $BTC과 같은 고위험 자산이 번영할 수 있는, 보다 더 예측 가능한 글로벌 투자 환경을 만들어 낸다.

하지만 이러한 혜택이 단지 세계 최대의 코인에만 해당되는 것은 아니다. 거시경제적 공포감이 줄어들고 시장 전반에 걸쳐 유동성이 늘어남에 따라, 투자자들은 섭드 토큰($SUBBD)과 같은 초기 단계의 유망 암호화폐 프로젝트에 관심을 기울일 수 있다.

섭드 토큰($SUBBD)은 850억 달러 규모의 구독 콘텐츠 시장을 혁신할 AI 및 블록체인 기술을 활용하는 최첨단 플랫폼의 기반이 된다.

해당 토큰은 혁신적이고 토큰화된 방법으로 크리에이터들의 관리 업무를 최소화하는 동시에, 팬들이 선호하는 크리에이터와의 관계 형성을 가능케 한다. 또한 크리에이터가 자신의 작업물을 자금화하는 동시에 팬들의 트랜잭션 비용도 낮추게 된다.

크리에이터는 또한 동영상 생성, 라이브 스트리밍 및 프로필 제작을 포함한 빌트인 AI 도구를 갖게 된다. 이를 통해 시간이 절약되고 콘텐츠 확장을 돕는다.

한편, 추적 가능한 결제 및 인증된 콘텐츠 소유권을 통해 제대로 보상을 제공하며 프라이버시를 보호하기 위해 블록체인 기술을 사용한다.

팬들의 경우, $SUBBD를 보유하게 되면 VIP 접근성과 개인화된 콘텐츠에 대한 티켓을 갖게 되는 것이다. 이와 동시에, 크리에이터들은 AI 기반 퍼포먼스 보너스를 받을 수 있고, 모두가 또한 플랫폼 내에서 거버넌스 권리를 즐길 수 있다. 이처럼 토큰 보유자의 목소리가 플랫폼의 미래를 결정할 수 있다.

2천 명 이상의 정상급 크리에이터들과 2억 5,000만 명 이상의 팔로워들이 프로젝트에 합류하면서, $SUBBD의 프리세일 모금액은 이미 90만 달러를 넘어섰다.

미국과 유럽연합(EU) 간의 무역 협정이 글로벌 시장의 긴장을 완화하면서, 암호화폐를 비롯한 위험자산 전반에 새로운 활력이 유입되고 있다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인(BTC)은 이러한 흐름 속에서 선두주자로서 10% 이상 급등했다. 과거 사례를 비춰볼 때, 비트코인이 움직이기 시작하면 시장 전반의 반응도 곧 이어지는 경향이 있다.

$BTC의 가격 활동은 종종 특히 실질적인 가치와 함께 급성장하고 있는 커뮤니티를 보유한 소형의 신규 토큰의 가격을 끌어올리기도 한다.

그 중 대표적인 섭드 토큰은 폭발적인 성장을 거둘 차기 유망 토큰이다. 현재 프리세일 중인 $SUBBD는 토큰당 0.056025달러라는 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

하지만, 고수익 크리에이터들이 빠르게 참여하게 되면서 토큰 가격은 올해 말까지 437% 더 높은 0.301달러까지 상승할 수도 있으므로 지금 프로젝트에 참여하는 것이 최선의 선택일 가능성이 높다.

본 기사는 재정적 조언이 아니다. 항상 직접 충분한 조사를 수행하고(DYOR), 잃어도 괜찮은 자금 이상을 투자하지 말 것을 권장한다.

