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Mercredi 24 juin 2026 – Le marché des cryptomonnaies montre une fois de plus que l’utilité concrète mêlée à une forte culture communautaire est la formule gagnante pour attirer les capitaux. Aujourd’hui, c’est le jeton BEAT d’Audiera qui mène la danse avec une hausse spectaculaire de 57 % en 24 heures. Ce mouvement massif met également en lumière des opportunités en phase de prévente, à l’image de Maxi Doge (MAXI), un projet taillé pour les traders “degen” qui combine culture mème et rendements immédiats.

Cette hausse impressionnante s’est accompagnée d’une explosion du volume d’échange du BEAT, qui a dépassé les 87 millions de dollars, propulsant sa capitalisation boursière autour des 685 millions de dollars. Ce flux de liquidités témoigne de l’intérêt massif des investisseurs pour les thématiques Web3 liées au divertissement et à l’intelligence artificielle.

Audiera (BEAT) affole les compteurs : Une hausse de 57 % portée par l’IA

La plateforme d’Audiera propose un concept novateur où humains et agents IA autonomes collaborent sur un pied d’égalité pour créer de la musique et s’affronter dans des compétitions de rythme sur la blockchain. La récente hausse du cours de BEAT, qui a atteint un sommet à 2,71 $ avant de se replier vers son support à 2,30 $, repose sur des fondamentaux solides.

Les données on-chain révèlent en effet une création régulière de nouvelles adresses sur le réseau depuis 30 jours. Cet afflux constant de nouveaux utilisateurs montre un engagement à long terme plutôt qu’une simple spéculation éphémère. Les données de marché confirment cette tendance, le volume quotidien de BEAT ayant franchi la barre des 85 millions de dollars au plus fort de son ascension aujourd’hui.

🚀 New holders keep flooding into the $BEAT ecosystem! Over the last 30 days, onchain data shows a steady wave of fresh addresses joining — real discovery, real participation, real expansion. In a World Cup season full of new fans finding their team, $BEAT is doing the same:… https://t.co/yVKfwdrikC pic.twitter.com/b9YNuhWJiM — Audiera🟣🎵 (@Audiera_web3) June 24, 2026

L’équipe d’Audiera a d’ailleurs confirmé sur X que l’intensification de l’activité on-chain et la hausse de la demande soutiennent directement la progression du jeton. Alors que la volatilité reste de mise sur le secteur du divertissement Web3, les traders cherchent déjà à réinvestir leurs gains dans des projets à fort potentiel avant leur listing public.

Maxi Doge (MAXI) : Le prochain coup d’éclat de la culture “Degen” ?

C’est précisément dans ce contexte de rotation des capitaux que Maxi Doge (MAXI) tire son épingle du jeu. Conçu pour capturer l’esprit audacieux des traders à la recherche de gains maximaux, le projet se distingue des meme coins classiques par une utilité réelle et des mécanismes incitatifs forts.

L’écosystème prévoit des concours communautaires après le lancement pour récompenser les meilleures performances de trading, ainsi que des partenariats stratégiques avec des plateformes de trading de contrats à terme (futures). De plus, un fonds dédié baptisé “Maxi Fund” soutiendra la visibilité et la dynamique du projet après son lancement officiel.

When those green candles come in. $$$ is all I see. Nothing, then all at once fam. pic.twitter.com/AzdMpUvXZu — MaxiDoge (@MaxiDoge_) June 20, 2026

Actuellement proposé au prix de prévente de 0,0002825 $ par jeton, Maxi Doge a déjà levé plus de 4,81 millions de dollars. Le prix du jeton augmente progressivement à chaque étape de la vente, la prochaine hausse étant programmée pour demain. Pour les investisseurs, l’opportunité est immédiate : il est possible de staker ses jetons MAXI dès l’achat pour bénéficier d’un APY attractif de 65 %, favorisant ainsi la stabilité du projet à long terme.

Guide pratique : Rejoindre la prévente de Maxi Doge pas à pas

Pour participer à la prévente de Maxi Doge, le processus est simple et accessible à tous les profils d’investisseurs :

Rendez-vous sur le site officiel de la prévente de Maxi Doge et connectez votre portefeuille crypto.

La plateforme prend en charge plusieurs options de paiement, notamment l’ETH, le BNB, l’USDT, l’USDC, ainsi que l’achat direct par carte bancaire.

Les utilisateurs sur mobile peuvent également passer par l’application Best Wallet, disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play, en consultant la section « Upcoming Tokens » (Tokens à venir).

Une fois vos jetons MAXI acquis, vous pouvez les placer en staking immédiatement pour commencer à générer des récompenses au taux de 65 % d’APY.

Pour ne rien manquer des futures annonces et du calendrier de lancement, suivez Maxi Doge sur X et rejoignez le canal Telegram du projet.

Visiter le site de Maxi Doge