Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Като щедра промоция за трейдъри на фючърси, популярната крипто борса WEEX представи нова кампания за Уелкъм бонус. Тази инициатива предлага 50% фючърсен бонус при първия депозит от 100 USDT за всеки нов потребител.

На практика, ако направите депозит от 100 USDT, ще получите допълнителни 50 USDT, които ще бъдат директно добавени към вашата фючърсна сметка. Този бонус е част от по-широка програма за награди за нови потребители, в рамките на която възнагражденията могат да достигнат до 30 000 USDT.

Размерът на бонуса прави тази оферта една от най-щедрите на крипто пазара през 2025 г.

Регистрирайте се още днес в WEEX и вземете своя 50% фючърсен бонус при първия депозит.

Прочетете по-долу как да заявите бонуса си, преди промоцията да приключи.

Как да получите 50% фючърсен бонус при първи депозит За трейдъри, които търсят най-добрите бонуси на пазара тази година, кампанията на WEEX е сред най-атрактивните възможности. Ето как работи: Ончейн депозит от поне 100 USDT: Направете минимален депозит от 100 USDT чрез блокчейна (вътрешните трансфери не се зачитат). Балансът трябва да се задържи най-малко три последователни дни.

Направете минимален депозит от 100 USDT чрез блокчейна (вътрешните трансфери не се зачитат). Балансът трябва да се задържи най-малко три последователни дни. Фючърсна търговия: След депозита, започнете да търгувате на фючърсната платформа на WEEX, за да отключите бонуса. За депозит от 100 USDT е необходим общ обем на сделките от 10 000 USDT. Бонусите се начисляват под формата на трейдинг кредити, които не могат да бъдат теглени и са валидни 7 дни от датата на издаване.

След депозита, започнете да търгувате на фючърсната платформа на WEEX, за да отключите бонуса. За депозит от 100 USDT е необходим общ обем на сделките от 10 000 USDT. Бонусите се начисляват под формата на трейдинг кредити, които не могат да бъдат теглени и са валидни 7 дни от датата на издаване. Вземете 50% бонус: След като изпълните условията, ще получите бонус, равен на 50% от първоначалния ви депозит (до 50 USDT), който ще бъде добавен във вашата фючърсна сметка като допълнителен маржин за търговия. Посетете WEEX

Защитете акаунта си в WEEX и вземете купон бонус между 10 и 100 USDT

Само като свържете телефонен номер и имейл адрес с новия си акаунт, ще получите купон на стойност между 10 и 100 USDT. Този купон може автоматично да компенсира вашите търговски такси при фючърсна търговия.

Купоните са еднократни и валидни за 7 дни. Ако системата на WEEX засече подозрителна активност, може да бъде изискан KYC процес за потвърждение на самоличността.

Основни правила за използване на WEEX фючърсния бонус

Преди да се възползвате от бонуса, обърнете внимание на следните условия:

Бонусът е само за фючърсна търговия: Не може да се използва за спот търговия или други продукти.

Не може да се използва за спот търговия или други продукти. Бонусът не може да се тегли: Средствата служат само като търговски кредит.

Средствата служат само като търговски кредит. Не теглете средства преди да използвате бонуса: Ако изтеглите активи преди да го използвате, бонусът ще бъде анулиран.

Ако изтеглите активи преди да го използвате, бонусът ще бъде анулиран. 7-дневен срок на валидност: Всички бонус кредити изтичат 7 дни след като са били кредитирани. Всяка неизползвана бонус сума, останала след 7 дни, автоматично ще бъде приспадната от вашата сметка.

Всички бонус кредити изтичат 7 дни след като са били кредитирани. Всяка неизползвана бонус сума, останала след 7 дни, автоматично ще бъде приспадната от вашата сметка. Изключени търговски двойки: WEEX заявява, че конкретни търговски двойки с ниски такси, като USDC/USDT и EUR/USDT стабилни двойки, няма да допринесат за праговете на обема за тази промоция.

WEEX заявява, че конкретни търговски двойки с ниски такси, като USDC/USDT и EUR/USDT стабилни двойки, няма да допринесат за праговете на обема за тази промоция. Ръчно заявяване: Изпълнението на задачите не води до автоматично превеждане на бонуса във вашата сметка. Потребителите трябва ръчно да кликнат върху бутона „Завяване“ на промоционалната страница, след като са изпълнили всички условия.

Изпълнението на задачите не води до автоматично превеждане на бонуса във вашата сметка. Потребителите трябва ръчно да кликнат върху бутона „Завяване“ на промоционалната страница, след като са изпълнили всички условия. Преобладава английската версия: При разминаване между преводите, английската версия на Общите условия е водеща.

WEEX прилага стриктен контрол на риска за честна кампания

Важно е да се отбележи, че WEEX ще прилага стриктни мерки за контрол на риска, за да гарантира честното протичане на цялата кампания за награди. Всеки потребител има право само на един акаунт, а всеки опит за създаване на множество акаунти или за изкуствено генериране на обем на търговията ще доведе до дисквалификация.

Междувременно, подозрителните акаунти трябва да преминат процес на верификация (KYC), съответстващ на техния регион, преди да им бъдат начислени каквито и да е бонуси. WEEX си запазва правото да променя или прекратява кампанията по всяко време и без предварително уведомление, ако това се налага от приложимите нормативни изисквания.

Как кампанията на WEEX насърчава отговорната търговия

Кампанията за фючърсен бонус на WEEX има за цел да улесни навлизането на нови трейдъри и да разшири общността.

Бонус купоните за прости действия като свързване на телефон и имейл позволяват на новите потребители да печелят още от първите стъпки. С депозит от 100 USDT можете веднага да започнете фючърсна търговия с допълнителен маржин и ниски такси.

Постепенните нива на наградите насърчават по-активна търговия, което води до по-голяма ликвидност и по-добри условия за всички участници.

За разлика от краткосрочните промоции, WEEX стимулира отговорната търговия – изискването за задържане на депозита и реален обем осигурява по-задълбочено запознаване с платформата.

Присъединете се към WEEX и спечелете до 30 000 USDT награди

Регистрирайте нов акаунт в WEEX и направете депозит от поне 100 USDT, за да започнете да трупате фючърсни бонуси.

Кампанията предлага до 30 000 USDT в награди при достигане на определени търговски обеми. След като покриете изискванията, просто натиснете бутона „Заявяване“, за да получите своя бонус.

Създайте акаунт в WEEX и вземете своя дял от до 30 000 USDT по време на промоционалния период.

Това съдържание е само за информационни цели и не представлява финансов съвет. Винаги провеждайте собствено проучване (DYOR), преди да вземете инвестиционни решения. Търговията с криптовалути е свързана с риск.