Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

クジラ動向トラッカーのデータによると、ここ数日で複数のプレセール案件に大規模な資金流入があった。取引額は1万1,000ドル（約166万円）から10万7,000ドル（約1,620万円）を超えるものまで幅広く、いずれも主要なプレセール案件に集中している。

このようなクジラ（大口投資家）の動きは資金の流れを示唆する。大口投資家は一般投資家より早く暗号資産を取得することが多く、特定の案件に対する大規模購入は、上場や価格上昇といった大きな動きを予期しているサインであることが多い。

ここでは最近クジラの注目を集めた有力なプレセール暗号資産を紹介する。

注目の暗号資産プレセール：クジラが高く評価するプロジェクト

これらは現在クジラが積極的に買い集めているプロジェクトである。

Bitcoin Hyper (HYPER)

オンチェーンデータによると、数日前に3つのクジラウォレットが合計34万4,000ドル（約5,200万円）相当のHYPERを購入した。

ウォレット0x5C30は10万7,476ドル（約1,620万円）、11万2,011ドル（約1,690万円）、11万6,074ドル（約1,750万円）と3回にわたり大型取引を実施。

ウォレット0xBb9aは1万1,307ドル（約170万円）を購入。

ウォレット0x5007は1万2,843ドル（約190万円）分を一度に取得した。

これは初めての動きではなく、2024年9月にもクジラは総額41万8,000ドル（約6,350万円）を超えるHYPERを買い集めている。こうした積極的な動きは、この暗号資産の将来性を示している。

HYPERはプレセール開始以来、「今年最も注目されるプレセール案件」の一つとされてきた。Bitcoinのレイヤー2として、HYPERはDeFiや分散型アプリ（dApps）、ステーキングへのアクセスを提供し、低コストかつ高速な取引を可能にする。これがクジラ市場を惹きつけている要因である。

HYPERのプレセールはすでに2,200万ドル（約33億円）以上を調達しており、需要の高さを裏付けている。次のステージ開始前に購入することで有利な価格を確保できるだろう。

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Dogeもまた、クジラの関心を集めているプロジェクトだ。10月1日には1人のクジラが3,400ドル（約51万円）を購入し、前日にも別のクジラが1,400ドル（約21万円）を投じた。

さらにEtherscanのデータでは、2人のクジラが9,300ドル（約140万円）と4,100ドル（約62万円）の購入を行い、合計で5,210万トークンを確保したことが確認されている。

このような規模の投資は「スマートマネー」が価値を見出した証拠といえる。Maxi Dogeは犬をモチーフとしたブランド力とミーム性を持ちながら、ユーティリティを兼ね備えている点で注目される。

プレセールではすでに270万ドル（約4億円）以上を調達しており、投資家は122％の年利でステーキングが可能だ。さらに、コミュニティを活用したイベントやコンテストで報酬を得られる仕組みも用意されている。価格上昇前に購入することが推奨される状況だ。

Snorter (SNORT)

Telegram上の取引ボットとして注目を集めるSnorterも、プレセール開始以来クジラの買いが続いている。購入額は10万7,100ドル（約1,620万円）、9万1,100ドル（約1,380万円）、5万9,000ドル（約890万円）などが確認されている。

Etherscanによれば、あるクジラは8万8,000ドル（約1,330万円）分のSNORTを取得し、別のクジラは10万ドル（約1,510万円）以上を投資した。

アナリストは、Snorterが上場後に「次の1000倍暗号資産」になる可能性を指摘している。プレセールでトークンを確保することで、投資家は低コストで高機能な取引ボットを手にできる。

Snorterは0.85％という低手数料、迅速な取引実行、コピー取引、ラグプル防止、自動スナイピングなどの機能を備えている。すでに430万ドル（約6億5,000万円）を超える資金を調達しており、プレセール終了は10月20日に予定されている。

クジラの動きは本物のシグナル：2025年に向けた注目銘柄

クジラは偶然に大規模投資を行うことはない。彼らの購入は市場に勢いが生まれる最初のサインといえる。HYPER、MAXI、SNORTへの積極的な資金流入は、これらが強固な基盤、コミュニティの支持、そして将来性を兼ね備えている証拠である。

Bitcoin Hyperのレイヤー2としての役割、Maxi Dogeのブランド力とユーティリティ、Snorterの先進的なTelegram取引機能──いずれもクジラが注目する理由は明確だ。

今後の取引所上場前に大きな利益を狙うなら、これらのプロジェクトを検討することは有力な選択肢となるだろう。